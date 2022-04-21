Вам нужны фольга и галстук: 5 интересных способов покрасить яйца к Пасхе

Начнем с базы. Чтобы сварить яйца в луковой шелухе, вам понадобится около 25 граммов этой самой шелухи. Добыть ее можно примерно из четырех кило лука. (Заодно у вас будет отличная заготовка для лукового супа, который можно есть всю следующую неделю.) Шелуху бросаем в кастрюлю, заливаем водой, доводим до кипения и оставляем вариться на тихом огне, пока вода не приобретет насыщенный оттенок.



Яйца можно взять белые, а можно и коричневые. На белых яйцах рисунок получается ярко-желтый, на коричневых — охровый.



Как только вода получится нужного вам цвета, дайте ей остыть, положите яйца под шелуху, добавьте уксус (чтобы скорлупа не треснула) и варите как обычно. Через 10 минут ваши пасхальные яйца будут готовы. Остудите, протрите насухо бумажным полотенцем и оботрите растительным маслом для блеска. Но в этот традиционный рецепт можно внести немного творчества.



Например, перед тем как отправить яйца в кастрюлю, можно взять листик петрушки, наложить его на яйцо, обтянуть чулком, закрутить его с тыльной стороны и замотать нитками наподобие воздушного шарика. Хвостик отрезаем ножницами. И в таком виде уже отправляем в котел. «Украшением» может быть не только лист петрушки, но и вообще любой гербарий, а также нитки различной толщины и структуры (чтобы нитка не соскальзывала с яйца при наматывании, ее нужно смочить), крупа (рис, гречка, да хоть хлопья геркулеса), а то и макароны. Что там еще завалялось у вас на кухне?

