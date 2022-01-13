Крестный ход против ковида прошел в Красноярске — участники были без масок

Храм Новомучеников и Исповедников Российских в Академгородке Красноярска 8 января устроил автомобильный крестный ход к поклонным крестам города, о чем 12 января сообщила местная епархия.
В процессе прихожане молились о единстве православной церкви и «об избавлении от губительного поветрия» — так на церковном языке называют эпидемии. Мероприятие благословил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.
Наши коллеги из NGS24.RU уточнили у священника храма Максима Золотухина, не считает ли он, что скопление людей на крестном ходе может поспособствовать распространению ковида. Он ответил отрицательно:
— В ходе участвовали прихожане нашего храмы. Мы с ними все уже переболели в разное время, у всех есть антитела. Каждая семья ехала на своей машине. Друг с другом общались на свежем воздухе. К тому же мы в любом случае постоянно встречаемся в храме и молимся вместе. А главное — все эти люди ходят на работу, в магазины, пользуются общественным транспортом, дети ходят в садики и школы. Не думаю, что крестный ход мог представлять эпидемическую опасность, — объяснил священник.