«Ты что, правда не освоила вибратор?» Что и как обсуждают одинокие сибирячки, собираясь без мужчин

Заказ приезжает, чтобы оказать тебе сексуальную услугу, при этом выглядит опрятно, вкусно пахнет, ловко открывает игристое (может сам привезти вместе с цветами, если тебе захочется, хотя это за дополнительные деньги, конечно), не комментирует твой живот и прочие части тела, говорит уместные комплименты, не лезет в душу и уверенно, качественно трахает. Если понравится, постоянным клиенткам скидка 15%. Мечта, говорят, да и только. Я попробовала возражать: но ведь он же тебя трахает за деньги! Неужели тебя не коробит то, что мужик тебя не хочет? Нет, уверенно возразили мне подруги, пусть лучше за деньги, чем никак. Это раз. А два, где гарантия, что тебя прямо так уж хочет твой муж, например? Он, может, хочет Монику Белуччи или секретаршу шефа, а тебя не хочет, а просто трахает от безысходности, потому что Моника Белуччи недоступна, а секретаршу шефа трахает сам шеф.