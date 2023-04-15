«Ты что, правда не освоила вибратор?» Что и как обсуждают одинокие сибирячки, собираясь без мужчин

У нас распространился стереотип, что сильная и независимая женщина — это унылая, никому особо не интересная дама около 40 и старше, которая окружила себя кошками, чтобы было кого любить. Многие мужчины таких и так уже побаиваются, а сами сильные женщины столь активно демонстрируют свою независимость, что отпугивают и остальных. Получается замкнутый круг, в котором женщина, может, и хотела бы что-то изменить в своей жизни, но не получается. Наша колумнистка Светлана Гладкова рассуждает о том, какой должна быть эта самая независимость на самом деле, чтобы женщина могла чувствовать себя уверенно и спокойно.
Если бы «Секс в большом городе» снимали в России, то, конечно, наши героини не так уж и часто ходили бы по барам да ресторанам. В барах то шумно и невозможно друг друга услышать, то спина к спине кто-то сидит и подслушивает ваши откровения, то бокал игристого 400 рублей, с чем очень сложно смириться, если ты знаешь, что эта бутылка стоит 600, причем даже если купить ее одну, а не мелким оптом. Да и сложно представить себе ситуацию в баре, когда сразу три женщины встают вокруг стола в драматичных позах и громко восклицают: «Ты что, правда не освоила вибратор?», укоризненно глядя на четвертую.
Вот именно с учетом всех этих факторов разговор этот происходил на кухне у одной из четверых, где можно себе позволить и картинные позы, и любую громкость. Ну, конечно, строго до 22:00, строго. Потом можно проделывать всё то же самое, но стараться вполголоса. И, например, после фразы «Не помогают мне эти ваши вибраторы» может воцариться та самая звенящая тишина, которая обычно используется авторами триллеров, конечно, но разве ж это не триллер, когда женщина дожила до 40 лет и не может получить свой оргазм без посторонней помощи? Это ж вообще даже драма какая-то!
А началось всё, конечно, с мальчиков по вызову. Ну, не с самого вызова мальчиков началось, а с разговора о них. Сразу две мои подруги неожиданно для меня рассказали, что в их идеальном мире для решения сексуальных проблем нужна развитая индустрия секс-услуг, оказываемых мужчинами. Вот прямо в формате «заходишь на популярный сайт объявлений, выбираешь себе понравившегося юношу по фотографии, решаешь, устраивает ли тебя цена, отправляешь дочь ночевать к подружке и оформляешь заказ».
Заказ приезжает, чтобы оказать тебе сексуальную услугу, при этом выглядит опрятно, вкусно пахнет, ловко открывает игристое (может сам привезти вместе с цветами, если тебе захочется, хотя это за дополнительные деньги, конечно), не комментирует твой живот и прочие части тела, говорит уместные комплименты, не лезет в душу и уверенно, качественно трахает. Если понравится, постоянным клиенткам скидка 15%. Мечта, говорят, да и только. Я попробовала возражать: но ведь он же тебя трахает за деньги! Неужели тебя не коробит то, что мужик тебя не хочет? Нет, уверенно возразили мне подруги, пусть лучше за деньги, чем никак. Это раз. А два, где гарантия, что тебя прямо так уж хочет твой муж, например? Он, может, хочет Монику Белуччи или секретаршу шефа, а тебя не хочет, а просто трахает от безысходности, потому что Моника Белуччи недоступна, а секретаршу шефа трахает сам шеф.
Ну, говорю, не, мне хочется живого человеческого общения, а не товарно-денежных отношений. И вообще не все такие толстокожие, чтобы не влюбиться в такого прекрасного юношу. А я ведь не смогу себе позволить его оплачивать в постоянном режиме! Уж лучше вибратор тогда. К тому же один раз инвестируешь — и ни от кого не зависишь какую-то часть жизни. Ну, разве что с одиночеством он не поможет справиться, но и мужчина по вызову ведь тоже.
И вот тут как раз одна из присутствующих призналась, что не умеет с вибратором. Ей, мол, живой мужик нужен, чтобы пощупать его за разные части тела и потом уже получить свой оргазм. Причем, скорее всего, только на втором свидании — на первом, мол, она не успевает в достаточной степени расслабиться.
Тут мне пришлось назначить себя секс-просветительницей и начать тщательный разбор с рассказом про типы оргазмов и способы, которыми их проще всего достигнуть. И из всех доступных способов мастурбация уверенно лидирует, конечно, а «вызов секс-работника» оказался на последнем месте по соотношению «цена — вероятность оргазма».
В связи с чем мне подумалось, что если уж мы говорим о сильных и независимых женщинах, то измерять их независимость явно стоит не в количестве кошек (или даже собак!) и не в сумме денег на депозите или закрытой ипотеке. Настоящая независимость — это когда наточить ножи ты можешь сама, повесить полочку и переставить мебель приедет «муж на час», а оргазм гарантированно получается вообще без постороннего участия.
Впрочем, это не значит, что от постороннего участия обязательно нужно отказываться. Просто можно не отказываться тогда, когда посторонний мужчина тебя хотя бы не бесит! И, что характерно, независимой женщине тоже живется как-то поспокойнее, когда у нее в мессенджере нет-нет да и всплывают приглашения на свидания, а на истории с фотками в купальнике прилетают огоньки хотя бы от пяти разных мужчин. Потому что независимость тогда становится не одиночеством, когда это твой личный самостоятельный выбор. Впрочем, вибратор хорош в любой ситуации — хоть с одиночеством, хоть с независимостью.