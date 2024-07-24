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На Телецентре хотят достроить 9-этажную «самоволку» — ей придется снести этаж

Долгострой нужно привести в соответствие с современными нормами

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11 комментариев
В таком состоянии недостроенный дом остается уже несколько лет

Владельцы новосибирского долгостроя на улице Серафимовича, 10 решили закончить стройку и ввести дом в эксплуатацию. Комиссия по правилам землепользования и застройки рассмотрела заявление собственника в качестве анонса к публичным слушаниям — на участке попросили уменьшить обязательное число парковок.

Долгострой зарегистрирован как объект незавершенного строительства и принадлежит Валерии Поповцевой. Как заметил на комиссии начальник Управления архитектурно-строительной инспекции (именно эта структура выдает разрешения на строительство и ввод капитальных зданий в Новосибирске) Евгений Улитко, даже если отклонения по парковкам примут, достроить дом законно не удастся: площадь участка не соответствует современным нормативам для строительства 9-этажного жилого дома.

— 9-этажное здание стоит в зоне средней этажности, — согласился представитель собственницы долгостроя. — Вчера нам предложили демонтировать один этаж, мы с проектировщиками начали прорабатывать этот вопрос. Решение ещё не принято. Если это будет физически возможно, будем так поступать.

Сегодня в доме-долгострое по проекту 43 квартиры. Изменение проекта повлечет снижение числа квартир и необходимых парковочных мест, поэтому члены комиссии рекомендовали застройщику отозвать заявление и сначала проработать проект завершения строительства.

По данным «Контур.Фокуса», владелица здания, индивидуальная предпринимательница Валерия Поповцева зарегистрирована в 2021 году. Основным видом деятельности указана деятельность автомобильного грузового транспорта, но также Валерия Поповцева может заниматься покупкой и продажей, а также арендой и управлением недвижимостью. Корреспондент НГС направила предпринимательнице письменный запрос с просьбой рассказать о проекте завершения долгостроя.

Дом на улице Серафимовича, 10 начинала строить компания «Союз-10». После смерти её основателя Александра Михайлова и банкротства застройщика актив сменил владельца. При этом дом был возведён незаконно: мэрия не выдавала разрешения на его строительство — это в 2021 году обнаружил координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев.

Интересно, что большинство участников опроса НГС проголосовали за узаконивание долгостроя и завершение строительства, а не за его снос.

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Комментарии
11
ПЛУТ
24 июля 2024, 15:39
Построить целый дом без разрешения! Остап Бендер отдыхает.
Гость
24 июля 2024, 15:33
Снести нужно 5 этажей и достроить пятиэтажеку.
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