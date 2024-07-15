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Недвижимость Отдали деньги 17 лет назад: три новосибирских долгостроя хотят ввести в эксплуатацию в этом году

Отдали деньги 17 лет назад: три новосибирских долгостроя хотят ввести в эксплуатацию в этом году

Министр строительство назвал здания самыми тяжелыми в городе

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9 комментариев
Два дома в Закаменском жилмассиве введут в эксплуатацию в июле этого года

Три новосибирских долгостроя введут в эксплуатацию в этом году, рассказал министр строительства региона Алексей Колмаков во время оперативного совещания при губернаторе Андрее Травникове.

Министр отметил, что фонд защиты прав дольщиков финансирует мероприятие по завершению строительства четырех долгостроев в Новосибирске. Среди них два дома в скандальном Закаменском жилмассиве под номерами 11 и 13, некоторые жильцы внесли деньги за квартиры в жилом комплексе 17 лет назад. Также в списке - дом №6 на улице Вилюйской, 5, дом №2 на улице Дуси Ковальчук, 378/1.

— Это самые тяжелые дома, самые финансово емкие, их строительство постепенно завершается, — рассказал Алексей Колмаков.

По домам Закаменского жилмассива и на улице Вилюйской уже заключили договоры на выполнение строительно-монтажных работ. Дома в Закаменском должны ввести в эксплуатацию не позднее 31 июля, на улице Вилюйской — не позднее декабря этого года. Дом на улице Дуси Ковальчук в этом году достроить не смогут из-за большого объема работ.

— Сейчас готовятся документы для проведения конкурсных торгов на строительно-монтажные работы, выйти на объект строители должны в сентябре этого года, а достроить дом — в декабре 2025 года, — заявил министр.

Недавно НГС посмотрел какие коммерческие долгострои есть в Новосибирске, некоторые из них планируют достроить совсем скоро, а громадное здание на Гусинобродском шоссе и вовсе хотели купить китайцы.

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Комментарии
9
Татьяна 53
15 июля 2024, 12:27
Уже многих покупателей нет в живых, ожидающих 17 лет
Гость
15 июля 2024, 12:24
А у меня вопрос- как такое вообще могло произойти? Куда делись деньги дольщиков. Почему виновных не ищут?
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