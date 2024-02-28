Тяжелый долгострой в «Закаменском» микрорайоне сдали спустя 12 лет — дольщики скоро получат ключи

Дом в «Закаменском» микрорайоне достроили спустя 12 лет, скоро дольщики должны получить ключи. При этом те, кто не вступил в ЖСК до сих пор судятся за жилье. НГС вспомнил историю знакового для Новосибирска долгостроя.
27 февраля ЖСК «Закаменский-16» получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Первый этап стройки без благоустройства территории прошел, пока отсутствует кадастровая регистрация дома. Второй этап хотят завершить летом. Ключи дольщикам должны вручить через несколько недель.
Как рассказал министр строительства Алексей Колмаков, для того, чтобы достроить дом №16 привлекали масштабные инвестиционные проекты (МИПы), субсидирование ЖСК и персонально выдавали гражданам по 200 тысяч рублей для стройки. С 2018 года губернатор Андрей Травников подписал 7 распоряжений о МИПах — так удалось выделить на завершение строительства дома 257 миллионов рублей. Кроме того, власти предоставляли ЖСК субсидии на оплату договоров подключения объекта к инженерно-технологическим сетям, установку лифтов и благоустройство территории.
В 2022 году губернатор подписал распоряжение о еще одном МИПе: средства в размере 47 миллионов рублей на достройку Закаменского, 16 выделил застройщик «Союз-Инвест». За это компания получила участок на улице Большой для строительства домов. Сейчас застройщик выступает техническим заказчиком по достройке дома.
Любовь Леонидовна купила студию 12 декабря 2012 года, шутит, что, казалось бы, в счастливый день, а саму квартиру ждут как раз 12 лет. Владелица надеется скоро получить документы, отмечает, что квартира сделана хорошо, покупали жилье под ключ, под самоотделку. Сейчас, говорит пенсионерка, необходимо еще потратить деньги на ремонт.
— Мы доплачивали по 7 тысяч рублей за квадратный метр. За студию доплатили 168 тысяч рублей, деньги выдавало министерство строительства. Некоторые доплачивали лично, — объяснила Любовь Леонидовна.
Микрорайон «Закаменский» в 2008 году начал строить «Неоград-Инвест», к возведению дома № 16 приступили в 2012 году. Спустя два года полицейские задержали нескольких бывших руководителей компании, включая гендиректора Владимира Аксенова: топ-менеджеры попали под уголовное дело о мошенничестве, а в отношении компании-застройщика ввели процедуру банкротства. В 2015 году «Неоград-Инвест» обанкротился, а в 2018 году суд признал руководителей застройщика виновными в мошенничестве.
После банкротства компании в 2015 году дольщики создали несколько жилищно-строительных кооперативов, по одному на дом — так появился «Закаменский-16». Все права на недострой и большой земельный участок, которыми владел «Неоград-Инвест», передали кооперативу. По данным регионального Минстроя, свои квартиры в доме не получили 357 человек. Вскоре погасили все требования дольщиков к застройщику из-за банкротства, а в 2016 году, как сообщили НГС в Росреестре, перестали действовать договоры долевого участия (ДДУ).
По данным сервиса «Контур.Фокус», ЖСК «Закаменский-16» образован в феврале 2015 года, сейчас председателем правления является Екатерина Решетова. Чистая прибыль кооператива на конец 2022 года составила 121 тысячу рублей, на балансе организации находится 377,2 миллиона рублей.
Несмотря на то, что дом ввели в эксплуатацию, ключи от квартир не могут получить те дольщики, которые не вступили в ЖСК и не оплатили паевой взнос. Как рассказывал НГС источник в сфере строительства жилья, те, кто не вступил в кооператив, могут судиться, или же обратиться в мэрию, чтобы получить квартиру в ближайшее время в других домах. Правда, отмечает эксперт, дольщикам могут не понравиться варианты предложенного жилья.
Пока в «Закаменском» микрорайоне остались два недостроенных дома — №11 и 13, долгострои находятся под управлением фонда развития территорий, здания обещают достроить в этом году. Всего в Новосибирской области осталось семь жилых долгостроев.
За микрорайоном находятся военные долгострои на улице Тополевой: два года назад на одном из них погибла 12-летняя школьница, ее придавило бетонной плитой из разрушившегося перекрытия. Подробно о долгостроях, в которых должны были выдать квартиры военным, НГС уже писал. Недавно дома выставили на аукцион.