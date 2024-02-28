Тяжелый долгострой в «Закаменском» микрорайоне сдали спустя 12 лет — дольщики скоро получат ключи

За микрорайоном находятся военные долгострои на улице Тополевой: два года назад на одном из них погибла 12-летняя школьница, ее придавило бетонной плитой из разрушившегося перекрытия. Подробно о долгостроях, в которых должны были выдать квартиры военным, НГС уже писал. Недавно дома выставили на аукцион.

