В Новосибирске продают участок с долгостроями — несколько лет назад там погибла девочка

В Новосибирске выставили на продажу участок в тремя долгостроями, где в июне 2021 года погибла 13-летняя школьница. Объявление о продаже опубликовали на федеральном сайте, организатором аукциона выступает акционерное общество «Дом.РФ».
По данным портала, площадь участка составляет чуть более 3 гектаров, он находится на улице Тополевой в Октябрьском районе. На территории находятся три недостроенных дома общей площадью более 57,4 тысячи квадратных метров.
Дома на этом участке возводило Минобороны, но в 2014 году стройку забросили. В 2019-м военные передали объекты «Дому.РФ».
По данным портала «Земля.РФ», начальная цена участка —
В 2021 году на заброшенном недострое в Октябрьском районе Новосибирска погибла 13-летняя школьница. Девочка вместе с друзьями залезла в недостроенный дом, перекрытия между этажами разрушились, и ребенка насмерть придавило бетонной плитой.