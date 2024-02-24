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В Новосибирске продают участок с долгостроями — несколько лет назад там погибла девочка

Землю оценили в 610 миллионов рублей

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Площадь участка — более 3 гектаров

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В Новосибирске выставили на продажу участок в тремя долгостроями, где в июне 2021 года погибла 13-летняя школьница. Объявление о продаже опубликовали на федеральном сайте, организатором аукциона выступает акционерное общество «Дом.РФ».

По данным портала, площадь участка составляет чуть более 3 гектаров, он находится на улице Тополевой в Октябрьском районе. На территории находятся три недостроенных дома общей площадью более 57,4 тысячи квадратных метров.

Дома на этом участке возводило Минобороны, но в 2014 году стройку забросили. В 2019-м военные передали объекты «Дому.РФ».

Участок находится в Октябрьском районе

Участок находится в Октябрьском районе

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По данным портала «Земля.РФ», начальная цена участка — 610 700 000 рублей. Заявки на участие в аукционе принимают до 21 марта 2024 года.

В 2021 году на заброшенном недострое в Октябрьском районе Новосибирска погибла 13-летняя школьница. Девочка вместе с друзьями залезла в недостроенный дом, перекрытия между этажами разрушились, и ребенка насмерть придавило бетонной плитой.

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