«Я вернусь и погуляю с собакой»: стало известно, кто погиб на стройке в Новосибирске. Лизе было всего 13 лет

Вечером 29 июня на стройке в Октябрьском районе Новосибирска погибла 13-летняя девочка. Она гуляла в друзьями, когда на нее рухнула стена. СК по этому поводу возбудил уголовное дело. Мама школьницы рассказала, как дочь оказалась на заброшенной стройке:
— Сегодня я ей позвонила в 4 часа: «Лиз, ты дома?» «Нет, пошла гулять, только зайду за подругой. Вернусь часов в 9 и погуляю с собакой». Обычно они гуляют в «Сибирском Молле» или «Ауре». Я даже не знала, что они там (на стройке. — Прим. ред.). До этого у нас был разговор, когда по новостям передали, как школьница сорвалась со стройки. Я ее просила не ходить в такие места.
О том, что с дочкой случилась беда, женщина узнала, когда уже вышла с работы:
— Я работаю на почте. Весь день работала. Потом мне позвонили следователи, привезли на опознание. Я сразу поняла, что это она. Очень глупая смерть. Я еще не до конца осознала, что произошло. Знаю только, что дальше будет только хуже. Как мы теперь без нее?
Ранее стало известно, что стройка, где произошла трагедия, является долгостроем. Местные жители просили власти обратить внимание на опасный объект, но их попытки не увенчались успехом.