«Я вернусь и погуляю с собакой»: стало известно, кто погиб на стройке в Новосибирске. Лизе было всего 13 лет

Вечером 29 июня на стройке в Октябрьском районе Новосибирска погибла 13-летняя девочка. Она гуляла в друзьями, когда на нее рухнула стена. СК по этому поводу возбудил уголовное дело. Мама школьницы рассказала, как дочь оказалась на заброшенной стройке:

— Сегодня я ей позвонила в 4 часа: «Лиз, ты дома?» «Нет, пошла гулять, только зайду за подругой. Вернусь часов в 9 и погуляю с собакой». Обычно они гуляют в «Сибирском Молле» или «Ауре». Я даже не знала, что они там (на стройке. — Прим. ред.). До этого у нас был разговор, когда по новостям передали, как школьница сорвалась со стройки. Я ее просила не ходить в такие места.