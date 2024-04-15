Иллюзия доступности. Сколько в России приходится отдавать за ипотеку и какую сумму придется подарить банкам

Самые привлекательные процентные ставки сейчас — на жилье в новостройках. Это связано с различными программами господдержки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Покупка собственного жилья — одно из самых важных и дорогостоящих приобретений в жизни миллионов россиян. К сожалению, для большинства людей единственным шансом обзавестись собственной жилплощадью остается ипотека.



Один из ключевых факторов, который нужно учитывать при оформлении ипотеки — это реальная стоимость кредита с учетом всех переплат. Процентные ставки, которые рекламируют банки, могут создавать иллюзию доступности жилищных кредитов. Но если посчитать, сколько придется отдать сверху за весь срок ипотеки, картина часто оказывается не такой радужной.



MSK1.RU решил выяснить, во сколько реально обойдется тридцатилетняя ипотека на покупку типовой двухкомнатной квартиры в разных городах России. Для этого мы воспользовались ипотечным калькулятором и рассмотрели актуальные предложения на рынке новостроек.



Что в столицах?

Начнем с городов, где ипотечное ярмо затягивается туже некуда. Первый в списке, естественно, — Москва . Типовая двушка в новостройке в 16 минутах ходьбы от станции метро «Беломорская» обойдется в 23 699 100 рублей. Берем ипотеку на 30 лет, и что же получаем? Сумма кредита — 16 560 535 рублей, ежемесячный платеж — 253 172 рубля. То есть переплата составит умопомрачительные 74 581 385 рублей сверх стоимости самой квартиры. Это почти четыре цены такой квартиры.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Занимает почетное второе место Санкт-Петербург . Квартирка поскромнее, чем в Москве, — пять минут ходьбы до станции метро «Проспект Просвещения». Стоит 16 220 556 рублей. Но и здесь ипотека влетит в копеечку. Сумма кредита на 30 лет — 11 351 252 рубля, платеж — 178 355 рублей в месяц. Переплата за 30 лет 52 656 548 рублей.

Источник: Артур Мартыгин / MSK1.RU











А что в регионах?

Чита — столица Забайкалья и один из самых удаленных городов нашего списка. Несмотря на расстояние, цены на недвижимость здесь кусаются. Типовая двушка в новом доме стоит восемь миллионов рублей. По ипотеке на 30 лет придется платить 88 тысяч ежемесячно. А суммарная переплата составит 26 167 228 рублей.

Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Казань — город красивый, перспективный, но и цены кусаются. Двушка в 60 «квадратов» в новостройке обойдется в 10 872 000 рублей. Берем ипотеку на 30 лет, платим 119 576 рублей в месяц. Сверх стоимости квартиры вы накинете банку еще 35 436 032 рубля.

Источник: Саит Линов / 116.RU











Заглянем в Ярославль — жемчужину Золотого кольца и один из туристических центров России. Здесь двухкомнатная квартира обойдется в 7,8 миллиона рублей. Ипотека на 30 лет потребует ежемесячного платежа в 83 тысячи. А всего за время выплат вы отдадите банку 24 554 160 рублей сверх стоимости жилья.

Источник: Александра Савельева / 76.RU











Заедем на север — в Архангельск . Город может похвастать сравнительно доступным жильем. Двушка в 60 «квадратов» стоит около восьми миллионов рублей. По ипотеке на 30 лет придется платить 86 тысяч в месяц. Суммарная переплата составит 25 356 650 рублей.

Источник: Кристина Полевая / 29.RU











Новосибирск . Двушку можно найти за 7,3 миллиона рублей, но и тут ипотека на 30 лет влетит в копеечку — 23 934 690 рублей сверху.



Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU











Перенесемся в Екатеринбург — столицу Урала и один из крупнейших городов России. Двушка в новостройке обойдется здесь в 8,5 миллиона рублей. При ипотеке на 30 лет ваш ежемесячный платеж составит 94 тысячи. За время выплаты кредита вы отдадите банку 27 752 836 рублей сверх стоимости квартиры.

Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В далеком от центра России Владивостоке за двухкомнатную квартиру в 60 «квадратов» придется выложить 7,3 миллиона рублей. Ипотека на 30 лет обойдется в 81 тысячу рублей ежемесячно. А суммарная переплата составит 24 014 883 рублей — это почти четыре стоимости квартиры.



Источник: жкфьорд.рф











В «бюджетном» Волгограде типовая двушка стоит 7,1 миллиона рублей. Ежемесячный платеж по кредиту на 30 лет — 78 тысяч рублей. И это при условии, что у вас есть 2,1 миллиона на первый взнос. В итоге вы переплатите 23 132 420 рублей сверх стоимости жилья.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











После Волгограда в нашем ипотечном путешествии идет южный мегаполис — Ростов-на-Дону . Двухкомнатная квартира в новом доме стоит семь миллионов рублей. При ипотеке на 30 лет ваш месячный платеж составит 75 тысяч. За время выплаты кредита вы подарите банку 22 207 398 рублей сверх стоимости квартиры.



Источник: Виктория Сапунова / 161.RU











Краснодар — еще один крупный город юга России с немалыми ценами на жилье. Квартира на 60 «квадратов» в новостройке обойдется в 9,2 миллиона рублей. Ипотека на 30 лет потребует ежемесячного платежа в 101 тысячу. А суммарная переплата составит 30 054 328 рублей — почти четыре цены квартиры.

Источник: Виктор Дереза / 93.RU











Еще один из лидеров по переплате по ипотеке — курортный Сочи . Морской воздух и пальмы стоят дорого. Двушка в 60 «квадратов» обойдется в 10 300 000 рублей. Платеж по ипотеке на 30 лет — 113 тысяч рублей ежемесячно. Плюс ко всему надо найти три миллиона на первоначальный взнос. В итоге сверх стоимости квартиры вы подарите банку еще 33 548 380 рублей.

Источник: огнисочи.рф









