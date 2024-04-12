Кто и как лишает жилья доверчивых сибиряков — имена и схемы в карточках

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Виктор Хорев — автор объявления, на которое наткнулся Алексей. Познакомил с остальными участниками группы. Ранее судим за мошенничество в Алтайском крае. Его имя встречается в гражданских исках, связанных со сделками с недвижимостью.

Иск, в частности, подавала владелица муниципального жилья, которая обратилась к Хореву за помощью в приватизации, написала доверенность на его имя, а через несколько лет узнала, что ее квартира сменила несколько собственников. В суде ей не удалось доказать мнимость сделки Хорева и то, что она не получала от него денег за продажу жилья.

Геннадий Доротов и Фаина Блажевич — супруги из Алтайского края, с которыми Алексея познакомил Виктор Хорев. Доротов в 2023 и 2024 годах получил два срока по одинаковым статьям за мошенничество с сертификатами на маткапитал (в Алтайском крае и Новосибирской области). Он получил 3 года и месяцев лишения свободы условно в каждом из регионов.

Фаина Блажевич значится в базе УФССП как злостная должница в трех регионах (Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область). Ее имя фигурирует в нескольких гражданских исках в Бийском городском суде. В частности, жительница Бийска подала иск, в котором просила признать сделки по продаже ее жилья недействительными. Она утверждала, что выдала доверенность на жилье во время получения заема в МФО. Доверенность должна была служить гарантом выплаты денег в оговоренный срок. Женщина заем погасила, но доверенность отзывать не стала. Через несколько лет она выяснила, что жилье все же продано и сменило шесть собственников. Последней была Фаина Блажевич. Суд удовлетворил иск бийчанки и отменил все сделки.

В Бийском городском суде можно найти несколько гражданских дел, в которых есть имена Виктора Хорева, Фаины Блажевич и Геннадия Доротова Источник: Альбина Бойко / 2ГИС

Татьяна Фещенко — приобрела квартиру Алексея Николаева по доверенности через Фаину Блажевич. Общественница, помогающая людям с ВИЧ и гепатитом. Считает иск Алексея Николаева оскорбительным и утверждает, что покупала квартиру в ходе чистой сделки.