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Кто лишает жилья доверчивых сибиряков

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Недвижимость карточки Кто и как лишает жилья доверчивых сибиряков — имена и схемы в карточках

Кто и как лишает жилья доверчивых сибиряков — имена и схемы в карточках

Объясняем, как действуют предприимчивые дельцы, которые решили обогатиться за ваш счёт

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Частые пострадавшие в таких сомнительных сделках — пенсионеры, люди с зависимостями, одинокие мамы и просто доверчивые граждане

На этой неделе мы выпустили большое расследование об ушлых дельцах, которые играют на доверчивости людей. В результате пострадавшие остаются без жилья, а порой и без денег — когда речь идет о сертификатах на маткапитал. Не всегда им сразу удается распознать странности в сделках, а когда получается обнаружить обман, пострадавшие не могут наказать предприимчивых «риелторов» в судах. Почему так происходит и как выглядят схемы, мы объясняем кратко в этой публикации.

Публикации в СМИ наравне с обращениями граждан, материалами уголовных, гражданских и арбитражных дел являются поводами для проверок прокуратуры сведений о нарушении закона. Тем не менее редакция НГС направила запросы в ГУ МВД и прокуратуру Алтайского края по описанным случаям.

  1. Случай дворника Алексея из Новосибирска
  2. Рассказ Ларисы из Бийска, чья дочь лишилась и жилья, и маткапитала
  3. Как работает эта схема
  4. Что известно о хитрых дельцах
  5. Что должно насторожить в риелторах и сделках
1

Случай дворника Алексея из Новосибирска

Алексей Николаев получил муниципальную квартиру на Новоуральской в Пашине, но задумал ее продать, чтобы купить жилье не в таком отдаленном районе. С 2016 по 2018 годы он отбывал наказание в ИК, поэтому накопил долги за коммунальные услуги. В 2021 году он нашел объявление о помощи с проблемным жильем. Так он познакомился с компанией «риелторов», пообещавших ему помощь в приватизации и продаже. Пока якобы длилась работа над его сделкой, они снабжали его деньгами в счет продажи квартиры, а еще выпивали с ним. Алексей передал им все документы, ключи, а затем и оформил доверенность для приватизации жилья и дальнейшей продажи.

За квартиру в этой пятиэтажке Алексей Николаев сейчас судится с Татьяной Фещенко

Дело не двигалось в течение нескольких лет, так что Алексей в начале 2023 года отозвал доверенность. В конце того же года он обратился к настоящему риелтору, но квартиру, как выяснилось, приватизировали и перепродали. Он пытается оспорить сделку в суде.

2

Рассказ Ларисы из Бийска, чья дочь лишилась и жилья, и маткапитала

Лариса Осипова — еще одна пострадавшая из Алтайского края. В 2023 году ее дочь купила комнату в общежитии с помощью маткапитала за 580 тысяч рублей. Продавец — знакомая Ларисы Осиповой и ее соседка Татьяна Фещенко. Семья провела сделку официально через Росреестр, а также выделила долю несовершеннолетнему ребенку и переоформила лицевые счета. Через месяц после покупки дочь Осиповой не смогла вселиться в комнату. Выяснилось, что собственник не продавал ее, а его подпись на документах поддельная. Суд отказал Осиповым в иске и признал право собственности за первоначальным владельцем. Семья Осиповой считает себя жертвой мошенничества и обратилась в полицию и прокуратуру. Деньги получила Татьяна Фещенко. Она не считает себя виноватой и винит во всем Геннадия Доротова — он заключил договор купли-продажи с первым собственником.

Следствие было приостановлено, но затем возобновлено по требованию прокуратуры. Лариса намерена подать в суд, как только будет возбуждено уголовное дело.

3

Как работает эта схема

1. Поиск жертвы

Дельцы находят людей с проблемным жильем. Как правило, жертвами становятся люди с зависимостями, заболеваниями и инвалидностью, а также пенсионеры и просто доверчивые граждане.

2. Получение контроля над жильем

Под видом помощи в приватизации, продаже или решении проблем с недвижимостью они получают доверенность на распоряжение жильем.

3. Приватизация и перепродажа

Используя подставных лиц, дельцы приватизируют квартиру на себя. Затем перепродают ее добросовестным покупателям, оставляя прежнего владельца без жилья и денег.

4

Что известно о хитрых дельцах

Виктор Хорев — автор объявления, на которое наткнулся Алексей. Познакомил с остальными участниками группы. Ранее судим за мошенничество в Алтайском крае. Его имя встречается в гражданских исках, связанных со сделками с недвижимостью.

Иск, в частности, подавала владелица муниципального жилья, которая обратилась к Хореву за помощью в приватизации, написала доверенность на его имя, а через несколько лет узнала, что ее квартира сменила несколько собственников. В суде ей не удалось доказать мнимость сделки Хорева и то, что она не получала от него денег за продажу жилья.

Геннадий Доротов и Фаина Блажевич — супруги из Алтайского края, с которыми Алексея познакомил Виктор Хорев. Доротов в 2023 и 2024 годах получил два срока по одинаковым статьям за мошенничество с сертификатами на маткапитал (в Алтайском крае и Новосибирской области). Он получил 3 года и месяцев лишения свободы условно в каждом из регионов.

Фаина Блажевич значится в базе УФССП как злостная должница в трех регионах (Алтайский край, Республика Алтай и Новосибирская область). Ее имя фигурирует в нескольких гражданских исках в Бийском городском суде. В частности, жительница Бийска подала иск, в котором просила признать сделки по продаже ее жилья недействительными. Она утверждала, что выдала доверенность на жилье во время получения заема в МФО. Доверенность должна была служить гарантом выплаты денег в оговоренный срок. Женщина заем погасила, но доверенность отзывать не стала. Через несколько лет она выяснила, что жилье все же продано и сменило шесть собственников. Последней была Фаина Блажевич. Суд удовлетворил иск бийчанки и отменил все сделки.

В Бийском городском суде можно найти несколько гражданских дел, в которых есть имена Виктора Хорева, Фаины Блажевич и Геннадия Доротова

Татьяна Фещенко — приобрела квартиру Алексея Николаева по доверенности через Фаину Блажевич. Общественница, помогающая людям с ВИЧ и гепатитом. Считает иск Алексея Николаева оскорбительным и утверждает, что покупала квартиру в ходе чистой сделки.

У Татьяны Фещенко тоже есть долги за коммунальные услуги в Алтайском крае. Ее имя, как и имя Фаины Блажевич, значится в трех гражданских делах в Бийском городском суде. Решение опубликовано лишь по одному делу: иск подавала Татьяна Фещенко, требовавшая выселить людей из квартиры, которую она купила. Встречный иск подавала пенсионерка, утверждавшая, что не планировала продавать квартиру и могла подписать договор купли-продажи вместе с кипой документов на замену пластиковых окон, когда делала ремонт. В этом она также винила своего пьющего сына. Суд встал на сторону Татьяны Фещенко.

5

Что должно насторожить в риелторах и сделках

  1. Негативные отзывы о риелторах на сайтах, где их можно оставлять — Flamp, Яндекс.Карты и Google.Карты

  2. Присутствие имени вашего риелтора в базах судов (смотрите уголовное и гражданское производство, в последнем обращайте внимание на сделки с недвижимостью)

  3. Настойчивые предложения подписать доверенность. Иногда без нее не обойтись, но проверяйте, что именно по доверенности может делать ваше доверенное лицо. Например, формулировка «уполномочивает продать за цену и на условиях по своему усмотрению» может загнать собственника жилья в ловушку. Именно такая формулировка была в доверенности на имя Виктора Хорева в описанном выше гражданском деле.

  4. Предложения риелтора помочь вам деньгами в счет продажи квартиры, а также предложение написать расписку на получение средств.

  5. Торопливость в регистрации сделки. Вы должны тщательно изучить документы и понять, что именно вы подписываете.

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