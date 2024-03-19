«Укомплектована дорогой итальянской мебелью». В Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 40 миллионов рублей

В Октябрьском районе продают 200-метровую квартиру в «доме премиум-класса» — жилом комплексе на Кирова, где расположен магазин «Бахетле». За жилье просят 40 миллионов рублей, объявление о продаже появилось 16 марта на сайте N1.ru.
— Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости в центре города. Квартира продается полностью укомплектованная дорогой итальянской мебелью и техникой. Высота потолков — 3 метра. Из окон открывается потрясающий вид на город! — говорится в описании к объекту.
Недалеко от улицы Кирова в начале марта продавали еще одну дорогую квартиру. За 21 миллион будущим хозяевам предлагали двухкомнатную квартиру со всей мебелью.