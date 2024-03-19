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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«Укомплектована дорогой итальянской мебелью». В Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 40 миллионов рублей

Речь идет о хайфлете — жилье с высокими потолками

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Квартира расположена на предпоследнем этаже дома

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В Октябрьском районе продают 200-метровую квартиру в «доме премиум-класса» — жилом комплексе на Кирова, где расположен магазин «Бахетле». За жилье просят 40 миллионов рублей, объявление о продаже появилось 16 марта на сайте N1.ru.

— Эксклюзивное предложение на рынке недвижимости в центре города. Квартира продается полностью укомплектованная дорогой итальянской мебелью и техникой. Высота потолков — 3 метра. Из окон открывается потрясающий вид на город! — говорится в описании к объекту.

Квартиру продают с мебелью

Квартиру продают с мебелью

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Кухня-гостиная занимает почти 40 квадратов

Кухня-гостиная занимает почти 40 квадратов

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Фотообои в холле на втором этаже

Фотообои в холле на втором этаже

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Также они нашлись в санузле

Также они нашлись в санузле

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Одна из спален отведена под детскую

Одна из спален отведена под детскую

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Всего в квартире три спальни

Всего в квартире три спальни

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Недалеко от улицы Кирова в начале марта продавали еще одну дорогую квартиру. За 21 миллион будущим хозяевам предлагали двухкомнатную квартиру со всей мебелью.

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