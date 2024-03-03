Реклама
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 1/10
usd 91.33
eur 98.72
Тема дняПодробности массового ДТП в Новосибирске
Все новости
Все новости
Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«Покупателю остается все»: более 21 миллиона просят за квартиру у новосибирского Заксобрания — фото жилья

Квартира находится в доме на Сибревкома

232

Стоимость жилья составляет более 21, 1 миллиона рублей

Поделиться

В Новосибирске выставили на продажу квартиру, которая находится в доме на улице Сибревкома вблизи регионального Заксобрания. Стоимость жилья составляет более 21, 1 миллиона рублей.

Объявление о поиске покупателя опубликовали 1 марта на сайте N1. В нем сказано, что двухкомнатная квартира-студия находится на 13 этаже дома. Всего в здании 28 этажей.

— Покупателю остается все в квартире! — сообщает продавец.

В объявлении сказано, что в квартире разместили гостиную, которая совмещена с кухней

В объявлении сказано, что в квартире разместили гостиную, которая совмещена с кухней

Поделиться

В жилье обустроили спальню и совмещенный санузел. Судя по кадрам, последний выполнен в черно-белом цвете

В жилье обустроили спальню и совмещенный санузел. Судя по кадрам, последний выполнен в черно-белом цвете

Поделиться

В квартире имеется гардеробная

В квартире имеется гардеробная

Поделиться

Общая площадь квартиры составляет 67 квадратных метров, с учетом балкона — 83 квадратных метра

Общая площадь квартиры составляет 67 квадратных метров, с учетом балкона — 83 квадратных метра

Поделиться

В жилье обустроили лоджию площадью 16 квадратных метров.

В жилье обустроили лоджию площадью 16 квадратных метров.

Поделиться

В марте в Новосибирске также выставили на продажу квартиру за 58 миллионов рублей. В ней обустроили интерьер в стиле неоклассики.

По теме

Элитное жильеЗаксобраниеНовосибирскКвартираПродажа квартир
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter