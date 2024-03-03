«Покупателю остается все»: более 21 миллиона просят за квартиру у новосибирского Заксобрания — фото жилья

В Новосибирске выставили на продажу квартиру, которая находится в доме на улице Сибревкома вблизи регионального Заксобрания. Стоимость жилья составляет более 21, 1 миллиона рублей.
Объявление о поиске покупателя опубликовали 1 марта на сайте N1. В нем сказано, что двухкомнатная квартира-студия находится на 13 этаже дома. Всего в здании 28 этажей.
— Покупателю остается все в квартире! — сообщает продавец.
В марте в Новосибирске также выставили на продажу квартиру за 58 миллионов рублей. В ней обустроили интерьер в стиле неоклассики.