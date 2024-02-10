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Элитные дома и квартиры в Новосибирске

«В шаговой доступности от реки»: в Новосибирске продают дом за 68 миллионов — смотрим, что внутри

Площадь жилья достигает 409 квадратных метров

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Дом находится на Дачном шоссе

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В Новосибирске выставили на продажу дом на Дачном шоссе. Жилье готовы отдать покупателю за 68 миллионов рублей.

Объявление о продаже недвижимости разместил собственник на сайте N1 7 февраля. По данным продавца, дом выполнили из кирпича. Жилье находится на участке 12,9 сотки.

— <...> шаговой доступности от реки, — сказано в объявлении.

В объявлении уточняется, что дом построили в 2004 году. В здании имеются встроенные аквариумы.

В объявлении уточняется, что дом построили в 2004 году. В здании имеются встроенные аквариумы.

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В жилье также разместили действующий камин

В жилье также разместили действующий камин

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Цокольный этаж, по словам продавца, «обладает» спортзалом и прачечной зоной

Цокольный этаж, по словам продавца, «обладает» спортзалом и прачечной зоной

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Общая площадь здания достигает 409 квадратных метров

Общая площадь здания достигает 409 квадратных метров

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В объявлении уточняется, что во дворе здания имеется 11-метровый бассейн с террасой.

В объявлении уточняется, что во дворе здания имеется 11-метровый бассейн с террасой.

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На участке разместили двухэтажный гостевой дом-баню.

На участке разместили двухэтажный гостевой дом-баню.

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В 2020 году на сайте N1 появились данные о том, что здание предлагалось сдать в аренду за 140 тысяч рублей в месяц. Уточнялось, что в основном доме разместили в том числе четыре спальни.

Летом 2022 года НГС писал о том, что в Новосибирске выставили на продажу загородную резиденцию на Дачном шоссе. Здание разместили на участке 15 соток, стоимость жилья оценили в 68 миллионов рублей.

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Элитное жильеДачное шоссеНедвижимостьНовосибирск
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