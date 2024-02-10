«В шаговой доступности от реки»: в Новосибирске продают дом за 68 миллионов — смотрим, что внутри

В Новосибирске выставили на продажу дом на Дачном шоссе. Жилье готовы отдать покупателю за 68 миллионов рублей.
Объявление о продаже недвижимости разместил собственник на сайте N1 7 февраля. По данным продавца, дом выполнили из кирпича. Жилье находится на участке 12,9 сотки.
— <...> шаговой доступности от реки, — сказано в объявлении.
В 2020 году на сайте N1 появились данные о том, что здание предлагалось сдать в аренду за 140 тысяч рублей в месяц. Уточнялось, что в основном доме разместили в том числе четыре спальни.
Летом 2022 года НГС писал о том, что в Новосибирске выставили на продажу загородную резиденцию на Дачном шоссе. Здание разместили на участке 15 соток, стоимость жилья оценили в 68 миллионов рублей.