«Мама не представляет, что ее ждет». Семью с ребенком выселяют на улицу из-за хитрого договора

С иском к Абазян (Приемко) Е. В. моя доверительница Светлана Дисык была вынуждена обратиться после многократных попыток урегулирования вопроса во внесудебном порядке, которые не нашли никакого понимания со стороны должника.

Вопреки заявлениям Абазян, денежные средства были предоставлены заимодавцем в полном объеме 350 т. р. , из них должник не возвратил ни копейки. Да, действительно, она какое-то время платила проценты, однако с 03.10.2019 г. все платежи прекратились, с иском в суд кредитор обратился только 12.02.2020 г., т. е. у Абазян было достаточно времени для переговоров, от которых она всеми способами уклонялась. При этом кредитор направлял в ее адрес телеграммы, заказные письма, пытался связаться по телефону, но должник от получения корреспонденции уклонялся, на связь с кредитором не выходил.

14.05.2020 г. судом было вынесено заочное решение, в т. ч. об обращении взыскания на долю в квартире, суд также направлял ответчику многочисленные извещения, от получения которых Абазян уклонилась. Исполнительные документы были переданы в службу судебных приставов, которые многократно пытались известить должника и требовали исполнения судебного акта, однако Абазян эти требования тоже игнорировала.

15.10.2021 г. после проведения торгов, которые не состоялись, нереализованное имущество должника было передано взыскателю Дисык Светлане Игоревне, которая зарегистрировала свое право на долю. В этой связи надо заметить, что ни торги, ни право собственности кредитора никем никогда не оспаривались.

09.03.2022 г. новый собственник доли обратилась в Кировский суд с требованием о выселении Абазян с несовершеннолетним ребенком из квартиры, и 05.07.2022 г. данный иск был удовлетворен, Абазян делом также не интересовалась, в суде ни разу не появилась.

В конце 2022 г., узнав о предстоящем выселении, Абазян оспорила оба заочных решения, суд пошел ей навстречу и решения отменил, что вовсе не говорит об их незаконности и не отменяет права собственности Дисык Светланы Игоревны.

08.12.2022 г. судом после выяснения всех позиций сторон и исследования всех доказательств было вынесено решение, по сути повторяющее ранее отмененные, положение Абазян не изменилось.

Данное решение Абазян оспаривает в Областном суде. Судебное заседание назначено на 11.05.2023 г., у суда вопросы, по сути, только в части вселения Дисык, поскольку есть вопросы к ее нуждаемости в жилом помещении.

Все вышесказанное мы можем подтвердить документально, в отличие от героини вашей статьи, которая вместо доказательств предлагает основываться на ее фантазиях.