Фермеры обнаружили, что земельный налог взлетел в 5 раз. Это грозит ростом цен на продукты

Как в Новосибирской области резко подорожала земля

На резкий рост кадастровой стоимости земли в редакцию НГС первым пожаловался новосибирец Сергей. Он обнаружил, что его земля сельхозназначения в Шелковичихе подорожала в 3,5–5 раз. И если раньше он платил земельный налог в пределах 70 тысяч рублей, то теперь его размер вырос до 220–230 тысяч. По подсчетам новосибирца, теперь налог будет занимать около половины всего дохода с земли.



Как рассказал юрист по земельным вопросам Сергей Яшков, в Новосибирской области переоценили около 300 тысяч земельных участков. Он проанализировал новую кадастровую стоимость 40 участков в разных районах и обнаружил, что в среднем она выросла в 5–6 раз.



— Результаты этой оценки вызывают неоднозначное ощущение — нельзя понять, какими принципами и методами руководствовались оценщики. Так, например, из двенадцати участков общей площадью 8000 га Искитимского района на десяти кадастровая стоимость не изменилась, а на двух рядом расположенных участках увеличилась в два раза.

