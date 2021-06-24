Фермеры обнаружили, что земельный налог взлетел в 5 раз. Это грозит ростом цен на продукты

Новосибирские фермеры требуют отменить переоценку кадастровой стоимости земли
Фермеры и крупные сельхозпроизводители Новосибирской области обнаружили, что кадастровая оценка их земель выросла в 3–5 раз. Это повлекло за собой серьезное увеличение налогов. Как выяснилось, в регионе произошла масштабная переоценка земель, а чтобы оспорить ее результаты, требуются огромные суммы. Руководители ряда предприятий написали коллективное обращение в Правительство Новосибирской области с просьбой отменить итоги переоценки. Они не исключают, что резко увеличившийся земельный налог и аренда повлекут за собой рост цен на продукты. Тем временем налоги простых новосибирцев тоже скоро вырастут — в городе готовятся к масштабной переоценке всех объектов недвижимости.
Как в Новосибирской области резко подорожала земля
На резкий рост кадастровой стоимости земли в редакцию НГС первым пожаловался новосибирец Сергей. Он обнаружил, что его земля сельхозназначения в Шелковичихе подорожала в
Как рассказал юрист по земельным вопросам Сергей Яшков, в Новосибирской области переоценили около 300 тысяч земельных участков. Он проанализировал новую кадастровую стоимость 40 участков в разных районах и обнаружил, что в среднем она выросла в
— Результаты этой оценки вызывают неоднозначное ощущение — нельзя понять, какими принципами и методами руководствовались оценщики. Так, например, из двенадцати участков общей площадью 8000 га Искитимского района на десяти кадастровая стоимость не изменилась, а на двух рядом расположенных участках увеличилась в два раза.
По наблюдениям Сергея Яшкова, количество обращений за переоценкой кадастровой стоимости кратно увеличилось.
Руководитель одного из сельхозпредприятий в Новосибирской области, не пожелавший раскрывать свое имя, отметил, что эта новость взбудоражила всех, кто занимается сельским хозяйством.
— По моим ощущениям, реальная стоимость нашей земли — порядка 60 млн рублей (2500 га), а насчитали 225 млн. И налог теперь порядка 650 тысяч, а было 150. Рыночная цена нашей земли
Анатолий Степанов, учредитель хозяйства «Соколово» (около 13 тысяч га земли, где производят семена пшеницы, гречки, овса, рапса, сои и гороха), отметил, что у них рост кадастровой стоимости земли произошел в
— Для нас это как гром среди ясного неба. Сейчас всё сообщество взбудоражено. Всех накрыло тотально. Это катастрофа, абсурд, это головотяпство. И главное — крайнего нет. Налоговая насчитает — и попробуй не заплатить. К нам никто не приезжал, и ничего не смотрели вообще. Откуда они вообще взяли такую оценку? У меня большие сомнения — ее взяли с потолка, — возмущается Анатолий Степанов.
Как привел пример фермер Иван Дьяков, стоимость одного участка у него была 800 тысяч рублей, а стала 2,8 миллиона.
— Всё фермерское сообщество говорит: давайте хотя бы к рыночной цене придем. Все мы пользуемся кредитами и в залог банку оставляем землю. Банк или мы по совету банков нанимаем оценщиков. И банк, соглашаясь с этой ценой, принимает ее в залог. И эта цена от кадастровой отличается. Вот, допустим, в крайний раз, когда мы брали кредит, банк оценивал землю по 11 тысяч рублей за га. А после переоценки кадастровой я посчитал несколько участков — получается где-то 40 тысяч рублей за га. Для нас это рост налога в разы и аренды земли у государства, — объясняет Иван Дьяков.
Миллион за оспаривание
Чтобы оспорить результаты кадастровой оценки, предпринимателям придется серьезно потратиться.
— У меня
Как отмечает Анатолий Степанов, с одной стороны, государство поддерживает сельхозпроизводителей субсидированием кредитов на технику, а с другой стороны, поднимает налоги — получается в один карман положили, а из другого взяли.
— Чтобы изменить кадастровую стоимость, мне надо провести свою оценку и потратить еще деньги на оспаривание. Это просто дикость, — негодует Анатолий Степанов.
Что просят производители у министра сельского хозяйства
Около 20 предприятий обратились к министру сельского хозяйства региона Евгению Лещенко с просьбой пересмотреть переоценку кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель (копия письма оказалась в редакции НГС). Они пожаловались, что многие участки оценены выше рыночной стоимости в 2–3 раза и более, что приведет к необоснованному увеличению начисленных налогов и росту себестоимости продукции.
Как говорится в письме, расходы сельхозпредприятий на исправление ошибок и приведение в соответствие кадастровой стоимости к рыночной оценке составляют от 0,6 млн до 2 млн рублей для одного сельхозпредприятия. Расчет стоимости оценки 1 участка независимым оценщиком составит от 20 до 40 тысяч рублей. А у каждого сельскохозяйственного предприятия от 30 до 60 участков и более в общем массиве земли.
— Просим вас поручить департаменту имущественных и земельных отношений Новосибирской области и ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» самостоятельно исправить системную ошибку, допущенную при проведении оценки кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель Новосибирского района, — написали сельхозпроизводители.
А что отвечают в Минсельхозе
Как пояснили в Минсельхозе на запрос НГС, по результатам оценки, в 18 районах области кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель в среднем снизилась, в 12 районах — повысилась. Наибольший рост произошел в Новосибирском и Ордынском районах, наибольшее снижение в Баганском и Болотнинском районах.
Также в Минсельхозе рассказали, что за кадастровую оценку и ее результаты отвечают не они, а департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. А в ответ на письмо сельхозпроизводителям объяснили, что оценку можно изменить, если оспорить с помощью независимого оценщика (таким образом, доводы фермеров о том, что это слишком дорого, проигнорировали).
Как это скажется на ценах
По оценке одного из руководителей сельхозпредприятий, рост земельного налога и аренды земли у государства повлияет на себестоимость продукции. Тем более за год выросли цены на солярку, удобрения и все средства защиты растений. А вот конечный потребитель вряд ли поймет, что произошло.
Как рассказал фермер Иван Дьяков, у него около 5300 га сельхозугодий в Коченевском и Ордынском районах, где он выращивает пшеницу, горох, овес, рапс. Несмотря на рост земельного налога и аренды земли, он сомневается, что эти затраты повлекут рост цен на продукты. Скорее, очень тяжело будет самим фермерам.
— Цену регулирует рынок. У кого-то кадастровая стоимость выросла в 10 раз, а в Здвинском районе не выросла. И у них нет основания для поднятия цены. Опять же, есть соседние регионы, где не было переоценки, — объясняет Иван Дьяков.
Учредитель хозяйства «Соколово» Анатолий Степанов констатирует, что эти затраты всё равно придется заложить в себестоимость.
— А потом чешут репу и задумываются: а как же растут цены на продукты питания? А как они могут не расти, если вы сами их запускаете. А куда нам деваться? Или уходи в убытки, или пытайся что-то сделать, как-то возместить. А возмещаются затраты только одним способом — ценой на рынке. Самый верный, безвыходный и простой способ — переложить на конечного покупателя. Если сможешь. Потому что сейчас нас тоже за уши придержат: а куда вы лезете, вы и так разбогатели, — говорит Анатолий Степанов и настаивает, что результаты переоценки кадастровой стоимости земли надо отменить.
Когда вырастут налоги за квартиры и дачи
В Управлении Росреестра по Новосибирской области пояснили, что кадастровую стоимость можно оспорить. Но если раньше этим занималась комиссия при Управлении Росреестра, то с 1 января 2021 года нужно обращаться в центр кадастровой оценки и инвентаризации.
Как говорится в ответе редакции НГС руководителя Росреестра Светланы Рягузовой, в 2022 году в Новосибирской области проведут кадастровую оценку земельных участков всех категорий, а в 2023 году по всей стране оценят здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места. А так как чаще всего недвижимость только растет в цене, скорее всего, новосибирцев ожидает увеличение налогов, которые люди платят за квартиры, дома и дачи.
Кадастровую стоимость недвижимости вместо инвентаризационной для расчета налога используют с 2020 года: как изменилось законодательство, НГС разбирал здесь. А в начале февраля НГС задал 15 главных вопросов налоговой службе и выяснил, как вернуть часть уплаченных налогов.