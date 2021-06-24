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Фермеры обнаружили, что земельный налог взлетел в 5 раз. Это грозит ростом цен на продукты

В Новосибирской области пересчитали кадастровую стоимость сельхозземли — это сильно увеличит налоги

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Мелкие и крупные сельхозпроизводители возмущены резким ростом кадастровой стоимости земли

Мелкие и крупные сельхозпроизводители возмущены резким ростом кадастровой стоимости земли

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Новосибирские фермеры требуют отменить переоценку кадастровой стоимости земли

Фермеры и крупные сельхозпроизводители Новосибирской области обнаружили, что кадастровая оценка их земель выросла в 3–5 раз. Это повлекло за собой серьезное увеличение налогов. Как выяснилось, в регионе произошла масштабная переоценка земель, а чтобы оспорить ее результаты, требуются огромные суммы. Руководители ряда предприятий написали коллективное обращение в Правительство Новосибирской области с просьбой отменить итоги переоценки. Они не исключают, что резко увеличившийся земельный налог и аренда повлекут за собой рост цен на продукты. Тем временем налоги простых новосибирцев тоже скоро вырастут — в городе готовятся к масштабной переоценке всех объектов недвижимости.

Как в Новосибирской области резко подорожала земля

На резкий рост кадастровой стоимости земли в редакцию НГС первым пожаловался новосибирец Сергей. Он обнаружил, что его земля сельхозназначения в Шелковичихе подорожала в 3,5–5 раз. И если раньше он платил земельный налог в пределах 70 тысяч рублей, то теперь его размер вырос до 220–230 тысяч. По подсчетам новосибирца, теперь налог будет занимать около половины всего дохода с земли.

Как рассказал юрист по земельным вопросам Сергей Яшков, в Новосибирской области переоценили около 300 тысяч земельных участков. Он проанализировал новую кадастровую стоимость 40 участков в разных районах и обнаружил, что в среднем она выросла в 5–6 раз.

— Результаты этой оценки вызывают неоднозначное ощущение — нельзя понять, какими принципами и методами руководствовались оценщики. Так, например, из двенадцати участков общей площадью 8000 га Искитимского района на десяти кадастровая стоимость не изменилась, а на двух рядом расположенных участках увеличилась в два раза.

По наблюдениям Сергея Яшкова, количество обращений за переоценкой кадастровой стоимости кратно увеличилось.

Руководитель одного из сельхозпредприятий в Новосибирской области, не пожелавший раскрывать свое имя, отметил, что эта новость взбудоражила всех, кто занимается сельским хозяйством.

— По моим ощущениям, реальная стоимость нашей земли — порядка 60 млн рублей (2500 га), а насчитали 225 млн. И налог теперь порядка 650 тысяч, а было 150. Рыночная цена нашей земли 20–25 тысяч за га, сейчас, после переоценки — 75–110 тысяч за га, — поделился руководитель сельхозпредприятия, которое выращивает пшеницу, рапс, горох, овес.

Анатолий Степанов, учредитель хозяйства «Соколово» (около 13 тысяч га земли, где производят семена пшеницы, гречки, овса, рапса, сои и гороха), отметил, что у них рост кадастровой стоимости земли произошел в 7–10 раз. И если раньше хозяйство платило земельный налог около 100 тысяч рублей, то сейчас его размер перевалил за миллион.

— Для нас это как гром среди ясного неба. Сейчас всё сообщество взбудоражено. Всех накрыло тотально. Это катастрофа, абсурд, это головотяпство. И главное — крайнего нет. Налоговая насчитает — и попробуй не заплатить. К нам никто не приезжал, и ничего не смотрели вообще. Откуда они вообще взяли такую оценку? У меня большие сомнения — ее взяли с потолка, — возмущается Анатолий Степанов.

Как привел пример фермер Иван Дьяков, стоимость одного участка у него была 800 тысяч рублей, а стала 2,8 миллиона.

— Всё фермерское сообщество говорит: давайте хотя бы к рыночной цене придем. Все мы пользуемся кредитами и в залог банку оставляем землю. Банк или мы по совету банков нанимаем оценщиков. И банк, соглашаясь с этой ценой, принимает ее в залог. И эта цена от кадастровой отличается. Вот, допустим, в крайний раз, когда мы брали кредит, банк оценивал землю по 11 тысяч рублей за га. А после переоценки кадастровой я посчитал несколько участков — получается где-то 40 тысяч рублей за га. Для нас это рост налога в разы и аренды земли у государства, — объясняет Иван Дьяков.

Миллион за оспаривание

Чтобы оспорить результаты кадастровой оценки, предпринимателям придется серьезно потратиться.

— У меня 40–50 участков, и по каждому я должен потратить по 20–30 тысяч на создание отчета. Это минимум 800 тысяч — 1 млн рублей на оспаривание. Эта нагрузка выше, чем налоги. Мелкие фермеры не смогут это сделать. Нормально, что кадастровая стоимость земли выросла. Ненормально, что настолько, — отмечает руководитель сельхозпредприятия, которое выращивает пшеницу, рапс, горох, овес.

Как отмечает Анатолий Степанов, с одной стороны, государство поддерживает сельхозпроизводителей субсидированием кредитов на технику, а с другой стороны, поднимает налоги — получается в один карман положили, а из другого взяли.

— Чтобы изменить кадастровую стоимость, мне надо провести свою оценку и потратить еще деньги на оспаривание. Это просто дикость, — негодует Анатолий Степанов.

Что просят производители у министра сельского хозяйства

Около 20 предприятий обратились к министру сельского хозяйства региона Евгению Лещенко с просьбой пересмотреть переоценку кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель (копия письма оказалась в редакции НГС). Они пожаловались, что многие участки оценены выше рыночной стоимости в 2–3 раза и более, что приведет к необоснованному увеличению начисленных налогов и росту себестоимости продукции.

Около 20 сельхозпроизводителей подписали обращение к министру сельского хозяйства Новосибирской области с просьбой отменить переоценку кадастровой стоимости земель. Среди них и агрокомплекс «Сады Гиганта», которые выращивают овощи не только в теплицах, но и в открытом грунте

Около 20 сельхозпроизводителей подписали обращение к министру сельского хозяйства Новосибирской области с просьбой отменить переоценку кадастровой стоимости земель. Среди них и агрокомплекс «Сады Гиганта», которые выращивают овощи не только в теплицах, но и в открытом грунте

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Как говорится в письме, расходы сельхозпредприятий на исправление ошибок и приведение в соответствие кадастровой стоимости к рыночной оценке составляют от 0,6 млн до 2 млн рублей для одного сельхозпредприятия. Расчет стоимости оценки 1 участка независимым оценщиком составит от 20 до 40 тысяч рублей. А у каждого сельскохозяйственного предприятия от 30 до 60 участков и более в общем массиве земли.

— Просим вас поручить департаменту имущественных и земельных отношений Новосибирской области и ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» самостоятельно исправить системную ошибку, допущенную при проведении оценки кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель Новосибирского района, — написали сельхозпроизводители.

А что отвечают в Минсельхозе

Как пояснили в Минсельхозе на запрос НГС, по результатам оценки, в 18 районах области кадастровая стоимость сельскохозяйственных земель в среднем снизилась, в 12 районах — повысилась. Наибольший рост произошел в Новосибирском и Ордынском районах, наибольшее снижение в Баганском и Болотнинском районах.

Также в Минсельхозе рассказали, что за кадастровую оценку и ее результаты отвечают не они, а департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области. А в ответ на письмо сельхозпроизводителям объяснили, что оценку можно изменить, если оспорить с помощью независимого оценщика (таким образом, доводы фермеров о том, что это слишком дорого, проигнорировали).

Сильнее всего выросла кадастровая стоимость земли в Новосибирском и Ордынском районах, где много видных сельхозпредприятий

Сильнее всего выросла кадастровая стоимость земли в Новосибирском и Ордынском районах, где много видных сельхозпредприятий

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Как это скажется на ценах

По оценке одного из руководителей сельхозпредприятий, рост земельного налога и аренды земли у государства повлияет на себестоимость продукции. Тем более за год выросли цены на солярку, удобрения и все средства защиты растений. А вот конечный потребитель вряд ли поймет, что произошло.

Как рассказал фермер Иван Дьяков, у него около 5300 га сельхозугодий в Коченевском и Ордынском районах, где он выращивает пшеницу, горох, овес, рапс. Несмотря на рост земельного налога и аренды земли, он сомневается, что эти затраты повлекут рост цен на продукты. Скорее, очень тяжело будет самим фермерам.

— Цену регулирует рынок. У кого-то кадастровая стоимость выросла в 10 раз, а в Здвинском районе не выросла. И у них нет основания для поднятия цены. Опять же, есть соседние регионы, где не было переоценки, — объясняет Иван Дьяков.

Учредитель хозяйства «Соколово» Анатолий Степанов констатирует, что эти затраты всё равно придется заложить в себестоимость.

— А потом чешут репу и задумываются: а как же растут цены на продукты питания? А как они могут не расти, если вы сами их запускаете. А куда нам деваться? Или уходи в убытки, или пытайся что-то сделать, как-то возместить. А возмещаются затраты только одним способом — ценой на рынке. Самый верный, безвыходный и простой способ — переложить на конечного покупателя. Если сможешь. Потому что сейчас нас тоже за уши придержат: а куда вы лезете, вы и так разбогатели, — говорит Анатолий Степанов и настаивает, что результаты переоценки кадастровой стоимости земли надо отменить.

Когда вырастут налоги за квартиры и дачи

В Управлении Росреестра по Новосибирской области пояснили, что кадастровую стоимость можно оспорить. Но если раньше этим занималась комиссия при Управлении Росреестра, то с 1 января 2021 года нужно обращаться в центр кадастровой оценки и инвентаризации.

Как говорится в ответе редакции НГС руководителя Росреестра Светланы Рягузовой, в 2022 году в Новосибирской области проведут кадастровую оценку земельных участков всех категорий, а в 2023 году по всей стране оценят здания, помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства и машино-места. А так как чаще всего недвижимость только растет в цене, скорее всего, новосибирцев ожидает увеличение налогов, которые люди платят за квартиры, дома и дачи.

Кадастровую стоимость недвижимости вместо инвентаризационной для расчета налога используют с 2020 года: как изменилось законодательство, НГС разбирал здесь. А в начале февраля НГС задал 15 главных вопросов налоговой службе и выяснил, как вернуть часть уплаченных налогов.

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