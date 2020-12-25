В тихом центре решили закончить долгострой. Его совладелец управляет дворцом в Петербурге и одолжил 2 млн долларов ФСБ

В тихом центре Новосибирска решили достроить 20-летний долгострой
Владелец незаконченной пристройки к зданию на
Владелец одного из самых центральных долгостроев Новосибирска — пристройки к жилому дому на
Долгострой сегодня, согласно выписке ЕГРН, принадлежит компании «НПЦ "Сибстройэкспертиза"», которую основал Валерий Митасов — именно он представлял его экспертам на обсуждении. По его словам, дом не могли достроить несколько лет из-за «попыток рейдерского захвата объекта» и судебных разбирательств, а сейчас появился столичный инвестор, который готов вложить в него деньги — и уже вложил около 15 миллионов рублей. Но разрешения на строительство компании-застройщику в управлении архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) не дают. И она рассчитывала заручиться поддержкой экспертов, чтобы его получить.
Как-то тесновато
Как объяснил председатель комиссии, архитектор Алексей Журавков, у долгостроя есть несколько существенных проблем, но все они связаны с одним — с недостатком земли. По документам площадь земельного участка — 418 квадратных метров, а площадь застройки — 451 «квадрат», и частично дом построен на участке соседнего дома.
Замначальника УАСИ Иван Ивашина отметил, что по последней информации конфигурацию участка исправили, хотя на кадастровой карте всё осталось по-прежнему. Дежурную съемку, по словам Валерия Митасова, тоже выполнили, но получить документ к обсуждению не успели.
Впрочем, помимо земельных споров проблема еще и в том, что у дома не будет ни собственной детской и спортивной площадки, ни места для парковки. Председатель комиссии предложил провести аудит квартала и учесть площадки и парковки соседей — разумеется, с учетом мнения местных жителей. А Валерий Митасов напомнил, что еще сравнительно недавно проект вполне соответствовал всем нормативам.
— Первое разрешение на строительство подписал начальник УАСИ [Адольф] Пинус. В тот момент он нас заставил все нормативные документы, всё, что положено, в том числе по поводу того, что мы включаемся в квартал из 5-этажных домов [проработать]. Мы абсолютно всё проработали, потому что он сказал: «Пока не сделаете, я не подпишу», — пояснил представитель застройщика.
Сейчас застройщик просит выдать ему хотя бы временное разрешение на строительство до конца марта — это дало бы возможность не терять время и начать работы, пока документы подгоняют под нормативы. Но главный архитектор города Александр Ложкин сказал, что ни о каком «временном разрешении» речи быть не может.
Весь процесс придется повторить — и начать с получения градостроительного плана участка. А для этого, учитывая сложившуюся ситуацию, придется пройти через публичные слушания: горожане должны решить, стоит ли разрешать завершение долгостроя в качестве жилого дома, если у него фактически не будет собственной территории.
Архитектор Игорь Поповский отметил, что отклонение «до нуля» создаст прецедент, и к нему затем могут обращаться другие застройщики, которые хотели бы построить больше, чем им разрешают нормативы. Но большинство экспертов сошлись на том, что необходимые отклонения получить здесь будет очень сложно.
— Вопрос по отклонениям сильно открытый, учитывая особенности этого квартала — мы это знаем по
Эксперты какое-то время посвятили обсуждению других вариантов завершения строительства, по которым требования по территории не такие жесткие: например, превратить дом в административное здание. Но, так или иначе, для достройки проект придется корректировать.
Снести нельзя достроить
Главное, на что упирал во время обсуждения Валерий Митасов: или застройщику дадут завершить долгострой, или он простоит в том же виде еще неопределенное количество лет — на «красной» туристической линии тихого центра. «Вас устраивает, если объект будет еще 10 лет стоять?» — время от времени спрашивал он присутствующих.
На предложение разобрать долгострой Валерий Митасов заметил, что он конструктивно связан с домом на
— Я, вообще-то, заведующим кафедрой железобетонных конструкций Сибстрина проработал 25 лет, и я профессионал в этом деле, — парировал Валерий Митасов. — Я здесь как профессионал могу подписаться.
— Я считаю, пусть стоит. Можно поставить табличку: «Памятник точечной застройке» — и нормально, — сказал Игорь Поповский, устав спорить.
Никакого решения эксперты комиссии так и не приняли.
Рейдеры, банкротства, княжеский дворец и «дело Улюкаева»
В разговоре с корреспондентом НГС Валерий Митасов позже заметил, что дом давно бы уже достроили, если бы не мешали «вот такие комиссии».
— Когда выдано было разрешение, оно было выдано точно по закону. <…> По новым нормативам мы можем не вписаться. Но это неправильно. Если посмотреть римское право, то закон обратной силы не имеет, — убежден он.
На вопрос, почему дом не построили вовремя, пока еще действовали старые нормативы, он напоминает о «рейдерском захвате объекта» и множестве судов. В картотеке арбитражных дел их действительно несколько, одно из самых крупных — против компании «Индексстрой», которая пыталась отсудить у предыдущего застройщика долгостроя, «Сибстройреконструкции», больше 32 миллионов рублей, а в итоге получила встречный иск, проиграла около 10 миллионов рублей и обанкротилась.
Кроме того, Валерий Митасов рассказал, что в свое время суд вынес решение с требованием снести три верхних этажа долгостроя, которые подпирают балкон пристроенного позже дома на
— По договору простого товарищества «Сибстройэкспертиза» достраивает этот дом по поручению «Сибстройреконструкции», изменив проект, — говорит Валерий Митасов (по данным «Контур.Фокуса», он основной владелец обеих компаний). — Теперь это совсем другой объект, другой дом, и решение суда к нам никакого отношения не имеет.
Хотя в выписке ЕГРН указано, что договоров участия в долевом строительстве в долгострое не зарегистрировано, девелопер говорит, что в него вложились 12 инвесторов — они выкупили примерно 1,5 из 4 тысяч квадратных метров площади здания. Среди них есть и физические лица, купившие не построенные квартиры. По документам, всего их в доме должно быть 27.
На оставшиеся площади искали инвестора: баннер о поиске на фасаде разместило в мае прошлого года агентство «Дом Маркет», но комментировать это в компании тогда отказались. Инвестора «Сибстройэкспертизе» найти удалось: он уже вложил около 15 миллионов рублей на обеспечение долгостроя коммуникациями и готов вкладывать еще, но необходимую сумму Валерий Митасов не разглашает. На сегодня без учета средств инвестора в проект вложено около 80 миллионов рублей, подсчитал он.
По словам Валерия Митасова, инвестор — это крупная столичная инвестиционная компания, но ее точного названия он не говорит. В разговоре с корреспондентом НГС представитель застройщика лишь упомянул «какой-то "Нью-Джерс"» с офисом на Пятницкой.
По данным «Контур.Фокуса», с августа 2019 года доля в 10% «НПЦ Сибстройэкспертиза» принадлежит предпринимателю Валерию Михайлову. По информации Forbes, он — бывший новосибирец, перебрался в столицу в 2007 году. Одна из его компаний называется «Нью Эйдж Девелопмент». Она зарегистрирована в Москве, в здании на улице
Валерию Михайлову также принадлежит компания «Дворец
По информации РБК, Валерий Михайлов какое-то время работал в «Роснефти». Кроме того, писало издание в 2017 году, именно Михайлов «одолжил» ФСБ 2 миллиона долларов, которые стали «взяткой» экс-министру Алексею Улюкаеву и позволили отправить его в колонию.
Будущее — светлое?
Хотя завершение 20-летнего долгостроя в центре Новосибирска — безусловно, событие значимое, «бомбой» на рынке это не станет, считает владелец компании
— Если бы я был активным участником рынка и видел это старье, и вдруг бы оно начало превращаться в дом на моих глазах, я бы, скорее всего, [туда] не пошел, — рассуждает Александр Назаров. — Я буду знать, что этот дом стоял сто пятьдесят тысяч лет, ветрами обдуваемый, влипший в другой дом. Скорее всего, если его завершат, то для какой-то новой, заезжей аудитории, которая о нем не знала.
По его мнению, проект здания нужно серьезно пересматривать, хотя тут могут возникнуть сложности с вписыванием новых планировок в старый конструктив. А предъявлять его рынку и вовсе нужно на завершающем этапе строительства, с уже смонтированным фасадом, чтобы покупатель видел конкретную картинку и не связывал с той, которая здесь была последние годы.
Валерий Митасов, отвечая на вопрос о возможных корректировках проекта, говорит, что они уже ведутся. В частности, как-то будут переработаны фасады: «Фасадчики — достаточно известная фирма, интересные фасады они делают» — заверил девелопер.
Оценить возможную стоимость жилья в доме, если он будет завершен, Александр Назаров затруднился: рынок сегодня слишком непредсказуемый, и новые квартиры на площади Калинина могут продавать по 150 тысяч рублей за квадрат. При этом эксперт согласился, что квартиры на
При этом коммерческие площади здесь будут очень востребованы, считает Александр Назаров. Но только если они не займут всё здание целиком — в этом случае будет много проблем с парковкой.
Валерий Митасов признался корреспонденту НГС, что вопрос продажи его сегодня не волнует: этим будет заниматься инвестор, а для застройщика важно закончить объект.
— Я сам живу недалеко и не хочу, чтобы в центре города был недострой, — говорит он.
Если все вопросы с разрешением на строительство будут решены быстро, до лета застройщик готов достроить здание, за лето довести до сдачи и уже осенью 2021 года сдать в эксплуатацию.