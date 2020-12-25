В тихом центре решили закончить долгострой. Его совладелец управляет дворцом в Петербурге и одолжил 2 млн долларов ФСБ

Владелец одного из самых центральных долгостроев Новосибирска — пристройки к жилому дому на Урицкого, 19 — решил его завершить. Об этом стало известно во время заседания комиссии мэрии по правилам землепользования и застройки 22 декабря. Позже в тот же день его уже более подробно обсудили на комиссии общественного градсовета по нормативам при мэре Новосибирска.

Долгострой сегодня, согласно выписке ЕГРН, принадлежит компании «НПЦ "Сибстройэкспертиза"», которую основал Валерий Митасов — именно он представлял его экспертам на обсуждении. По его словам, дом не могли достроить несколько лет из-за «попыток рейдерского захвата объекта» и судебных разбирательств, а сейчас появился столичный инвестор, который готов вложить в него деньги — и уже вложил около 15 миллионов рублей. Но разрешения на строительство компании-застройщику в управлении архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) не дают. И она рассчитывала заручиться поддержкой экспертов, чтобы его получить.



Как-то тесновато



Как объяснил председатель комиссии, архитектор Алексей Журавков, у долгостроя есть несколько существенных проблем, но все они связаны с одним — с недостатком земли. По документам площадь земельного участка — 418 квадратных метров, а площадь застройки — 451 «квадрат», и частично дом построен на участке соседнего дома.

