Министр региональной политики Новосибирской области может уйти в отставку

Андрей Клюзов работает в правительстве с 2022 года Источник: министерство региональной политики Новосибирской области











Министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов может уйти в отставку. Информация об этом появилась в информационно-аналитическом агентстве «Центр деловой жизни».

По данным источников ЦДЖ, Андрей Клюзов уйдет в отставку в ближайшее время, министру пророчат повышение в администрацию президента.

Как сообщили НГС в пресс-службе правительства региона, никаких официальных документов об увольнении министра региональной политики сейчас нет. Сам Андрей Клюзов в разговоре с журналистом НГС сообщил, что пока возможную отставку и новое назначение не комментирует.

Андрей Клюзов сначала работа в министерстве по налогам и сборам по Алтайскому краю, позже занялся региональной политикой. С 2018 года он занимался сопровождением избирательных кампаний высших должностных лиц субъектов РФ, депутатов Государственной Думы, депутатов региональных парламентов, в том числе в 2020–2021 годах работал в Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области министр работает с 2022 года. Андрей Клюзов координировал выборы губернатора, президентскую кампанию в регионе и реализовал проект по отмене прямых выборов мэра. Сам министр входил в комиссию по отбору кандидатов на пост нового главы Новосибирска.