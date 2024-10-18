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Политика Министр региональной политики Новосибирской области может уйти в отставку

Министр региональной политики Новосибирской области может уйти в отставку

Чиновнику пророчат повышение

957
7 комментариев

Андрей Клюзов работает в правительстве с 2022 года

Министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов может уйти в отставку. Информация об этом появилась в информационно-аналитическом агентстве «Центр деловой жизни».

По данным источников ЦДЖ, Андрей Клюзов уйдет в отставку в ближайшее время, министру пророчат повышение в администрацию президента.

Как сообщили НГС в пресс-службе правительства региона, никаких официальных документов об увольнении министра региональной политики сейчас нет. Сам Андрей Клюзов в разговоре с журналистом НГС сообщил, что пока возможную отставку и новое назначение не комментирует.

Андрей Клюзов сначала работа в министерстве по налогам и сборам по Алтайскому краю, позже занялся региональной политикой. С 2018 года он занимался сопровождением избирательных кампаний высших должностных лиц субъектов РФ, депутатов Государственной Думы, депутатов региональных парламентов, в том числе в 2020–2021 годах работал в Новосибирской области.

В правительстве Новосибирской области министр работает с 2022 года. Андрей Клюзов координировал выборы губернатора, президентскую кампанию в регионе и реализовал проект по отмене прямых выборов мэра. Сам министр входил в комиссию по отбору кандидатов на пост нового главы Новосибирска.

Недавно в политических кругах города начали говорить о скорой отставке первого заместителя мэра Олега Клемешова из администрации города. Связано увольнение может быть со срывом ремонта мостов.

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Комментарии
7
Bream
8 минут
когда узнал, что у нас есть министр региональной политики Новосибирской области
ruterist
8 минут
я тоже уволился
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