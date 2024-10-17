«Персональная ответственность»: в Новосибирске говорят об увольнении вице-мэра Клемешова — разбираемся, при чем тут мосты

В Новосибирске в политических кругах говорят о скором уходе первого заместителя мэра Олега Клемешова из администрации города. У этих слухов сразу несколько причин: срыв ремонта мостов, обновления команды мэра и начало сложного отопительного сезона. Олег Клемешов в мэрии отвечает за дороги и ЖКХ.
«Уже намечен его преемник»
По информации источника НГС, из-за проблем с ремонтом Димитровского и Октябрьского мостов и запуском отопительного сезона, «кресло Олега Клемешова» находится под угрозой. Якобы в случае, если проблемы не удастся быстро решить, чиновник может потерять свой пост.
Как считает Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», действия Максима Кудрявцева показывают, что он намерен обновить большую часть команды мэрии.
— Было мнение, что у Клемешова «иммунитет» в благодарность за то, что он в качестве врио мэра обеспечил бесшовное прохождение периода между отставкой Локтя и выборами Кудрявцева. Но с середины лета ходят слухи, что срок работы Олега Петровича в городской власти уже отмерен, и что уже намечен его преемник на посту первого «хозяйственного» вице-мэра, пока погружающейся в проблематику, — отметил Андрей Кузнецов.
«Ещё один срыв недопустим»
Слухи стали активнее после одного из высказываний Максима Кудрявцева. Мэр Новосибирска в своем телеграм-канале 9 октября опубликовал пост про Октябрьский и Димитровский мост. Он сказал, что поставил задачу возобновить шестиполосное движение к концу этого года.
— Дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. Это персональная ответственность моего первого заместителя. Ещё один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле, — написал в телеграм-канале мэр Новосибирска.
Первый заместитель, о котором идет речь в посте, это и есть Олег Клемешов. Как отмечает эксперт Андрей Кузнецов, многие прочитали этот пост так, что «если сроки будут сорваны, то первого вице-мэра уволят.
— А что теперь будет, если сроки удастся выдержать, но сменить Клемешова всё равно очень хочется? Чиновника могут отправить на повышение в область. Политических препятствий для того нет, Клемешов — единоросс с чистой биографией, без явных признаков претензий со стороны правоохранительных структур, — рассуждает эксперт.
В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что не обладают информацией о возможном уходе Клемешова. Первый заместитель мэра на звонок корреспондента НГС не ответил.
Возглавлял депо и Ленинский район
Олег Клемешов родился в Новосибирске в 1970 году. В 1993 году он окончил НГТУ и получил квалификацию инженера-электрика (специальность «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства»). Новосибирец отслужил в армии в 1988–1989 года. Потом работал мастером контактной сети муниципального предприятия города Новосибирска «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта» и начальником смены ремонтного цеха муниципального предприятия «Кировское трамвайное депо № 4».
В 1995 году стал главным инженером, потом директором МУП «Октябрьское трамвайное депо № 3». С 2005 по 2007 годы Олег Клемешов возглавлял МУП города Новосибирска «Правобережное трамвайное депо». С 2007 по 2012 год работал начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МУП города Новосибирска «Горэлектротранспорт».
В 2012 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района города Новосибирска. В 2014 году возглавил администрацию Ленинского района Новосибирска. С 15 июля 2019 года назначен заместителем мэра города Новосибирска. А 10 ноября 2022 года переведен на должность первого заместителя мэра Новосибирска. Документ подписал еще Анатолий Локоть.
Вчера, 16 октября, на Димитровском мосту случился транспортный коллапс. Там перекрыли вторую полосу для временного ремонта, который продержится до апреля. Среднюю полосу пообещали открыть сегодня, 17 октября, и снова начать ремонт весной.