«Персональная ответственность»: в Новосибирске говорят об увольнении вице-мэра Клемешова — разбираемся, при чем тут мосты

Олег Клемешов работает в администрации города больше 10 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в политических кругах говорят о скором уходе первого заместителя мэра Олега Клемешова из администрации города. У этих слухов сразу несколько причин: срыв ремонта мостов, обновления команды мэра и начало сложного отопительного сезона. Олег Клемешов в мэрии отвечает за дороги и ЖКХ.

«Уже намечен его преемник»

По информации источника НГС, из-за проблем с ремонтом Димитровского и Октябрьского мостов и запуском отопительного сезона, «кресло Олега Клемешова» находится под угрозой. Якобы в случае, если проблемы не удастся быстро решить, чиновник может потерять свой пост.

Как считает Андрей Кузнецов, директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни», действия Максима Кудрявцева показывают, что он намерен обновить большую часть команды мэрии.

— Было мнение, что у Клемешова «иммунитет» в благодарность за то, что он в качестве врио мэра обеспечил бесшовное прохождение периода между отставкой Локтя и выборами Кудрявцева. Но с середины лета ходят слухи, что срок работы Олега Петровича в городской власти уже отмерен, и что уже намечен его преемник на посту первого «хозяйственного» вице-мэра, пока погружающейся в проблематику, — отметил Андрей Кузнецов.

«Ещё один срыв недопустим»

Слухи стали активнее после одного из высказываний Максима Кудрявцева. Мэр Новосибирска в своем телеграм-канале 9 октября опубликовал пост про Октябрьский и Димитровский мост. Он сказал, что поставил задачу возобновить шестиполосное движение к концу этого года.

— Дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, на Октябрьском — в декабре. Это персональная ответственность моего первого заместителя. Ещё один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле, — написал в телеграм-канале мэр Новосибирска.

Первый заместитель, о котором идет речь в посте, это и есть Олег Клемешов. Как отмечает эксперт Андрей Кузнецов, многие прочитали этот пост так, что «если сроки будут сорваны, то первого вице-мэра уволят.

— А что теперь будет, если сроки удастся выдержать, но сменить Клемешова всё равно очень хочется? Чиновника могут отправить на повышение в область. Политических препятствий для того нет, Клемешов — единоросс с чистой биографией, без явных признаков претензий со стороны правоохранительных структур, — рассуждает эксперт.

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили, что не обладают информацией о возможном уходе Клемешова. Первый заместитель мэра на звонок корреспондента НГС не ответил.

Возглавлял депо и Ленинский район

Олег Клемешов родился в Новосибирске в 1970 году. В 1993 году он окончил НГТУ и получил квалификацию инженера-электрика (специальность «Радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства»). Новосибирец отслужил в армии в 1988–1989 года. Потом работал мастером контактной сети муниципального предприятия города Новосибирска «Служба обеспечения горавтоэлектротранспорта» и начальником смены ремонтного цеха муниципального предприятия «Кировское трамвайное депо № 4».

В 1995 году стал главным инженером, потом директором МУП «Октябрьское трамвайное депо № 3». С 2005 по 2007 годы Олег Клемешов возглавлял МУП города Новосибирска «Правобережное трамвайное депо». С 2007 по 2012 год работал начальником филиала № 5 «Правобережный трамвайный» МУП города Новосибирска «Горэлектротранспорт».

В 2012 году стал первым заместителем главы администрации Ленинского района города Новосибирска. В 2014 году возглавил администрацию Ленинского района Новосибирска. С 15 июля 2019 года назначен заместителем мэра города Новосибирска. А 10 ноября 2022 года переведен на должность первого заместителя мэра Новосибирска. Документ подписал еще Анатолий Локоть.