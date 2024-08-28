«Хочу работать в министерстве не твоих дел. Или губернатором юмора»: как двойник главы региона стал звездой интернета

«Один мужик даже обиделся. Подъехал на велосипеде: „Вячеслав Андреевич, это вы?“ Говорю: „Я просто актер“. Он такой: „Не хочешь говорить — придумал бы что-нибудь другое!“ И уехал недовольный. Думал, что глава области ему сказал, что это не он», — улыбается автор и исполнитель главной роли в проекте «Моторищев» Дмитрий Моторин. За пару месяцев забавные ролики, в которых Дмитрий «косплеит» врио губернатора, стали популярными у самарской интернет-аудитории, набрали тысячи просмотров и даже разлетелись на цитаты.
Съемочная группа наших коллег из 63.RU поговорила с «народным главой» о том, как он отважился влезть в шкуру политика, на что ему жалуются горожане и что он сам думает о власти. А еще поучаствовали в съемках очередного юмористического контента.
Дмитрию Моторину 38 лет. Он чуть старше врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, которому в июле исполнилось 35. У обоих образование «менеджер организации». Оба женаты на стройных красотках с темно-русыми волосами. Оба несколько раз меняли место жительства, пока не оказались в городе на Волге.
— Я родился в Белоруссии, а сестра — в Польше. Папа у нас военный, и мы постоянно переезжали. В Самаре обосновались в 2001 году. До этого 15 лет жили на Дальнем Востоке, в Уссурийске, — рассказывает свою биографию Дмитрий. — Жизнь меня помотала. Когда еще был студентом, работал и охранником, и грузчиком, и официантом. Трудился и в производстве наружной рекламы. Потом, по воле случая, меня из рекламной фирмы уволили. За что им благодарен. Потому что я нашел себя в видеографии. Первый раз взял камеру в руки в 2014 году, когда устроился в компанию «Евровидео», которая занималась съемкой свадеб. Поработал там где-то года четыре, набрался опыта и решил открыть свое дело. В 2019 году стал индивидуальным предпринимателем. Снимаю ролики для бизнеса: различные события, семинары, мастер-классы, спортивные соревнования. Клиенты разные: врачи, психологи, бизнес-тренеры.
А два года назад Дмитрий Моторин арендовал офис и открыл свою студию для онлайн-трансляций «Кривой кефир».
По ту сторону камеры Дмитрий Моторин оказался этим летом. Причем сразу в образе главы области.
— Идея сниматься в роли Моторищева мне пришла не так давно. 31 мая Дмитрий Азаров ушел с поста губернатора. Для меня лично это было очень неожиданно, поскольку за политикой не слежу. Временно исполняющим обязанности стал Вячеслав Федорищев. И знакомые начали говорить о нашем внешнем сходстве, — объясняет Моторин. — Один написал: «Смотри, как ты похож на нового губернатора», потом второй, третий. Когда мне 15 раз уже об этом сказали, задумался: надо что-то с этим делать. И решил какой-то развлекательный контент людям давать.
Имидж матерого чиновника сложился не сразу. В гардеробе Дмитрия были только пиджак и ботинки на случай официальных съемок. Обычно же операторы отдают предпочтение футболкам, джинсам и кроссовкам. Недостающие для образа Моторищева вещи видеограф приобрел, что называется, по воле случая:
— У меня офис в ТЦ. Иду мимо отдела с рубашками, продавец вышла и попросила меня сделать еще одну дырку на ремне. Нужна была мужская сила. Продырявил. Говорю: «А у вас рубашки есть?». Отвечает: «Конечно, заходите». Примерил белую рубашку, галстук, посмотрел на себя. Думаю: «Всё, беру!»
Над роликами Дмитрий работает с коллегой-оператором Андреем Николаевым. Речь для Моторищева заранее не готовит. Все реплики персонажа — полный экспромт.
— У нас строится продолжение улицы XXII Партсъезда. Вот в районе Солнечной дорога сделана, но проезд закрыт. И люди там уже забор подвинули, ходят. Никто не понимает, почему не открывают. И одна из первых идей у меня была повторить кадры из фильма Тарантино, когда Джон Траволта с пиджаком такой стоит, смотрит по сторонам и не понимает, что происходит. И вот такой же ролик мы сняли. У него больше сотни репостов, 26 тысяч просмотров. Решили и дальше видео делать. Раз в неделю где-то выезжаем, ходим по городу, общаемся с людьми. Это просто импровизация всегда, — признается бизнесмен.
Герои роликов — обычные прохожие, которые обращаются к нему со своими просьбами или жалобами. И не верят, даже когда Дмитрий говорит, что он не Федорищев, а просто похож на него:
— Всё на той же улице XXII Партсъезда, только начали снимать, смотрю — со всех сторон люди ко мне бегут. Мужик один через забор перелазит, бедный, застревает, бежит: «Подождите, я хочу вам вопрос задать!» Стою в шоке — что вообще происходит?
За время съемок таких забавных случаев у создателя «Моторищева» накопилось немало. И хотя он сознательно не подражает жестам, мимике и интонации Вячеслава Федорищева, самарцы действительно принимают Дмитрия за политика.
— Приехали снимать за «Империю», как Моторищев там гуляет у фонтана. Подходит парочка с ребенком, сфотографировались со мной, поговорили. Все хорошо. Выложил ролик. И мне пишет в комментариях девушка, которая делала фото со мной: «Господи! А мы с другой семьей поругались, доказывали им, что сфотографировались с губернатором, а они говорили, что вы не губернатор». Сказала, что это на самом деле очень смешно. Муж у нее тоже с юмором оказался, написал: «Вы что наделали? Мы тут со всеми переругались, я три дня руку не мыл, а оказывается, это был розыгрыш», — улыбается Дмитрий Моторин. — Или вот сели с оператором в трамвай, я в образе, снимаем ролик. Оплатил, как положено, за двоих. Кондуктор дала сдачу с 200 рублей. Смотрю, ей какой-то мужичок на ухо что-то сказал. Она подбегает, забирает у меня билеты, сдачу, возвращает эти 200 рублей и говорит: «Извините, я вас не узнала». А съемка же, из образа выходить нельзя… На обратном пути трамвая уже не дождались. Андрей предложил тормознуть авто. Только подхожу к дороге — одна за одной машины останавливаются, все здороваются, желают удачи. Сели к одной женщине, попросили по пути до «Апельсина» докинуть. Она едет, рассказывает всю свою жизнь нам, говорит: «Мы будем за вас голосовать». Вообще пока не встречал ни одного негативно настроенного по отношению к Вячеславу Федорищеву человека. Слышал только: «Молодец, мы с вами!», «Мы вас любим!»
Образ вымышленного политика никого не оставляет равнодушным. Одни уже узнают Моторина на улице и спрашивают, когда выйдет новый ролик, а другие подозревают в корысти и предвыборном пиаре.
— Часто спрашивают: «Сколько тебе заплатили, Пиарищев?» или просто утверждают, что это все проплачено. Мне никто ни рубля не платил. Сам придумал, сам воплотил, выложил, получаю удовольствие. Может быть, меня возьмут актером куда-нибудь? Вот режиссер «Слова пацана», Жора Крыжовников, свяжись со мной! Депутата сыграть надо, — смеется Дмитрий.
Но очень скоро от шуток Дмитрий переходит к серьезным вещам и признается, что смешные ролики спасают его от эмоционального выгорания и тревоги:
— Я перевоплотился в этого персонажа. Мне нравится общаться с людьми, нравится, что у нас получаются забавные диалоги. Потом под роликами пользователи подбадривают. Пишут: «Какой ты молодец, давай еще!» В целом, думаю, такой развлекательный контент — полезен в наше время. Все уже перекормлены плохими новостями, нужно что-то веселенькое, позитивное нести.
Несмотря на сатирические видео про общественный транспорт и состояние дорог в Самаре, Моторин считает, что на любую проблему нужно смотреть объективно.
— Есть выражение: «Тяжело говорить о великой стране без серпа и молота в руках». Вот зимой снегом двор завалило. В домовом чате все возмущаются, что никто не чистит. Беру лопату и иду чищу. Жаловаться любой может, а ты что-то сам сделай, предложи какое-то решение. Всегда стараюсь посмотреть на ситуацию с другой стороны. Вот идет там алкаш какой-то по улице, падает. Думаю: «А может, у человека горе какое-то случилось? Умер кто-то, что он без памяти напился?» Прежде чем осуждать, нужно разобраться сначала, — рассуждает вымышленный губернатор. — Я, конечно, далек от политики. Но не понимаю, какое дело нам до других стран в это непростое время? Или какое дело нам, в Самаре, до того, что в Москве не хватает, условно, деревьев или ливневок? Нам нужно свои проблемы решать. Мы здесь живем.
После размышлений о жизни Дмитрий снова надевает на себя маску комика и выдает очередной экспромт:
— Хочу работать в министерстве не твоих дел. Или губернатором юмора.
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