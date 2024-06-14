Путин предложил создать аналог НАТО и позвал туда европейские страны

В Евразии необходимо создать новую систему безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководством МИД России.
— Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии, — сообщил президент.
Что предлагает Путин
Объединение будет открыто для всех стран, в том числе европейских, которые входят в НАТО.
Государства, которые захотят присоединиться к созданию нового пространства, сами смогут определять области сотрудничества.
При этом можно будет обеспечить проработку вопросов экономики, социального благополучия, совместное преодоление бедности, неравенства.
В перспективе система поможет прийти к сворачиванию военного присутствия внешних держав в регионе.
Сейчас необходимо наладить диалог с потенциальными участниками объединения. В первую очередь, обратиться к уже работающим в Евразии многосторонним организациям (Союзное государство, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, Шос и другие).
Отдельное внимание президент уделил Европе. По его мнению, эти страны больше всего заинтересованы в сотрудничестве, если хотят «сохраниться как один из центров мира».
Главные принципы
Основное, к чему надо стремиться странам Евразии, по мнению Путина, — это многополярность. В этом ключе уже заметны глубинные изменения, помогающие в будущем уйти от западноцентричного мира.
— Утверждение принципов многополярности, многосторонности в международных делах, включая уважение к международному праву, широкую представительность, позволяет вместе решать самые сложные проблемы к общей пользе, — отметил он.
Параллельно можно развивать идею Минска разработать хартию многополярности и многообразия в XXI веке.
В 2021 году Россия предлагала Западу заключить договор о гарантиях безопасности. Но переговоры закончились ничем. Среди главных требований РФ было: взять за основу принцип неделимой и равной безопасности, не использовать территорию других стран для подготовки и нападения на Россию и США, прекратить расширение НАТО на восток, не наносить ущерб безопасности друг друга.