«Там все в доле». История ушедшей в отставку Натальи Комаровой — единственной в России женщины-губернатора

Наталья Комарова была губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 14 лет Источник: Наталья Комарова / Vk.com











Губернатор ХМАО Наталья Комарова 30 мая ушла в отставку с поста главы региона, который занимала 14 лет. В прощальном выступлении перед правительством она заметила, что «я девочка, могу и заплакать». Но источники 86.RU говорят о другом: «Комарова никогда не была девочкой, она умела наносить и держать удар». И в это веришь больше, ведь во всем губернаторском топ-менеджменте России Наталья Комарова была единственной женщиной. Это она, заявляя о коррупции во власти, сказала про чиновников «там все в доле», это она позволила себе назвать спецоперацию на Украине «войной», это ее требовали наказать за дискредитацию армии. Рассказываем, чем она запомнится в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и какие дела стали провалом, а какие — успехом.



Быстрый взлет Комаровой

Наталья Комарова (в девичестве Пожидаева. — Прим. ред.) родилась 21 октября 1955 года в Псковской области, ее отец занимался сельским хозяйством, а мать преподавала в начальных классах. Школу Наталья окончила уже в Болгарии, куда отца отправили в командировку. В 1978 году она окончила Коммунарский Горно-Металлургический институт, инженерно-экономический факультет по специальности «экономика и организация строительства» с присвоением квалификации — инженер-экономист. работала на металлургическом заводе техником, затем экономистом.



В 1980-м началась политическая карьера будущего губернатора, но уже в Новом Уренгое. С 1980-го по 1994-й Комарова работала в горисполкоме сначала экономистом, затем замом председателя горисполкома, а потом и председателем городской плановой комиссии. С 1988 по 1992 год занимала пост первого зама главы администрации города, а в 94-м стала главой Нового Уренгоя. Всего через шесть лет Комарова перебралась в кресло первого заместителя губернатора Ямала. С 2000 по 2002 год представляла Россию в Конгрессе местных и региональных властей Европы. В декабре 2001 года была избрана депутатом Госдумы от ЯНАО, в думе она просидела девять лет — была членом комитета по труду и социальной политике, а затем и председателем комитета по природным ресурсам и природопользованию. 8 февраля 2010 года президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов думы ХМАО кандидатуру Натальи Комаровой на должность губернатора, депутаты единогласно высказались в поддержку ее кандидатуры.



Главные провалы

Наталью Комарову характеризуют как крепкого середнячка по эффективности в кресле губернатора. Ей достался богатейший регион-донор в 2010 году. Больше всего ее хвалят за хорошую коммуникацию и отлаженные связи с нефтяниками, а ругают за провалы в строительстве и коррупцию на местах.



Расселение балков

Времянки из подручных материалов исчезли только на бумаге Источник: читатель 86.RU











С приходом на пост губернатора Наталья Комарова сразу же обозначила вопрос расселения балочных массивов — временных строений, доставшихся в наследство властям от тех, кто приезжал осваивать суровые территории Югры. Домики из подручных материалов давно стали головной болью местных властей. Первым делом балки нужно было легализовать и ввести в жилфонд. Вскоре начали разрабатывать первые программы расселения. За всё время на эти цели из окружного бюджета было выделено 9 миллиардов рублей. В каждом муниципалитете были свои программы.

Городские власти наспех начали считать жителей временных строений, не обходилось без ошибок и откровенной халатности, когда чиновники приходили практически всегда в рабочее время, стучали в двери, а если им никто не открывал, то они считали балок не жилым и в реестр членов семьи не записывали.



К моменту расселения, начались нешуточные скандалы, балочники в Пыть-Яхе и Нефтеюганске стали выходить на митинги и пикеты, писали Путину и требовали прокуратуру вмешаться. Сотрудники МВД с автоматами в масках и в сопровождении приставов приходили выгонять людей из их домов, чиновники же втихую отправляли бригады на технике и равняли балки с землей вместе с вещами жильцов, пока те были на работе.



В конце концов власти всех городов худо-бедно справились с программой и в 2019 году Комарова отчиталась президенту о полном завершении расселения балочных массивов. Однако, как выяснилось в октябре 2023 года на встрече губернатора с жителями, в Пыть-Яхе балки никуда не делись, их насчитывается около 200, в Нефтеюганске же они просто перешли в управление СНТ, и люди продолжают жить в приспособленных строениях. Подробнее об этой истории мы рассказывали здесь.



Строительство окружной больницы в Нижневартовске

Самый известный мем про нижневартовскую больницу Источник: «Типичный Краб. Нижневартовск» / Vk.com











Самый известный долгострой в Югре начали проектировать еще при Александре Филипенко — прошлом губернаторе ХМАО, к стройке дело подошло только в 2012 году. Подрядчик «Строй Престиж» из Москвы обещал завершить возведение первой очереди в 2015 году, но этого так и не случилось, потому как проект медучреждения сильно устарел. С 2013 года стройплощадка простаивала, а в 2016 году появилась новая компания «Версо-Монолит», которая должна была завершить начатое москвичами, но и она сорвала сроки сдачи, получив при этом 2,33 миллиарда рублей. После, в 2019-м, за возведение взялся красноярский «Монолитстрой», он должен был сдать работы летом 2021 года, но не сдал, обещая наверстать упущенное, сумма их контракта на тот момент была 9,3 миллиарда рублей. Сейчас работает только один из блоков медучреждения, там располагалось инфекционное и другие профильные отделения, но жители жаловались на условия, в зданиях было холодно, а также не прекращаются ремонтные работы.



В строительство больницы влили уже более 30 миллиардов рублей, в том числе на дорогостоящее оборудование. У стройки менялись кураторы и ответственные, заводились уголовные дела по крупным взяткам, а сроки всё равно срывались. По последним данным, власти отчитываются о том, что долгострой готов к сдаче и проходит необходимые экспертизы, однако в кулуарах многие говорили о том, что судьба больницы — не сдаться никогда, потому как изначально она построена по устаревшим СНИПам и не будет соответствовать требованиям.

Неудавшееся строительство ж/д сообщения

Обещали, но так и не построили Источник: Саит Линов / 116.RU











О строительстве ж/д сообщения с Ханты-Мансийском говорили еще в начале первого срока Комаровой, а после массовой аварии, где 4 декабря 2016 года разбилась детская команда акробатов из Нефтеюганска на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск и погибли 12 человек, Наталья Владимировна не раз обещала пролоббировать строительство ж/д ветки.



В конце 2017 года эта договоренность была достигнута на самом высоком уровне — с гендиректором РЖД Олегом Белозеровым было заключено соглашение, по которому строительство предусматривалось по двум сценариям: северному и южному. Северный предполагал связь железной дорогой столицы ХМАО и Екатеринбурга, а южный — строительство ответвления от тюменской ветки в районе Салыма. Воз и ныне там, о планируемом строительстве ничего не слышно, а жители и гости округа продолжают биться на самой опасной трассе в России, которую еще называют «трассой смерти» — Тюмень — Ханты-Мансийск. На ней зафиксировано самое большое количество смертей за 2023 год — 55, травмы получили 170 человек, всего же аварий, в которых пострадали автомобилисты, — 170.

Достижения Натальи Комаровой

Мост должен быть готов к 2025 году Источник: Управление автомобильных дорог











Достижениями Натальи Владимировны принято считать начатое в июле 2022 года строительства второго моста через Обь и разгрузку транспортной артерии из Сургута в сторону Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Общая стоимость реализации проекта составляет 63,2 миллиарда рублей, однако, как отметила губернатор, из-за роста стоимости строительных материалов цена может измениться.



Власти отчитываются, что брошены все силы на возведение конструкции, которая спасет от износа действующий подвесной мост через реку, на строительной площадке этой зимой одновременно работали более 750 человек и свыше 200 единиц техники. В апреле же чиновники отчитались о 40-процентной готовности конструкции, тогда были возведены все опоры. Достроить его должны в 2025 году. Ранее мы показывали, как должен выглядеть готовый второй мост через Обь.

Строительство научно-технологического центра мирового уровня

Так должен выглядеть готовый НТЦ Источник: презентация проекта











Идея строительства научно-технического центра родилась еще в 2015 году, но тогда планировалось возвести лишь кампус Сургутского государственного университета. Позже же югорские чиновники расширили проект до НТЦ «Юнити парк», который должен превратить Сургут не только в нефтяную столицу, но и в город, где доступно образование мирового уровня.



Здания НТЦ расположатся в центре Сургута, здесь будет геномный центр, университетский кампус, технопарк, лаборатории и экспериментальные производства, а также центр обработки данных. Кроме того, чиновники запланировали возведение спорткомплекса, КДЦ, офисного здания, конгрессно-выставочного комплекса, отеля, клиники, школы и детского сада. По задумке авторов проекта к 2031 году «Юнити парке» сформируется как экосистема с научно-исследовательской инфраструктурой мирового уровня. Пока это только планы.

Романтизация войны, коррупция и перекладывание ответственности. В чем еще обвиняли губернатора Югры из-за скандальных фраз

«Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире». Эту фразу Наталья Владимировна произнесла на встрече со школьниками в День Победы в 2021 году. Средства массовой информации сразу подхватили слова главы региона, ее тогда обвиняли и в романтизации войны, и в двоемыслии. В этот же день журналисты обсуждали речь уже целиком. Комарова говорила и об ужасах военных действий, но не называла само слово жестким.



— Война — мы думали, какое оно [слово] — жесткое, не жесткое. Наверное, жесткое, потому что война — это беда, это горе. Оно включает в себя множество самых разных слов. Война — это гибель, это потери, это слезы. Война — это победа. Война — это любовь. Война — это друг. Война — это будущее, заложенное в мире, — произнесла Комарова.



Также Наталья Комарова проболталась о коррупционной схеме во власти. В начале 2022 года в округе разразился еще скандал, который стал самым известным мемом про Комарову — из-за фразы губернатора о том, что «все в доле». Комарова произнесла это на встрече с чиновниками и депутатами Когалыма, отвечая на вопрос, можно ли ужесточить требования к подрядчикам председателя думы Аллы Говорищевой. Полностью фраза Комаровой звучала так: «У нас есть такая забава, игра, да: проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать по смете. Там все в доле».

Федеральные Telegram-каналы и журналисты опубликовали новость об этом, а местные власти обвинили в пиар-атаке СМИ, оппозиционеров и снова сообщили, что фраза якобы вырвана из контекста.



Комарова на субботнике Источник: Наталья Комарова / Vk.com











Еще одной фразой Комаровой, которую молниеносно подхватил интернет, стала цитата про бездомных животных.



— Домашние животные не появляются ниоткуда. Посмотрите сами на себя! И вот так вот вести себя — требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Вы чё? Я что тут дворцы буду строить для бездомных животных и потом содержать всё это? Это моя собака? Наигрались? Извините, что я жестко, но уже, честное слово, вот здесь вот. (Показывает на горло.) Что вы мне вопросы эти задаете? Это моя собака? Это я ее бросила? Это вы ее бросили! Это вы ее бросили! Вот теперь подберите и пристройте, — заявила Комарова.



Политолог Александр Безделов считает, что главные достижения Натальи Комаровой — в отсутствии конфликтов с нефтяниками, отлаженная работа с корпорациями и поддержании нефтедобычи как отрасли в период санкционного давления.



— У Натальи Вадимовны есть большой плюс — хорошие отношения с нефтяниками, со всеми, на удивление. Вроде бы скандал на скандале в муниципалитетах, но никаких конфликтов в нефтяной сфере. Газовая и нефтяная отрасли претерпевают серьезные глобальные изменения, снижаются доходы от экспорта, от которых сильно зависит округ. И вот в этих условиях снижения доходов от добывающей отрасли округ смог целых два года продержаться и не провалиться. Все социальные программы работают. Много претензий к Наталье Владимировне из-за частой смены своей команды, низкой эффективности, коррупционных скандалов. Нельзя сказать, что она была выдающимся губернатором. Она была крепким середнячком, с женским характером управления, который подразумевает эмоциональность, несдержанность, какие-то резкие решения. Но Наталью Владимировну нельзя назвать самым плохим губернатором, — говорит политолог.



Наталье Комаровой теперь прочат место в Совете Федерации. Сомнений, что она займет его там, нет, а вот что когда-нибудь в России появится еще один губернатор-женщина — много. Между тем место главы ХМАО-Югры Владимир Путин предложил мэру Руслану Кухаруку. Тот согласился.