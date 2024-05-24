Арестовали высокопоставленных генералов: что известно о «чистках» в Минобороны и задержаниях сотрудников

Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Против него возбудили уголовное дело о предполагаемых махинациях, сообщили РБК в 235-м гарнизонном военном суде.
В доме у генерала уже прошли обыски. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Вопрос о его аресте рассмотрят в 235-м гарнизонном военном суде.
Официальных комментариев о задержании Шамарина не поступало.
За последний месяц в Москве арестовали разу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. В этом материале мы подробно расскажем, что о них известно и в чем их обвиняют.
Замминистра обороны
Первым задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении крупной взятки — сумма составила более миллиарда рублей.
Тимур Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. Отец — Вадим Геннадьевич Иванов, с 2004 года — генеральный директор ООО «Кристалл Девелопмент», занимается производством частей для электронных ламп.
Иванов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а после работал в различных коммерческих организациях и кибернетической отрасли.
В 2012 году Иванова назначили на пост зампредседателя правительства Московской области — тогда экс-министр обороны Сергей Шойгу был губернатором региона.
В 2016-м Тимур Иванов сменил на посту заместителя министра обороны РФ Алексея Дюмина, который ушел в губернаторы Тульской области. Он занимался вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жильем и медицинским обеспечением Вооруженных сил России, а также отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Министерства обороны России и военную ипотеку.
Иванов входил в список самых богатых силовиков России по версии Forbes. В 2018 году сумма его дохода составила 13,6 миллиона рублей. Его жена Светлана Захарова владеет модной группой Metropol. Также женщина была ведущей программы «Сними это немедленно!» на телеканале СТС.
Тимур Иванов, которого арестовали на два месяца, жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке. Корреспондент MSK1.RU побывал у этого особняка и узнал, что там происходило в день обысков.
Вместе с замом Шойгу арестовали и его друга — предпринимателя Сергея Бородина. По версии следствия, он брал деньги вместе с высокопоставленным чиновником.
Главный связист Российской армии
52-летний Вадим Шамарин — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Он родился в 1971 году в Таганроге Ростовской области. В 1992 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, в 2006 году — Военную академию связи имени маршала Буденного, в 2016 году — Военную академию Генерального штаба ВС России.
С 1992 года Вадим Шамарин проходил службу на Дальнем Востоке. Он занимал должности командира взвода дистанционного управления радиоцентра, замначальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, замначальника узла — начальника пункта управления связью, начальника штаба — замначальника узла связи и начальника узла связи (полевого) бригады связи.
В Восточный военный округ входят Дальневосточный округ России, республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.
В 2006 году Шамарина назначили замкомандира бригады связи Восточного военного округа. С декабря 2009 года ею командовал. А с 2010 года он работал замначальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2011 году президент Дмитрий Медведев назначил его на должность начальника связи Восточного военного округа.
При Шамарине в Восточном военном округе переоснащали пункты управления округа и завершили «плановый переход на цифровое телекоммуникационное оборудование» и «перспективные средства связи».
Замначальника Главного управления связи вооруженных сил России Вадима Шамарина назначили в 2016 году. Начальником этого отдела он стал в 2020 году. В это время в армии внедряли сетевые и информационные технологии.
Помимо работы в Российской армии, Шамарин возглавлял координационный комитет начальников связи вооруженных сил стран СНГ. Он ездил на конференции в Армению, Таджикистан, Белоруссию и другие страны. На этой должности генерал находился до сегодняшнего дня. Вадим Шамарин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Генерал-лейтенант женат и воспитывает 12-летнего сына вместе с женой Елизаветой. По данным СМИ, он владеет квартирой в Подмосковье, где и прописан. Из последней декларации генерал-лейтенанта, опубликованной в 2018 году, следует, что у него было три квартиры: площадью 82, 42,8 и 37 квадратных метров. Одна из них расположена в центре Москвы, недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной.
Для отдыха семья выбирала курорты на Черном море. Они ездили в отпуск в Сочи и в Крым, а селились в пятизвездочных отелях, работающих по системе «всё включено».
23 мая стало известно о задержании Шамарина. Однако слухи о следственных действиях появились за пару дней. Российский военный блогер Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») связал арест Шамарина с делом его предшественника Халила Арсланова, арестованного в 2020 году. Подробнее об этом MSK1.RU рассказывал в отдельном материале.
В Следственном комитете сообщили, что Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.
Главный кадровик Минобороны
14 мая задержали Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны России. В тот же день у него дома и на рабочем месте прошли обыски. Генерал-лейтенанта обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
По данным с сайта Минобороны, в 1990 году Кузнецов окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. Затем поступил в Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, а после — продолжил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (окончил в 2005-м). После чего начал работать на различных должностях службы защиты государственной тайны.
Юрий Кузнецов награжден орденом Александра Невского, «За военные заслуги» и другими. Является заслуженным военным специалистом Российской Федерации, кандидатом технических наук.
По данным сайта declarator.org, официальный доход Кузнецова на 2019 год составил 4 545 940,09 миллиона рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1500 квадратных метров, доля от квартиры 156,5 квадратных метров и нежилое помещение 33,6 квадратных метров. У него также зарегистрированы легковые автомобили «Тойота-Королла», БМВ Х5 и ГАЗ 21Р.
Иван Попов
А 17 мая был арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года. Тогда он принимал участие в боевых действиях на запорожском направлении СВО.
Иван Иванович Попов родился 30 января 1975 года на небольшом хуторе в Волгоградской области. В 1992 году он поступил в Московское высшее военное командное училище.
После окончания вуза Попов стал командиром взвода в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа и принимал участие во Второй чеченской кампании.
В нулевых он окончил Общевойсковую академию ВС РФ, после чего его направили в оперативное управление штаба Северо-Кавказского военного округа. В 2008 году он принимал участие в российско-грузинском конфликте. Попов также служил в Национальном центре управления обороной.
После окончания Военной академии Геншаба РФ Попова назначили командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в Адыгее, а затем — командиром 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Волгограде и начальником Волгоградского военного гарнизона.
Попова считали одним из самых быстрорастущих командиров Сухопутных войск России — к маю 2018 года он занимал должность начальника штаба 22-го армейского корпуса Черноморского флота и одновременно начальника Симферопольского военного гарнизона.
К 2023 году Иван Попов стал командиром 58-й гвардейской общевойсковой армией, ее управление находится во Владикавказе. 13 июля того же года депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение Ивана Попова, в котором генерал-майор говорил, что у него «возникла ситуация сложная со старшим начальством».
Вчера Следственный комитет сообщил об аресте еще одного чиновника из Министерства обороны. Речь идет о начальнике управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимире Вертелецком. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.
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