Арестовали высокопоставленных генералов: что известно о «чистках» в Минобороны и задержаниях сотрудников

Рассказываем, за что задержали высокопоставленных военных Источник: structure.mil.ru











Задержан начальник Главного управления связи вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин. Против него возбудили уголовное дело о предполагаемых махинациях, сообщили РБК в 235-м гарнизонном военном суде.



В доме у генерала уже прошли обыски. Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР. Вопрос о его аресте рассмотрят в 235-м гарнизонном военном суде.



Официальных комментариев о задержании Шамарина не поступало.



За последний месяц в Москве арестовали разу нескольких высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. В этом материале мы подробно расскажем, что о них известно и в чем их обвиняют.

Замминистра обороны

Первым задержали заместителя министра обороны Тимура Иванова. Его подозревают в получении крупной взятки — сумма составила более миллиарда рублей.

Источник: structure.mil.ru











Тимур Иванов родился 15 августа 1975 года в Москве. Отец — Вадим Геннадьевич Иванов, с 2004 года — генеральный директор ООО «Кристалл Девелопмент», занимается производством частей для электронных ламп.



Иванов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, а после работал в различных коммерческих организациях и кибернетической отрасли.

В 2012 году Иванова назначили на пост зампредседателя правительства Московской области — тогда экс-министр обороны Сергей Шойгу был губернатором региона.



В 2016-м Тимур Иванов сменил на посту заместителя министра обороны РФ Алексея Дюмина, который ушел в губернаторы Тульской области. Он занимался вопросами, связанными с управлением имуществом и расквартированием войск, жильем и медицинским обеспечением Вооруженных сил России, а также отвечал за строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов Министерства обороны России и военную ипотеку.



Иванов входил в список самых богатых силовиков России по версии Forbes. В 2018 году сумма его дохода составила 13,6 миллиона рублей. Его жена Светлана Захарова владеет модной группой Metropol. Также женщина была ведущей программы «Сними это немедленно!» на телеканале СТС.

Источник: zakharova_sveta / Instagram (деятельность запрещена на территории РФ)











Тимур Иванов, которого арестовали на два месяца, жил в дворянской усадьбе XIX века из романа «Мастер и Маргарита» в Чистом переулке. Корреспондент MSK1.RU побывал у этого особняка и узнал, что там происходило в день обысков.



Вместе с замом Шойгу арестовали и его друга — предпринимателя Сергея Бородина. По версии следствия, он брал деньги вместе с высокопоставленным чиновником.

Главный связист Российской армии

52-летний Вадим Шамарин — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Он родился в 1971 году в Таганроге Ростовской области. В 1992 году окончил Новочеркасское высшее военное командное училище связи, в 2006 году — Военную академию связи имени маршала Буденного, в 2016 году — Военную академию Генерального штаба ВС России.

С 1992 года Вадим Шамарин проходил службу на Дальнем Востоке. Он занимал должности командира взвода дистанционного управления радиоцентра, замначальника радиоцентра по технической части, начальника центра каналообразующих систем, замначальника узла — начальника пункта управления связью, начальника штаба — замначальника узла связи и начальника узла связи (полевого) бригады связи.

В Восточный военный округ входят Дальневосточный округ России, республики Бурятия и Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ.

В 2006 году Шамарина назначили замкомандира бригады связи Восточного военного округа. С декабря 2009 года ею командовал. А с 2010 года он работал замначальника штаба Восточного военного округа по связи. В 2011 году президент Дмитрий Медведев назначил его на должность начальника связи Восточного военного округа.

При Шамарине в Восточном военном округе переоснащали пункты управления округа и завершили «плановый переход на цифровое телекоммуникационное оборудование» и «перспективные средства связи».

Замначальника Главного управления связи вооруженных сил России Вадима Шамарина назначили в 2016 году. Начальником этого отдела он стал в 2020 году. В это время в армии внедряли сетевые и информационные технологии.

Помимо работы в Российской армии, Шамарин возглавлял координационный комитет начальников связи вооруженных сил стран СНГ. Он ездил на конференции в Армению, Таджикистан, Белоруссию и другие страны. На этой должности генерал находился до сегодняшнего дня. Вадим Шамарин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Генерал-лейтенант женат и воспитывает 12-летнего сына вместе с женой Елизаветой. По данным СМИ, он владеет квартирой в Подмосковье, где и прописан. Из последней декларации генерал-лейтенанта, опубликованной в 2018 году, следует, что у него было три квартиры: площадью 82, 42,8 и 37 квадратных метров. Одна из них расположена в центре Москвы, недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной.



Для отдыха семья выбирала курорты на Черном море. Они ездили в отпуск в Сочи и в Крым, а селились в пятизвездочных отелях, работающих по системе «всё включено».

Источник: Елизавета Шамарина / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











23 мая стало известно о задержании Шамарина. Однако слухи о следственных действиях появились за пару дней. Российский военный блогер Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») связал арест Шамарина с делом его предшественника Халила Арсланова, арестованного в 2020 году. Подробнее об этом MSK1.RU рассказывал в отдельном материале.

В Следственном комитете сообщили, что Шамарина подозревают в получении взятки в размере 36 миллионов рублей.

Главный кадровик Минобороны

14 мая задержали Юрия Кузнецова — начальника Главного управления кадров Минобороны России. В тот же день у него дома и на рабочем месте прошли обыски. Генерал-лейтенанта обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Structure.mil.ru











По данным с сайта Минобороны, в 1990 году Кузнецов окончил Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко. Затем поступил в Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, а после — продолжил обучение в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (окончил в 2005-м). После чего начал работать на различных должностях службы защиты государственной тайны.



Юрий Кузнецов награжден орденом Александра Невского, «За военные заслуги» и другими. Является заслуженным военным специалистом Российской Федерации, кандидатом технических наук.



По данным сайта declarator.org, официальный доход Кузнецова на 2019 год составил 4 545 940,09 миллиона рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 1500 квадратных метров, доля от квартиры 156,5 квадратных метров и нежилое помещение 33,6 квадратных метров. У него также зарегистрированы легковые автомобили «Тойота-Королла», БМВ Х5 и ГАЗ 21Р.

Иван Попов

А 17 мая был арестован экс-командующий 58-й армией Иван Попов. Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года. Тогда он принимал участие в боевых действиях на запорожском направлении СВО.

Источник: mil.ru











Иван Иванович Попов родился 30 января 1975 года на небольшом хуторе в Волгоградской области. В 1992 году он поступил в Московское высшее военное командное училище.

После окончания вуза Попов стал командиром взвода в 56-м десантно-штурмовом полку Северо-Кавказского военного округа и принимал участие во Второй чеченской кампании.

В нулевых он окончил Общевойсковую академию ВС РФ, после чего его направили в оперативное управление штаба Северо-Кавказского военного округа. В 2008 году он принимал участие в российско-грузинском конфликте. Попов также служил в Национальном центре управления обороной.

После окончания Военной академии Геншаба РФ Попова назначили командиром 33-й отдельной мотострелковой бригады в Адыгее, а затем — командиром 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Волгограде и начальником Волгоградского военного гарнизона.

Попова считали одним из самых быстрорастущих командиров Сухопутных войск России — к маю 2018 года он занимал должность начальника штаба 22-го армейского корпуса Черноморского флота и одновременно начальника Симферопольского военного гарнизона.

К 2023 году Иван Попов стал командиром 58-й гвардейской общевойсковой армией, ее управление находится во Владикавказе. 13 июля того же года депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Гурулев опубликовал в своем Telegram-канале обращение Ивана Попова, в котором генерал-майор говорил, что у него «возникла ситуация сложная со старшим начальством».

Вчера Следственный комитет сообщил об аресте еще одного чиновника из Министерства обороны. Речь идет о начальнике управления Департамента Минобороны России по обеспечению государственного оборонного заказа Владимире Вертелецком. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.

