Управляет связистами, отдыхает в Сочи. Что известно о задержанном генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине

Вадима Шамарина арестовали по делу в получении взятки в особо крупном размере Источник: Structure.mil.ru; Максим Серков / NGS42.RU













В четверг, 23 мая, стало известно об аресте генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, начальника Главного управления связи вооруженных сил России. Против него возбудили уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), сообщает РИА Новости. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.



Дома у генерала прошли обыски, 235-й гарнизонный военный суд (находится в Москве) арестовал его на 2 месяца.

Карьера

Вадим Шамарин был заместителем начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова, отвечал за управление связи. Родился будущий генерал в июне 1971 года в Таганроге. Он окончил военное командное училище связи и военную академию связи в Новочеркасске.





В 1992 году он был командиром взвода дистанционного управления радиоцентра, а затем вырос до начальника узла связи бригады связи. В нулевые стал командиром бригады связи Восточного военного округа.



В 2010-м Шамарин стал главой Восточного военного округа по связи, а через десять лет его назначили временно исполняющим обязанности начальника главного управления ВС РФ по связи, заместителем начальника Генштаба. Вадим Шамарин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Спустя год приставка «врио» отпала. На этой должности мужчина находился по сей день.

Финансы Вадима Шамарина

Генерал-лейтенант женат, вместе с Елизаветой Шамариной он воспитывает 12-летнего сына. Из последней декларации военного чиновника, опубликованной в 2018 году, следует, что супруги заработали почти 3,7 млн рублей. Из них Шамарин — 2,9 млн рублей, остальное — жена.





По данным СМИ, в собственности у военного чиновника квартира в Подмосковье, где генерал прописан. Из последней декларации генерал-лейтенанта, опубликованной в 2018 году, следует, что у него было три квартиры: площадью 82; 42,8 и 37 м2. Одна из них расположена в центре Москвы, недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной.

Елизавета Шамарина и Вадим Шамарин в Доме кино Источник: Елизавета Шамарина / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Супруга Вадима Шамарина ездила на Toyota RAV4, которую в прошлом году сменила на премиум-кроссовер от Mercedes-Benz (стоимостью примерно в 11 млн рублей. — Прим. ред.).



Судя по Instagram-аккаунту (деятельность запрещена в РФ) жены, семья Шамариных выбирала для отпусков черноморское побережье России. Ездили в отпуск в Сочи и в Крым, селились в пятизвездочных отелях, работающих по системе «всё включено».



Отдых Вадима Шамарина в отеле Источник: Елизавета Шамарина / Instagram* (деятельность запрещена в РФ)











Вечера в Москве семья проводила, в основном гуляя по городу. Пара выкладывала фотографии из Дома кино, где они смотрели фильм Чарли Чаплина «Малыш».



Что говорят об отставке Вадима Шамарина

Слухи о том, что с Шамариным проводят следственные действия, начались еще позавчера. Российский военный блогер Михаил Звинчук (Telegram-канал «Рыбарь») связал арест Шамарина с делом его предшественника на должности главы войск связи, арестованного в 2020 году генерал-полковника Халила Арсланова.



Арсланову предъявили обвинение в двух эпизодах мошенничества и получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Арсланов причастен к хищению 191,4 млн руб. и не менее 6,5 млрд руб. при заключении госконтракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС.



— К Шамарину хватает претензий по подбиванию докладов о том, как всё хорошо, и необоснованным организационным решениям, — пишет «Рыбарь».



В начале СВО к Вадиму Шамарину возникли вопросы от родственников военнослужащих. Как писал военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, долгие месяцы у военнослужащих не было связи с родными.



Одним из главных критиков Вадима Шамарина был военкор Андрей Морозов, известный как Мурз, автор Telegram-канала «Нам пишут из Янины». Морозов писал, что из-за проблем со связью на СВО военнослужащим было сложно поддерживать контакт даже с руководством Минобороны. В феврале этого года «Ведомости» писали, что Андрей Морозов внезапно покончил с собой.

