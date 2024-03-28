Тяжело и больно уходила: в Новосибирске умерла экс-начальник департамента образования мэрии Наталья Копаева

На сайте опубликован некролог от имени департамента образования мэрии Новосибирска. В опубликованной записи сказано, что Копаева ушла из жизни 28 марта. Официально причина её смерти не сообщается.

— Она была во главе многих городских традиций, главной из которых — преемственность поколений. Большое внимание Наталья Николаевна уделяла созданию системных условий для развития детства и поддержки молодежного педагогического сообщества. В последние годы на ее долю выпало немало горестных событий, которые повлияли на ее здоровье. Как тяжело и больно она уходила, желая жить и еще многое успеть сделать, — также говорится в сообщении.