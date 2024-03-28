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Политика Тяжело и больно уходила: в Новосибирске умерла экс-начальник департамента образования мэрии Наталья Копаева

Тяжело и больно уходила: в Новосибирске умерла экс-начальник департамента образования мэрии Наталья Копаева

Официально причины смерти экс-чиновницы не называются

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Наталья Копаева покинула должность главы департамента образования мэрии Новосибирска в 2015 году

В Новосибирске ушла из жизни бывшая глава департамента образования мэрии города Наталья Копаева. Информация об этом появилась на Новосибирском информационно-образовательном сайте.

На сайте опубликован некролог от имени департамента образования мэрии Новосибирска. В опубликованной записи сказано, что Копаева ушла из жизни 28 марта. Официально причина её смерти не сообщается.

— Она была во главе многих городских традиций, главной из которых — преемственность поколений. Большое внимание Наталья Николаевна уделяла созданию системных условий для развития детства и поддержки молодежного педагогического сообщества. В последние годы на ее долю выпало немало горестных событий, которые повлияли на ее здоровье. Как тяжело и больно она уходила, желая жить и еще многое успеть сделать, — также говорится в сообщении.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Натальи Копаевой.

Наталья Копаева была назначена на должность главы департамента образования мэрии Новосибирска 10 января 2012 года. Она покинула пост 30 декабря 2015 года. Это произошло на фоне скандалов в дошкольных образовательных учреждениях региона.

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Новосибирск Мэрия Новосибирска Наталья Копаева Смерть
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