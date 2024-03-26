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Политика Теракт в Crocus City Hall «Не надо референдумов»: Володин заявил, что вернуть смертную казнь можно и без поправок в Конституцию

«Не надо референдумов»: Володин заявил, что вернуть смертную казнь можно и без поправок в Конституцию

Председатель Госдумы считает, что достаточно решения Конституционного суда

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Обсуждение смертной казни в Госдуме начали после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта

26 марта состоялось первое заседание Госдумы после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 130 человек. Уже на следующий день стало известно о задержании подозреваемых, большинство из них суд уже отправил под арест на два месяца. В связи с этими событиями вновь началось обсуждение отмены моратория на смертную казнь, который сейчас действует в России. Этот вопрос подняли и на заседании Госдумы — предложения прозвучали от руководителей фракций. Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова прокомментировать этот вопрос.

— Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, которое отложило вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда, — предположил Володин.

Крашенинников пояснил, что на сегодняшний день в России действуют два моратория на смертную казнь — мораторий Конституционного суда и мораторий президента, кроме того, есть международный протокол, который Россия не денонсировала. Он отметил, что такие решение надо принимать на холодную голову, а сейчас у всех зашкаливают эмоции. Володин согласился с тем, что нужно просчитывать последствия, но законодателям надо «проинформировать своих избирателей, от кого зависит принятие решения».

— У нас решение Конституционного суда основано на действующем законодательстве, основано на нормах международного права, и оно не просто «вот они захотели или не захотели», — объяснил Крашенинников. — Оно обосновано, и я лично считаю, что нам нужно им руководствоваться.


Володин же указал председателю профильного комитета, что речь идет не о его личной позиции. Спикер Госдумы заявил, что все решения уже были приняты и зафиксированы в Конституции и Уголовном кодексе, речь идет о решении, которое отсрочило реализацию этих норм.

— Решение Конституционного суда, вы правильно говорите, оно принято в исполнении международных обязательств перед Советом Европы, мы с вами вышли из Совета Европы, так? Так. Поэтому эта тема требует обсуждения, — заключил Володин.

Вопрос о снятии моратория на смертную казнь обсуждается уже несколько дней на самых разных уровнях. Слухи об этом уже прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент Кремль не участвует в этой дискуссии.

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Конституция РФ Конституционный суд РФ Вячеслав Володин Павел Крашенинников Госдума РФ Смертная казнь
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