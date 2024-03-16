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Политика Выборы президента — 2024

В Новосибирской области завершился второй день выборов — явка составила 46,98%

На избирательные участки пришли более 800 тысяч человек

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Без учета дистанционного голосования явка составила чуть более 42%

Явка на выборах президента России в Новосибирской области к 20 часам 16 марта составила 46,98%. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Новосибирской области.

Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на участки пришли 42,04% избирателей. Свои голоса отдали уже 823 862 новосибирцев.

Явка по ДЭГ составила 87%. Всего к настоящему моменту в Новосибирской области в электронном голосовании приняли участие 213 454 избирателя.

НГС следил за ходом голосования в регионе в режиме онлайн. Все важные новости второго дня выборов можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

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