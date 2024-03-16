В Новосибирской области завершился второй день выборов — явка составила 46,98%

Явка на выборах президента России в Новосибирской области к 20 часам 16 марта составила 46,98%. Об этом сообщили в Избирательной комиссии Новосибирской области.
Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на участки пришли 42,04% избирателей. Свои голоса отдали уже 823 862 новосибирцев.
Явка по ДЭГ составила 87%. Всего к настоящему моменту в Новосибирской области в электронном голосовании приняли участие 213 454 избирателя.
НГС следил за ходом голосования в регионе в режиме онлайн. Все важные новости второго дня выборов можно почитать в нашей онлайн-трансляции.