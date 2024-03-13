Ядерная война, мирные переговоры и обеспеченное будущее: о чем Путин 1,5 часа говорил в интервью Киселеву

13 марта вышло большое интервью Владимира Путина Дмитрию Киселеву, в котором глава государства обсудил широкий спектр вопросов: президент прокомментировал атаки украинских диверсантов на российские регионы, обсудил возможную ядерную войну и поговорил о том, какую Россию он хочет оставить своим внукам. Собрали для вас главное из этого интервью.
Когда начнутся мирные переговоры
Отвечая на вопрос о возможных переговорах с Украиной, Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к диалогу — но только на своих условиях.
— Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле, — заявил Путин. — Мы хотим, повторяю еще раз, разрешать все споры — и данный спор, данный конфликт — мирными средствами. И мы готовы к этому. Мы этого хотим. Но это должен быть серьезный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны. В данном случае нас прежде всего интересует безопасность России, Российской Федерации. Мы из этого будем исходить.
Президент также подчеркнул, что больше не купится на «пустые посылы», поэтому в будущих переговорах для России необходимы гарантии, обеспечивающие то, что конфликт закончится, а не будет поставлен на паузу.
— Нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь, — отметил Путин.
Западные войска на Украине
Россия отнесется к войскам США на территории Украины как к интервентам, заявил Владимир Путин, подчеркнув, что на Западе это понимают. Но вместе с тем президент отметил, что военные из Европы уже присутствуют на Украине.
— Дело в том, что военные западных стран присутствуют на Украине уже давно, еще до госпереворота присутствовали, а после госпереворота их количество кратно увеличилось, — заявил Путин. — Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то, уверен, это не изменит ситуации на поле боя.
Угроза ядерной войны
Владимир Путин заявил, что с военно-технической точки зрения Россия готова к ядерной войне. При этом применение ядерного оружие возможно только в случае, если речь пойдет о существовании российского государства, а также о нанесении ущерба суверенитету и независимости страны.
Однако проведение ядерных испытаний Путин не исключил, особенно если такие же испытания пройдут в США.
— Если они проведут такие испытания — не исключаю. Не обязательно — нам это нужно, не нужно, еще надо подумать, — но не исключаю, что мы можем сделать то же самое, — отметил президент.
Владимир Путин также заявил, что необходимости применять тактическое ядерное оружие на Украине в ходе спецоперации не было.
Зачем Украина атакует Россию
Владимир Путин также прокомментировал события 12 марта, когда девять регионов атаковали беспилотники, а в Белгородской и Курской областях попытались прорваться украинские диверсанты. По мнению президента, так ВСУ пытается помешать выборам, которые пройдут 15–17 марта.
— Желание если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан, — заявил Владимир Путин.
Помимо этого, атаками Украина пытается перевести внимание СМИ с проблем на фронте и «хоть что-то показать». Кроме того, Путин предположил, что если ВСУ сможет одержать хоть какие-то успехи в своих атаках, то они смогут использовать это как козырь в возможных будущих переговорах.
Войска на границе с Финляндией
Отвечая на вопрос о том, как на военно-политическом блоке НАТО скажется вступление в альянс Финляндии и Швеции, Владимир Путин заявил, что с точки зрения национальных интересов этих стран решение о вступлении бессмысленно.
— У нас были достаточно добрые отношения, стабильные отношения с этими странами, и мне думается, что они больше выигрывали от того, что они придерживаются нейтралитета, потому что это дает определенные преимущества, — заявил Путин. — У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся.
Будущее — за детьми
В конце интервью Путин заявил, что хотел бы оставить внукам страну, в которой выполнил все заявленные в послании Федеральному собранию цели. Речь идет о развитии экономики и социальной политики, а также поддержке семей.
— Всё это только на базе экономики делается. Рассчитываю на то, что она у нас будет более технологичной, более современной, будет основана на современных достижениях науки и техники, информационных технологий, искусственного интеллекта, робототехники, генетики и так далее, — заключил Путин. — Разумеется, страна будет самодостаточной в сфере обеспечения своей безопасности и обороны. Всё это вместе мы должны будем многократно преумножить — и будущее будет обеспечено.