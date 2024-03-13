Ядерная война, мирные переговоры и обеспеченное будущее: о чем Путин 1,5 часа говорил в интервью Киселеву

Президент также подчеркнул, что больше не купится на «пустые посылы», поэтому в будущих переговорах для России необходимы гарантии, обеспечивающие то, что конфликт закончится, а не будет поставлен на паузу.



— Нам нужны гарантии. И гарантии должны быть прописаны, должны быть такими, которые нас бы устроили, в которые мы поверим. Вот об этом идет речь, — отметил Путин.



Западные войска на Украине

Россия отнесется к войскам США на территории Украины как к интервентам, заявил Владимир Путин, подчеркнув, что на Западе это понимают. Но вместе с тем президент отметил, что военные из Европы уже присутствуют на Украине.

