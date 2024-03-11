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Политика

ВЦИОМ дал прогноз по явке на президентских выборах

И примерный расклад голосов избирателей

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Выборы президента начнутся уже в эту пятницу

Владимир Путин может набрать на выборах президента до 82% голосов — об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованного на сайте социологического центра. По данным агентства, явка на выборах составит 71%.

Интрига за второе место сохранится. Согласно электоральному расчету, голоса между другими кандидатами могут распределиться следующим образом: Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков («Новые люди») — по 6% голосов, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 5%. 1% опрошенных заявили, что намерены испортить бюллетень.

Выборы президента пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта текущего года.

Актуальный электоральный расчет проведен 6 марта 2024 года на основе данных всероссийского телефонного опроса, подготовленного по заказу Экспертного института социальных исследований. Расчет произведен с использованием методологии электорального вероятностного прогнозирования ВЦИОМ. Итоговый результат получается в ходе совмещения двух комплексных блоков: расчет явки и расчет голосования. В расчетной модели учитываются следующие показатели: 1) Информированность о дате выборов («Знаете ли Вы, когда состоятся следующие выборы президента России? Если знаете, пожалуйста, назовите месяц, год»); 2) Явка или вероятность участия в выборах («Скажите, Вы примете участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2024 года или не примете?»); 3) Мотивы голосования («Почему Вы планируете принять участие в выборах? Пожалуйста, назовите причину»; 4) Декларируемое голосование («Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали? Вы можете дать один ответ»); 5) Уверенность в выборе («В какой степени Вы уверены, что будете голосовать именно так на выборах президента в этом году?»); 6) Вероятность голосования, если кандидат не примет участия («Если выбранный Вами кандидат по каким-либо причинам не будет участвовать в выборах, за кого из этого списка Вы, скорее всего, проголосуете?»); 7) Допустимое голосование за кандидатов («Я еще раз перечислю Вам имена российских политиков. По каждому из них скажите, Вы в принципе допускаете или не допускаете для себя возможность проголосовать на президентских выборах за этого кандидата?»); 8) Информированность о том, где находится избирательный участок («Знаете ли Вы, где расположен ваш избирательный участок?»); 9) Ретроспективная электоральная активность («Пожалуйста, вспомните прошлые выборы президента России в 2018 году. За какого кандидата Вы тогда голосовали?»).

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