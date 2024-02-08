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Выборы президента — 2024

Власти разыграют квартиру и машины на выборах президента в Новосибирской области

Для участия нужно будет ответить на пять вопросов

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Выборы пройдут с 15 по 17 марта

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В Новосибирской области правительство решило разыграть квартиру и машины на выборах президента, которые пройдут с 15 по 17 марта. Об этом сегодня, 8 февраля, на комитете Заксобрания сообщил министр региональной политики Новосибирской области Андрей Клюзов. Для розыгрыша проведут викторину «Новосибирская область в истории России».

— Мы, честно говоря, в Новосибирской области долго думали, запускать эту историю или нет. Я боялся, что люди будут воспринимать, что мы тут с чем-то не справляемся. Но провели фокус-группу, посмотрели. В общем-то все так с большим интересом к этому отнеслись и поэтому викторина будет, — рассказал Андрей Клюзов.

Для участия нужно будет ответить на вопросы

Для участия нужно будет ответить на вопросы

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Как написано в презентации министра, нужно будет правильно ответить на вопросы викторины, указать номер телефона, сохранить отрывной купон. Участник, который ответит верно на пять вопросов будет допущен до розыгрыша.

— Подарки гарантируем, тема абсолютно легальная, верифицирована, проверена и утверждена избирательная комиссия работает как для дистанционного электронного голосования так и для голосования в режиме избирательного участка, когда можно прийти и часть отрывного купона бросить в урну будет, — объяснил Андрей Клюзов.

Помимо квартиры и машин будут разыгрывать около 350–400 подарков.

НГС составил памятку для читателей, где собрал все способы принять участие в выборах. 29 января начался прием заявок на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

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ВыборыНовосибирскВикторинаРозыгрыш
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