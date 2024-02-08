Власти разыграют квартиру и машины на выборах президента в Новосибирской области

— Мы, честно говоря, в Новосибирской области долго думали, запускать эту историю или нет. Я боялся, что люди будут воспринимать, что мы тут с чем-то не справляемся. Но провели фокус-группу, посмотрели. В общем-то все так с большим интересом к этому отнеслись и поэтому викторина будет, — рассказал Андрей Клюзов.