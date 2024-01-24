«Сарказм, который вышел в топ»: блогер Мальвина заявила, что станет мэром Новосибирска и хочет снизить пенсии вдвое

Уроженка Армении Мальвина большую часть жизнь провела в Бердске, год назад перебралась в Москву. В ноябре 2022 года девушка со своим возлюбленным Оганесом участвовала в программе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». До переезда в столицу девушка работала управляющей в салоне красоты, параллельно ведя блог в социальной сети, но последний год полностью сосредоточилась на последнем. Известность в Сибири Мальвине принесли отнюдь не телевизионные проекты, а недавнее эпатажное заявление в статусе будущего мэра Новосибирска.

