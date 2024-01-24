«Сарказм, который вышел в топ»: блогер Мальвина заявила, что станет мэром Новосибирска и хочет снизить пенсии вдвое

Недавнее заявление блогера из Сибири о планах снизить пенсии вдвое в статусе будущего мэра Новосибирска вызвало бурную дискуссию в Сети. НГС связался с Мальвиной — авторам нашумевшего видео, которая заявила, что пошутила.
Уроженка Армении Мальвина большую часть жизнь провела в Бердске, год назад перебралась в Москву. В ноябре 2022 года девушка со своим возлюбленным Оганесом участвовала в программе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». До переезда в столицу девушка работала управляющей в салоне красоты, параллельно ведя блог в социальной сети, но последний год полностью сосредоточилась на последнем. Известность в Сибири Мальвине принесли отнюдь не телевизионные проекты, а недавнее эпатажное заявление в статусе будущего мэра Новосибирска.
— Уменьшайте пенсии в два раза! Сколько человек получают пенсии? Это же можно всё пустить на какие-то развлечения для молодежи: создать какие-нибудь клубы классные, где можно прийти, потанцевать и классно время провести. Я как будущий мэр Новосибирска прошу сократить пенсии в два раза! Москва, ладно, пусть получает, но другие города, вам-то зачем?! — таким вопросом в формате видео задалась Мальвина на днях.
В разговоре с НГС Мальвина назвала видео «сарказмом, который вышел в топ».
— Люди, которые мыслят глубоко, поймут, что я стебусь в целом над пафосными людьми. Взять это видео про пенсии, как можно прожить на
Блог — главное развлечение девушки, некоторые видео набирают по несколько миллионов просмотров.
— Про Анатолия Пушкина (так блогер с юмором именует поэта Александра Пушкина. — Прим. ред.) видео три миллиона просмотров. В ходе работы над ним я узнала, что многие вообще не знают, кто такой Пушкин. Если что, там тоже стеб, — говорит Мальвина.
Девушка не обращает внимание на критику в социальных сетях и признается: видео от имени будущего мэра — тоже шутка. В обозримой перспективе выдвигаться на выборы градоначальника Новосибирска она не планирует.
24 января в мэрии Новосибирска подвели итоги опроса «Идеальный мэр Новосибирска. Какой он?» В нём приняли участие 7569 жителей города.