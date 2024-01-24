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«Сарказм, который вышел в топ»: блогер Мальвина заявила, что станет мэром Новосибирска и хочет снизить пенсии вдвое

Девушка из Бердска много лет ведет юмористический блог

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Мальвина говорит, что ее юмор понимают глубоко мыслящие люди

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Недавнее заявление блогера из Сибири о планах снизить пенсии вдвое в статусе будущего мэра Новосибирска вызвало бурную дискуссию в Сети. НГС связался с Мальвиной — авторам нашумевшего видео, которая заявила, что пошутила.

Уроженка Армении Мальвина большую часть жизнь провела в Бердске, год назад перебралась в Москву. В ноябре 2022 года девушка со своим возлюбленным Оганесом участвовала в программе «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». До переезда в столицу девушка работала управляющей в салоне красоты, параллельно ведя блог в социальной сети, но последний год полностью сосредоточилась на последнем. Известность в Сибири Мальвине принесли отнюдь не телевизионные проекты, а недавнее эпатажное заявление в статусе будущего мэра Новосибирска.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Это видео Мальвина удалила со своей страницы на момент публикации материала

Видео: big.bro.krd / Telegram

— Уменьшайте пенсии в два раза! Сколько человек получают пенсии? Это же можно всё пустить на какие-то развлечения для молодежи: создать какие-нибудь клубы классные, где можно прийти, потанцевать и классно время провести. Я как будущий мэр Новосибирска прошу сократить пенсии в два раза! Москва, ладно, пусть получает, но другие города, вам-то зачем?! — таким вопросом в формате видео задалась Мальвина на днях.

В разговоре с НГС Мальвина назвала видео «сарказмом, который вышел в топ».

— Люди, которые мыслят глубоко, поймут, что я стебусь в целом над пафосными людьми. Взять это видео про пенсии, как можно прожить на 10 000 рублей? Я всю жизнь помогаю разным бабушкам, восемь лет часть зарплаты выделяла на лекарства библиотекарше лицея, у которой был рак. Мое видео — призыв к политикам, чтобы они задумались о том, что на такие пенсии прожить невозможно. Почему мы открываем крутые клубы, делаем все для развлечения народа, но не занимаемся самым важным? — говорит Мальвина.

Блог — главное развлечение девушки, некоторые видео набирают по несколько миллионов просмотров.

— Про Анатолия Пушкина (так блогер с юмором именует поэта Александра Пушкина. — Прим. ред.) видео три миллиона просмотров. В ходе работы над ним я узнала, что многие вообще не знают, кто такой Пушкин. Если что, там тоже стеб, — говорит Мальвина.

Девушка не обращает внимание на критику в социальных сетях и признается: видео от имени будущего мэра — тоже шутка. В обозримой перспективе выдвигаться на выборы градоначальника Новосибирска она не планирует.

24 января в мэрии Новосибирска подвели итоги опроса «Идеальный мэр Новосибирска. Какой он?» В нём приняли участие 7569 жителей города.

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