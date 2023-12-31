Погибших — 24, раненых — 108. Главное о ракетном ударе по Белгороду спустя сутки

Спустя сутки после ракетного удара по Белгороду число погибших достигло 24 человек (из них четверо — дети). Раненых — 108.
25 пострадавших в тяжелом состоянии доставили для лечения в Москву. Из-за атаки повреждены магазины, детсад, футбольный манеж, 22 многоквартирных дома и более 100 машин. Всем, кого затронул обстрел, предложили пункты временного размещения, но люди решили остаться в своих домах.
О трагедии доложили Путину и премьер-министру Мишустину. Правительство Белгородской области перешло на круглосуточный режим работы. В области отменили массовые мероприятия.
В знак траура города России начали отменять праздничные салюты и гуляния. Среди них — Магадан, Владивосток, Суздаль, Вологда, Петропавловск-Камчатский.
— Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших при обстреле Белгорода. Считаю неуместным проводить новогодние мероприятия, — объяснил мэр Магадана Юрий Гришан.
109 человек, пострадавших при обстреле Белгорода, остаются в больницах города, 22 — в тяжелом состоянии. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, который вылетел в город после атаки.
— Оставили [в Белгороде] специалистов, которые продолжают курировать, наблюдать пациентов нетранспортабельных, двоих. И оставили работать специалистов — психиатров, психотерапевтов для оказания помощи всем пострадавшим, — передает слова министра ТАСС.
В офисе генсека ООН осудили атаку по городу. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
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— Атаки против гражданского населения и инфраструктуры нарушают международное гуманитарное право, являются неприемлемыми, должны быть немедленно прекращены и, безусловно, должны быть осуждены, — говорится в специальном сообщении ООН.
Всего за 20 декабря ВСУ выпустили по Белгородской области около 100 боеприпасов и несколько раз атаковали беспилотниками. Повреждены частные дома, 453 квартиры, сельхозпредприятие и другие объекты.
— В Белгороде запущена единая горячая линия по номеру «122» для приема заявок обо всех зафиксированных повреждениях и пострадавших, — рассказал губернатор Гладков.
Отдельный комментарий выпустило Минобороны. Откройте также репортаж о том, как выглядел центр Белгорода после обстрела.