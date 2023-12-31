Погибших — 24, раненых — 108. Главное о ракетном ударе по Белгороду спустя сутки

Спустя сутки после ракетного удара по Белгороду число погибших достигло 24 человек (из них четверо — дети). Раненых — 108.



25 пострадавших в тяжелом состоянии доставили для лечения в Москву. Из-за атаки повреждены магазины, детсад, футбольный манеж, 22 многоквартирных дома и более 100 машин. Всем, кого затронул обстрел, предложили пункты временного размещения, но люди решили остаться в своих домах.

