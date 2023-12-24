КПРФ выдвинула кандидата в президенты. И это не Геннадий Зюганов

По образованию Харитонов ученый-агроном и работе по этой специальности он посвятил почти всю жизнь. С 1972 по 1994 год работал агрономом, директором совхоза «Галинский» Мошковского района Новосибирской области. Участвовал в создании «Аграрной партии России», из которой он позже вышел и стал членом КПРФ. В октябре 2019 года партию ликвидировали по судебному решению в связи с тем, что она не участвовала в выборах больше семи лет.