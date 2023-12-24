КПРФ выдвинула кандидата в президенты. И это не Геннадий Зюганов

23 декабря КПРФ выдвинула кандидата на должность президента на выборах в марте 2024 года, сообщил депутат Парфенов. Им оказался 75-летний полковник ФСБ Николай Харитонов. Решение приняли на третьем этапе XVIII Съезда КПРФ.
По словам источника РБК, Геннадий Зюганов отказался участвовать в выборах в 2024 году из опасений набрать меньше, чем Харитонов или Павел Грудинин (11,77% в 2018 году).
Харитонов заседает в Госдуме с 1994 года. Он председатель Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. Он уже участвовал в президентских выборах в 2004 году и занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей.
По образованию Харитонов ученый-агроном и работе по этой специальности он посвятил почти всю жизнь. С 1972 по 1994 год работал агрономом, директором совхоза «Галинский» Мошковского района Новосибирской области. Участвовал в создании «Аграрной партии России», из которой он позже вышел и стал членом КПРФ. В октябре 2019 года партию ликвидировали по судебному решению в связи с тем, что она не участвовала в выборах больше семи лет.
Николай Харитонов не считает зазорным работать с органами безопасности, более того — он уверен, что каждый уважающий себя депутат должен сотрудничать с ФСБ, писали СМИ. «Почетно всё это», — говорил политик в интервью.
Сегодня ЦИК единогласно отказал в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой. До этого Центризбирком сообщил, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты возросло до 29. Ранее свои кандидатуры публично выдвинули глава ЛДПР Леонид Слуцкий и Владимир Путин. Сегодня за кандидатуру нынешнего президента начался сбор подписей.