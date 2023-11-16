Лишить женщин права на образование? Депутат Нина Останина — о предложении сенатора отказаться от учебы, запрете абортов и демографии

— Мне кажется, что не стоит обсуждать вот такого рода глупые инициативы, которые отдельные люди, демонстрируя свое не очень хорошее высшее образование, все-таки вбрасывают в общественное пространство. Лучше учиться надо было в школе, в вузе, — добавила Останина.



— Как они появляются, люди с подобными инициативами на уровне Госдумы, Совета Федерации. Мы же вроде живем в XXI веке?



— В Совете Федерации эти люди появляются только потому, что у нас порядок формирования Совфеда никакого отношения к источнику власти и народу не имеет. Члены Совета Федерации назначаемые. Губернатор единолично определяет, кто будет представлять всю Челябинскую область в СФ.