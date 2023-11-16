Лишить женщин права на образование? Депутат Нина Останина — о предложении сенатора отказаться от учебы, запрете абортов и демографии

Депутат Госдумы, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина высказала свое мнение по поводу слов сенатора от Челябинской области Маргариты Павловой. Чиновница заявила, что нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Таким образом она дала понять, что знает, как решить демографическую проблему в стране.
— Система ценностей должна быть пересмотрена... Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить молодых людей, которые получают высшее образование, которое потом, по сути, ни к чему не приводит. Они начинают работать либо по совершенно иным специальностям, либо еще что-то. И этот поиск себя, он затягивается на долгие годы, и в результате упускается вот эта детородная функция, — сказала Павлова, вызвав немалое изумление не только у населения, но даже у политиков.
— Я не думаю, что мы вернемся к тому, что было 100 лет назад, и снова к тому, чтобы женщина у нас была существом бесправным, — заявила MSK1.RU депутат Нина Останина.
Вместе с этим Останина предложила не обсуждать подобные «глупые инициативы», которые предлагают чиновники.
— Мне кажется, что не стоит обсуждать вот такого рода глупые инициативы, которые отдельные люди, демонстрируя свое не очень хорошее высшее образование, все-таки вбрасывают в общественное пространство. Лучше учиться надо было в школе, в вузе, — добавила Останина.
— Как они появляются, люди с подобными инициативами на уровне Госдумы, Совета Федерации. Мы же вроде живем в XXI веке?
— В Совете Федерации эти люди появляются только потому, что у нас порядок формирования Совфеда никакого отношения к источнику власти и народу не имеет. Члены Совета Федерации назначаемые. Губернатор единолично определяет, кто будет представлять всю Челябинскую область в СФ.
И Законодательное собрание, большинство которого составляют представители одной политической партии, тоже направляет в Совет Федерации согласованную заранее кандидатуру. Поэтому там иногда появляются люди, которые вообще не имеют высшего образования.
— Я не хочу никаких аналогий проводить, но мне бы очень хотелось, чтобы у нас в формировании органов власти все-таки участвовал народ, как это прописано в Конституции, источник власти. Если бы народ избирал представителей Совета Федерации, я думаю, что Челябинскую область представляли бы люди, которые не транслировали такие дремучие средневековые взгляды, — заключила Останина.
Между тем власти всерьез озаботились проблемой демографии в стране, отсюда заявления министра Мурашко, который тоже призывал женщин перестать думать об образовании, а идти рожать, и разные инициативы по поводу запретов абортов. Об этом мы тоже говорим с Ниной Останиной.
— Я знаю, что такого рода уже нормативные документы приняты, приняты в отдельных регионах, и речь идет об ограничении абортов в частных клиниках. Если вы хотите спросить мое мнение, я против всяких ограничений, потому что я считаю, что первое, что нужно сейчас делать, это принять те меры, которые защищали бы нашу молодую семью, многодетную семью. Потому что надо, во-первых, похоронить тех детей, которые уже родились, а для того, чтобы побудить нашу молодежь рожать новых детей, надо им обеспечивать элементарные базовые потребности в виде бесплатного социального жилья для молодой семьи.
Если это студенческая семья, то бесплатная комната в общежитии, обязательно рабочее место по окончании учебного заведения с достойной зарплатой. Если это студенческая семья, то стипендия не должна быть ниже двух прожиточных минимумов в том регионе, где проживает эта молодая семья. Обязательно, если в семье родился ребенок, перевести с платного на бюджетное, обязательно социальные няни в этом семейном общежитии, чтобы ребята не прерывали учебу.
То есть я категорически против всех архаичных норм, которые сейчас выдаются в меры демографической поддержки. Я за то, чтобы государство обеспечивало базовые потребности сегодня нашей молодежи, в частности молодых семей. Ну вот, а потом уже можно говорить и о тех каких-то ограничительных мерах, которые способствовали бы росту рождаемости.
— Прочитал, что вы якобы предложили рассмотреть возможность передачи новорожденных в детские дома, чтобы уменьшить страхи женщин, в том числе чтобы предотвратить аборты, сократить их число.
— Мне даже в страшном сне не могло такое присниться, видела эти фейки. Я даже обратилась к депутатам Государственной думы с просьбой отказаться от разных экзотических предложений, которые вбрасываются в общественное пространство, пугая женщин. Один депутат у нас предложил женщинам рожать детей, а государство их будет выкупать либо состоятельные граждане.
Но есть люди, которые, вместо того чтобы отвечать за свои слова и аргументировать, делают заявления, как сенатор Павлова, которая предложила девушкам по окончании школы сразу рожать детей, чтобы они не отвлекались на получение высшего образования, по ее мнению, образование ничего не дает.
И тут я вдруг читаю о себе, что я, Останина, предложила ограничить образование девушек тремя классами. Первое, что предлагает Останина, — не подменять государственно-демографическую политику никакими разовыми мерами запретными. Самое главное, что нужно сделать, создать все условия для того, чтобы у наших женщин была уверенность, что, родив ребенка, она не останется один на один с этими проблемами. Поэтому мое предложение как раз состоит в том, чтобы мы всё сделали для того, чтобы защитить нашу женщину, защитить наши молодые семьи, чтобы они рожали детей.
— А что главное нужно сделать для защиты молодых семей?
— Знаете, я сегодня выступала в Государственной думе, у нас же обсуждался бюджет во втором чтении. В бюджете уже заложено сокращение материнского капитала на 130 миллиардов рублей. В бюджете уже прогнозируется
сокращение численности населения. При этом речь ведется о сокращении абортов. Но почему тогда не предполагаются меры материальной поддержки тем семьям, где родятся дети, первые, вторые, если мы ограничим и даже запретим эти аборты?! Получается, что одной рукой мы запретные меры принимаем, а другой рукой меры материальной поддержки для тех, кто родится, никакие не предусматриваем. В бюджете они не заложены. Вот в чем большая беда.
— От запрета абортов рождаемость не вырастет?
— Если сейчас говорить, что у нас единственная мера увеличения рождаемости — это запрет абортов, то, конечно, мы ничего не получим. Нам нужно думать о мерах поддержки семьи, о поддержке регионов. Потому что и регионы без поддержки тоже будут искать выход, только в принятии ограничительных мер, к сожалению...
— Это большая государственная политика. За нее не только Минздрав отвечает, нельзя Минздрав делать крайним в вопросах рождаемости. Это и Министерство социальной защиты, это и Минобразования, от которых зависит обеспечение семей с детьми бесплатными яслями, бесплатным дошкольным образованием, бесплатным дополнительным образованием, бесплатным отдыхом детей. Это большая комплексная проблема, нам нужна стратегия демографической безопасности, которую нельзя решить, урезая бюджет...
Напомним, что ранее сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова предложила перестать ориентировать девушек на высшее образование. Экс-сенатора Рауфа Арашука и его отца в декабре 2022 года приговорили к пожизненным срокам.