Губернатор ХМАО назвала СВО словом из пяти букв. Россиян за это наказывают, а что грозит ей?

Тюменский общественник Юрий Рябцев написал заявление в полицию на губернатора Югры Наталью Комарову. Во время встречи с жителями Нижневартовска губернатор назвала СВО другим словом — из пяти букв. По мнению активиста, Комарова дискредитировала ВС РФ, теперь Рябцев требует привлечь чиновницу к административной ответственности по статье 20.3.3. КоАП РФ. Тюменский адвокат Павел Руснаков рассказал, что может грозить губернатору Югры.
— Эта статья введена у нас еще в марте 2022 года, по ней все, кто выходили с плакатиками, зелеными ленточками на рюкзачках и листочками с надписями в три точки и пять точек. Все по этой статье, в общем-то, были осуждены. Статья подразумевает штраф от 30 до
По словам адвоката, с учетом судебной практики, когда поводом для штрафов за дискредитацию становились зеленые ленточки и звездочки на плакатах, сложно сказать о том, есть ли дискредитация в словах Комаровой о спецоперации. Однако даже если губернатор и дискредитировала армию, то вряд ли ей это будет стоить карьеры, так как статья не является экстремистской.
Скандальное высказывание губернатор Югры допустила, отвечая на вопрос жены мобилизованного жителя Нижневартовска об оснащении военнослужащих.
— Вы у меня спрашиваете: «Расскажи, губернатор»? Не министр обороны? Давайте немножечко по-другому. Я готова рассмотреть конкретную вашу заявку, чтобы ответить на этот вопрос. В данном случае мы всем миром не готовились к этой ***** [в данным случае Комарова употребила не аббревиатуру СВО и не специальная военная операция, а другое слово, которое запрещено употреблять в контексте спецоперации]. Она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать. Это такие же люди, как и все. Вот у вас на работе всё получается? У меня не всегда, — сказала Комарова.
Корреспонденту 72.RU Юрий Рябцев объяснил, что решил написать заявление на чиновницу из-за того, что других людей за подобные высказывания привлекали к ответственности.
— Много наших граждан штрафовали и подвергали репрессиям как административным, так и уголовным за употребление этого слова. У нас закон один для всех. Поэтому Комарова пусть тоже отвечает, — добавил общественник.
В правительстве ХМАО прокомментировали слова Комаровой. В пресс-центре сообщили, что глава региона говорила о том, что «Россия не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине». Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков поддержал Комарову и назвал Рябцева «врагом государства».