Губернатор ХМАО назвала СВО словом из пяти букв. Россиян за это наказывают, а что грозит ей?

— Эта статья введена у нас еще в марте 2022 года, по ней все, кто выходили с плакатиками, зелеными ленточками на рюкзачках и листочками с надписями в три точки и пять точек. Все по этой статье, в общем-то, были осуждены. Статья подразумевает штраф от 30 до 50 тысяч , для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей. По тому, что сказала Комарова, сложно какие-то выводы делать, всё зависит от того, как это оценят непосредственно правоохранительные органы. Если будут какие-то сомнения, они могут провести лингвистическую экспертизу, что, в общем, практикуется, — рассказал Руснаков.