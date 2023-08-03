Запретили ли сотрудникам мэрии Новосибирска пользоваться iPhone? Отвечает Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уклончиво ответил на вопрос — запретили ли сотрудникам мэрии использовать в служебных целях iPhone. Ранее стало известно, что такой запрет есть в администрации президента России, сообщил ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.
Вопрос мэру задали во время пресс-конференции 3 августа.
— Мы пользуемся той нормативной базой, которая существует у нас в стране. И безусловно, те команды, которые поступают по линии государства, мы выполняем. Я скажу, что у меня не iPhone, в отношении себя, — объяснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.
В июле стало известно, что сотрудникам Министерства промышленности и торговли РФ с 17 июля запретили использовать мобильные устройства Apple для работы. О соответствующем распоряжении сообщила газета «Ведомости».
С нового учебного года в Новосибирске учителя и воспитатели больше не будут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram.