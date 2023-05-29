Новосибирцам запрещают родительские чаты в WhatsApp и Telegram — где теперь будут спрашивать домашку

Учителя и воспитатели больше не будут общаться с родителями через WhatsApp и Telegram — новосибирские учреждения начали регистрировать аккаунты на российских платформах.
— Платформ много, в частности «Сферум». Иностранные мессенджеры теперь по закону запрещено использовать для оказания государственных услуг, — объяснил корреспонденту НГС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.
Новые аккаунты учителя и воспитатели должны создать до конца мая, но министр подчеркнул, что полностью чаты школ и детских садов перейдут на российские платформы с 1 сентября.
С появлением чатов в различных социальных сетях и мессенджерах родители и дети вышли на совершенно новый уровень обмена информацией. Но зачастую интернет становится полем боя, а мамы и папы перестают стесняться в выражениях. А следом виртуальные конфликты переходят в обычный мир.