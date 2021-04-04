Во всем виноваты «образование для бедных» и пандемия: как родительские чаты доводят до драк и убийств

Если раньше мы узнавали обо всех школьных новостях, домашних заданиях и мероприятиях непосредственно в стенах учебного заведения, сейчас всё происходит в интернете. С появлением чатов в различных социальных сетях и мессенджерах родители и дети вышли на совершенно новый уровень обмена информацией. Забыл записать домашку? Не беда — мама спросит в чате. Почему не работает онлайн-дневник? Сейчас напишем классному руководителю. По задумке общение между родителями в мессенджерах должно ограничиваться именно такими темами. Но зачастую интернет становится полем боя, а мамы и папы перестают стесняться в выражениях. А следом виртуальные конфликты переходят в обычный мир, заканчиваясь реальным убийством.
Яркий тому пример — история из Волгограда. В октябре
И это не единичный случай. Уже в марте
Наши коллеги из V1.RU поговорили с педагогами, психологами и родителями, чтобы разобраться в возможных причинах конфликтов в чатах, а также найти пути решения этой проблемы.
«Культура воспитывается десятилетиями»
Представитель старой педагогической школы и автор десятка книг и учебников по математике Сергей Тынянкин убежден, что хорошее образование уже сейчас доступно только богатым. Он считает, что для решения проблемы конфликтов в школьных чатах нужно менять не только систему обучения, но и культуру всего общества.
— Родители часто бывают неправы. Они чрезмерно амбициозны и считают, что их чадо самое лучшее, а учителя ничему их не учат, — говорит Сергей Тынянкин. — Вот у меня сейчас сидят самые лучшие школьники. Это я им не комплимент делаю. Они лучшие, потому что я их каждый день напрягаю. «Шалтай-болтай» у меня здесь не пройдет. Повышение культуры человека — процесс не трехдневный. Это годами делается, десятилетиями. Чтением, образованием, общением с себе подобными. Вот человек пришел в хорошую школу, если он из нее выйдет, если его там хорошо учили, — это только самое начало. А если школьник сидит за компьютером и ведет современный образ жизни, то, естественно, запросы его не соответствуют тому, что он может получить. Тут нельзя конкретно сказать, кто виноват, — конкретный школьник или учителя. Тут есть комплекс причин, который отражает ненормальную обстановку в наших школах. А школа — зеркало общества.
Педагог, отметивший недавно
— Школа — это часть общества. Если будем исправлять только школу, она выпадет из тенденций, будет противоречить общественным наклонениям, — уверен Сергей Тынянкин. — Все попытки исправить школу, не исправляя само общество, будут неудачными. Понятно, что любой человек хочет деньги зарабатывать. Но настоящая цель должна быть не сорвать побыстрее, а стать хорошим специалистом, получить образование, потому что это формирует личность.
По словам учителя года России — 2019 Ларисы Арачашвили, конфликты происходят из-за недостатка воспитания и отсутствия норм общения в интернете.
— Мне кажется, дело в том, что нет никакой культуры общения в мессенджерах и эффективной коммуникации между родителями, кроме этих самых мессенджеров, — считает учитель русского языка и литературы Лариса Арачашвили. — Из-за того, что люди в принципе не умеют сейчас корректно общаться, мы имеем то, что имеем. Низкий уровень воспитанности и толерантности друг к другу приводит вот к таким конфликтам. Из-за того, что эти беседы происходят онлайн, очень часто конфликты возникают на пустом месте, когда кто-то что-то прочитал с неправильной интонацией, хотя на самом деле там никакой агрессии и повода для агрессии, возможно, и не было.
Представитель так называемой новой школы образования видит четкое различие в конфликтах между детьми и между родителями.
— Наверное, должен быть какой-то кодекс этикета общения в мессенджерах, — говорит педагог. — Это общение идет круглосуточно, вызывает раздражение. Должны появиться общепринятые правила. Наверное, нам надо помогать общаться не только детям, но и взрослым. Как показывает практика, дети поссорились и через
«До ковида у нас конфликтов не было»
Одна из активных пользователей школьных чатов Полина Светцова — член родительского комитета, активистка, общественница, поисковик и мама девятилетней школьницы. По ее словам, недопонимание в чатах происходит из-за обилия дистанционного общения, в котором зачастую тяжело найти общий язык.
— Лично я считаю, что конфликты в чатах происходят от недостатка общения между родителями или какими-то собраниями, — утверждает Полина Светцова. — В печатной форме эмоции изложить — каждый поймет по-своему. Если где-то не поставить запятую или восклицательный знак, многие люди могут не так понять. Безграмотность может сыграть злую шутку. Ну и второй момент — недостаток общения офлайн. До ковида у нас, допустим, не было конфликтов в чате. А сейчас стычки везде возникают, и у нас тоже.
Мама школьницы настаивает на вербальном общении, в котором, по ее мнению, двусмысленностей гораздо меньше.
— При визуальном контакте можно понять, что собой представляет другой родитель, — считает Полина Светцова. — А по тексту что там разберешь? Мне кажется, что если коронавирусные ограничения будут оставаться, то в любом случае родительские собрания должны проходить не в «зуме». Я за личное общение, чтобы не было недопонимания.
«Школьные чаты — это триггер»
Еще один человек, который видит среди причин конфликтов пандемию, — психолог Екатерина Башилова-Селезнева. Она считает, что в целом проблема недопонимания родителей в мессенджерах имеет несколько истоков.
— Мне кажется, дело в том, что у нас в городе нет культуры хорошего, качественного досуга и сбрасывания эмоциональной накопившейся агрессии на работе и дома, — утверждает психолог. — Все школьные чаты — это триггер («спусковой крючок»), который запускает механизм для выплеска агрессии. У людей нет места, где они могли бы правильно сбрасывать свое напряжение. У нас нет культуры семейного спорта, досуга. Случаи агрессии в родительских чатах участились за последний год. А что у нас за это время произошло? Пандемия. Если мы рассматриваем эмоциональное состояние всех людей в условиях коронавируса, это можно приравнять к посттравматическому синдрому. То есть сейчас положение военного времени. Люди не понимают, чего ожидать, напряжение нарастает. В интернете и не только было много обсуждений того, как прошло дистанционное обучение. И как тяжело его пережили не только дети, но и родители. Когда не было стабильного социального положения, не было вообще никакой стабильности.
По словам Екатерины, подход к решению проблемы должен начинаться не с глобальных вещей, а с самого себя и своей семьи.
— Нужно выстраивать культуру семейного общения. Все говорят о том, что в стране хаос, а я бы начала выстраивать порядок в своей семье, — советует Екатерина Башилова-Селезнева. — И не только на уровне общения с близкими, но прежде всего своего внутреннего порядка. Если вы позволяете себе так общаться с окружающими, это говорит о том, что с вами можно общаться точно так же. Я бы порекомендовала прежде всего заняться собой, своим досугом, своей культурой общения. И, разумеется, надо наладить эмоциональный климат в семье. Если вы так остро реагируете на то, как разговаривают с вашим ребенком, можно предположить, что вас где-то обижают, ущемляют, и хотя бы за ребенка вы хотите заступиться. А действительно ли там такая большая проблема, которая требует такого эмоционального вмешательства?