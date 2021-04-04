Во всем виноваты «образование для бедных» и пандемия: как родительские чаты доводят до драк и убийств

По словам Екатерины, подход к решению проблемы должен начинаться не с глобальных вещей, а с самого себя и своей семьи.



— Нужно выстраивать культуру семейного общения. Все говорят о том, что в стране хаос, а я бы начала выстраивать порядок в своей семье, — советует Екатерина Башилова-Селезнева. — И не только на уровне общения с близкими, но прежде всего своего внутреннего порядка. Если вы позволяете себе так общаться с окружающими, это говорит о том, что с вами можно общаться точно так же. Я бы порекомендовала прежде всего заняться собой, своим досугом, своей культурой общения. И, разумеется, надо наладить эмоциональный климат в семье. Если вы так остро реагируете на то, как разговаривают с вашим ребенком, можно предположить, что вас где-то обижают, ущемляют, и хотя бы за ребенка вы хотите заступиться. А действительно ли там такая большая проблема, которая требует такого эмоционального вмешательства?

