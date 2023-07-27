Гонка билбордов: улицы заполонила предвыборная агитация — зачем это кандидатам в губернаторы и сколько стоит

Двигаясь по Нарымской, увидим еще два билборда с изображением Андрея Травникова. Затем на площади Гарина-Михайловского размещен Роман Яковлев в виде небольшого плаката на стене дома и Травников на большом экране. Еще четыре щита с Андреем Травниковым и один с Романом Яковлевым стоят на отрезке между станциями метро «Золотая нива» и «Березовая роща». На отрезке от площади Ленина до Ипподромской действующий губернатор не встречает конкуренции — два билборда и экран. Владислав Плотников несколько отыгрывает положение в Академгородке, где удалось найти два щита с его изображением и одно маршрутное такси (будем считать его еще одним носителем).



Общий счет (исходя из того, что удалось увидеть):

Андрей Травников — 34;

Роман Яковлев — 7;

Владислав Плотников — 4.

Щитами вдоль дорог кандидаты, конечно, не ограничиваются. Одним из самых бюджетных способов уличной агитации остается расклейка плакатов на досках объявлений и информационных стендах подъездов многоквартирных домов. Занимаются этим в основном волонтеры или студенты за минимальную оплату, основные деньги идут за печать самих плакатов и листовок. Листовки в подъездах замечены в основном у Плотникова и Лебедева.

