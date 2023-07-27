Гонка билбордов: улицы заполонила предвыборная агитация — зачем это кандидатам в губернаторы и сколько стоит

В начале осени в Новосибирской области пройдут выборы губернатора — избирателям дают сразу три дня: 8, 9 и 10 сентября. Напомнить об этом при помощи наглядной агитации традиционно решили основные претенденты на высокий пост. Обозреватель НГС прогулялся по Новосибирску, изучил, сколько денег из своих фондов уже потратили кандидаты, и поговорил с экспертами о том, насколько эффективны эти расходы.
По данным новосибирского избиркома, в списке кандидатов на должность губернатора сейчас пять фамилий. Кроме действующего главы региона Андрея Травникова, это выдвинутый ЛДПР Евгений Лебедев, Владислав Плотников («Справедливая Россия — Патриоты за правду»), Андрей Щукин (Коммунистическая партия Коммунисты России) и Роман Яковлев (КПРФ). Уже во время подготовки материала выяснилось, что Андрей Щукин снялся с выборов — он не предоставил в избирком необходимые документы. Впрочем, агитацию он даже не начинал.
Собери всех кандидатов
Если удачно встать на перекрестке улиц Челюскинцев и Нарымской, то можно увидеть сразу четыре щита с действующим губернатором Андреем Травниковым, который будет избираться на второй срок. Две рекламные поверхности постоянные — это обычные билборды, еще две появляются на больших экранах. Пятого щита, который находится тоже в непосредственной близости к перекрестку, с этой точки не увидеть — он обращен в сторону Вознесенского собора.
Дальше по улице Гоголя плотность агитации падает: только две поверхности на перекрестке с Красным проспектом. Интенсивность воздействия на электорат снова возрастает с подходом к Центральному рынку (еще три поверхности). Чтобы преодолеть это расстояние пешком, достаточно семи минут.
Было бы несправедливо утверждать, что действующий губернатор один проявляет такую активность. На проспекте и площади Маркса можно увидеть сразу четыре щита кандидата от КПРФ Романа Яковлева. Причем свои щиты он разместил еще до старта официальной избирательной кампании. Два из них вообще находятся на одном носителе и обращены в разные стороны: очевидно, на случай если будущий избиратель не успеет ознакомиться с билбордом по пути на работу, то сможет сделать это по дороге домой. Причем Маркса — редкое место, где основные соперники занимают равное пространство на рекламных щитах. Чуть ниже по Ватутина в гонку включается кандидат от «Справедливой России — за правду» Владислав Плотников.
Еще одна оживленная развязка — площадь Калинина. Отсюда при взгляде вверх по улице Дуси Ковальчук открывается вид на два щита. Слева, как и положено, Яковлев, справа — Травников. Если двинуться вниз по улице, то губернатор быстро набирает очки. Один экран сразу после площади, еще один билборд на другой стороне чуть дальше. И два экрана на пересечении с Нарымской, плюс билборд чуть дальше на Дуси Ковальчук.
Двигаясь по Нарымской, увидим еще два билборда с изображением Андрея Травникова. Затем на площади Гарина-Михайловского размещен Роман Яковлев в виде небольшого плаката на стене дома и Травников на большом экране. Еще четыре щита с Андреем Травниковым и один с Романом Яковлевым стоят на отрезке между станциями метро «Золотая нива» и «Березовая роща». На отрезке от площади Ленина до Ипподромской действующий губернатор не встречает конкуренции — два билборда и экран. Владислав Плотников несколько отыгрывает положение в Академгородке, где удалось найти два щита с его изображением и одно маршрутное такси (будем считать его еще одним носителем).
Общий счет (исходя из того, что удалось увидеть):
Андрей Травников — 34;
Роман Яковлев — 7;
Владислав Плотников — 4.
Щитами вдоль дорог кандидаты, конечно, не ограничиваются. Одним из самых бюджетных способов уличной агитации остается расклейка плакатов на досках объявлений и информационных стендах подъездов многоквартирных домов. Занимаются этим в основном волонтеры или студенты за минимальную оплату, основные деньги идут за печать самих плакатов и листовок. Листовки в подъездах замечены в основном у Плотникова и Лебедева.
Сколько потрачено и откуда деньги
На сайте избиркома размещены данные о размере избирательных фондов кандидатов и ходе расходования денег из них. Безусловный лидер по количеству привлеченных денег — Андрей Травников, в его фонд поступило (по данным на 17 июля) 34,1 миллиона рублей. Потрачено из них пока всего 8,9 миллиона рублей, но времени на агитацию еще полтора месяца. В лидерстве нет ничего удивительного — кандидат с действующим статусом всегда, во всех регионах страны оказывается на первом месте по размеру фонда и по объемам агитации. Это законы жанра.
Следом с большим отрывом идет Владислав Плотников, собравший на агитацию 6,1 миллиона рублей и уже потративший 5,1 миллиона рублей. Любопытно, что только Плотников указал источники финансирования. По три миллиона рублей дали ему ООО «Мегаполис Сибири» и ООО «Эдем». В обеих компаниях Плотников является и единственным владельцем, и генеральным директором — адрес фирм совпадает с расположением торгово-развлекательного комплекса «Эдем», который принадлежит кандидату. Совокупная чистая прибыль предприятий в прошлом году превысила 165 миллионов рублей — так что финансировать собственную избирательную кампанию для Плотникова должно быть не очень обременительно.
На третьем месте по доходам (1,6 миллиона рублей) и расходам (1,5 миллиона рублей) избирательного фонда — коммунист Роман Яковлев. Четвертую строчку занимает Владимир Лебедев, собравший всего 295 тысяч рублей и потративший 150 тысяч рублей. Данных о расходах Андрея Щукина в материалах избиркома нет по причине, нужно полагать, отсутствия таковых. Никакой агитации за Щукина в Новосибирске найти действительно не удалось. В принципе, закон позволяет участвовать в выборах совершенно без агитации, всем кандидатам обеспечено присутствие данных о них на информационных стендах избирательных участков.
У всех кандидатов, кроме Плотникова, появление денег на счете не поясняется, расписаны только размеры отдельных платежей на «выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и
Для интереса. По данным all-billboards.ru, примерная цена аренды стандартного билборда на месяц в Новосибирске сейчас составляет 46–47 тысяч рублей, демонстрация на цифровом экране — 54–55 тысяч рублей (здесь, правда, всё будет зависеть от частоты ротации рекламы), большой щит обойдется в 80–90 тысяч рублей. Цены указаны для отдельных размещений, при крупных оптовых заказах они, скорее всего, будут ниже. То есть даже для фонда Андрея Травникова размещение 27 замеченных конструкций обошлось, скорее всего, не дороже 1,5 миллиона рублей.
По законам жанра
Главный редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, сравнивая объем наружной рекламы с прошлыми крупными региональными кампаниями в Новосибирске, не считает, что «имеет место перебор».
— Может быть, технологов Травникова триггернуло, что первым в наружку вышел Яковлев, но вряд ли это существенно повлияло на количество заранее заказанных поверхностей и экранов. Основной кандидат должен демонстрировать превосходство в агитации, это закон жанра. С узнаваемостью у Травникова неплохо, уж точно лучше, чем у других кандидатов. Но людям необходимо донести, что скоро выборы. Вы удивитесь, узнав, как мало жителей области в курсе актуального политического расписания. Даже при предсказуемом результате необходимо формировать благоприятный для нужного волеизъявления информационный дизайн. В значительной степени эта задача решается средствами наглядной агитации.
Политтехнолог и специалист по маркетингу Дмитрий Петров считает, что нынешняя кампания имеет скорее «ритуальный характер», поскольку результат ее предсказуем.
— Такая рекламная активность может объясняться тем, что за неимением реальной политической борьбы власти хотят создать у избирателей хотя бы ощущение, что такая борьба идет. При этом в той рекламной кампании, которую я вижу сейчас, нет даже работы на явку, попыток мобилизовать население, чтобы оно пришло в избирательные участки.
По мнению Петрова, есть, конечно, и другая возможная причина. Интрига выборов, может быть, и прошла, но люди, которые на выборах зарабатывают, никуда не делись. И им тоже нужно осваивать бюджеты. Возможно, политтехнологи смогли убедить команды кандидатов в необходимости такой рекламной активности.
Первые выборы губернатора Новосибирской области прошли в конце 1995 года. Принятие закона о выборах главы региона тогда инициировал действующий глава областной администрации Иван Индинок, который выборы в итоге проиграл. Интересно, что коммунисты тогда высказывались против принятия такого закона, считая, что выборы сделают областную администрацию «абсолютно неподконтрольной».
Если фамилии кандидатов в губернаторы до сих пор не вызывают у вас устойчивых ассоциаций, самое время почитать большой обзор на эту тему журналистки Марии Вьюн.