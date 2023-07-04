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Путин высказался о мятеже, выступая на саммите ШОС

И поблагодарил лидеров стран — участниц саммита за поддержку

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Президент выступал на саммите в режиме видеоконференции

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Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент упомянул события, связанные с попыткой мятежа, заявив о сплочении российского народа.

— В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, всё общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, — цитирует Путина агентство ТАСС.

Президент поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку России, отметив, что страна сейчас противостоит гибридной войне, внешнему давлению и санкциям.

— Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, — отметил глава государства.

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