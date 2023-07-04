Путин высказался о мятеже, выступая на саммите ШОС

Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Президент упомянул события, связанные с попыткой мятежа, заявив о сплочении российского народа.
— В нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, всё общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа, — цитирует Путина агентство ТАСС.
Президент поблагодарил лидеров стран ШОС за поддержку России, отметив, что страна сейчас противостоит гибридной войне, внешнему давлению и санкциям.
— Хотел бы подчеркнуть, что Россия уверенно противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, — отметил глава государства.