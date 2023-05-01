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Спецоперация на Украине

Подрыв железной дороги, диверсия в Ленобласти и атака беспилотников. Новости СВО за 1 мая

Главные события за последние сутки

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О подрыве путей сообщили губернатор Брянской области Александр Богомаз и РЖД

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 1 мая.

Подрыв железной дороги

В Брянской области произошел подрыв железной дороги. Взрывное устройство сработало на 136-м километре путей Брянск — Унеча. Главное:

  • с рельсов сошли локомотив и семь вагонов;
  • в цистернах был газойль, на месте происшествия начался пожар, который был оперативно потушен. 70 вагонов удалось защитить от огня;
  • пострадавших нет;
  • движение на участке обещают восстановить к утру.

Диверсия в Ленобласти

В ночь на 1 мая в Гатчинском районе подорвали опору ЛЭП.

— Подорвана опора линии электропередачи, на второй — обнаружен неизвестный предмет, предположительно, взрывное устройство. Электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры не нарушено — сеть переключена подстанцией в автоматическом режиме, — сообщил в телеграм-канале губернатор области Александр Дрозденко.

Вскоре взрывотехники разминировали второй снаряд. Возбуждено дело по статье о диверсии.

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Атака на Крым

В 20 часов губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что Черноморский флот отражает атаку беспилотников.

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— Один беспилотник уже сбит. Все службы города находятся в готовности. Сохраняем спокойствие, — обратился Развозжаев к жителям.

О том, что на западе Крыма силы ПВО сбили беспилотник, также рассказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Ситуация на Украине

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве и области, а также в Днепре, Павлограде, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

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