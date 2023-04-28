В России ввели пожизненный срок за госизмену

Президент России Владимир Путин подписал указ о пожизненном лишении свободы за госизмену. Ранее документ одобрили в Госдуме и Совете Федерации.
Ранее за госизмену предусматривалось лишение свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до 500 тысяч рублей, теперь наказание будет вплоть до пожизненного. Наказание за теракты увеличивают до 20 лет лишения свободы (было 15 лет), а минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение теракта вырастет до 7 лет (было 5 лет). Минимальное наказание за пособничество терроризму увеличивается с 10 до 12 лет, а участникам террористических сообществ будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (было от 5 до 10 лет).
Наказание за диверсии увеличивается до 20 лет лишения свободы (было 15 лет), а по статье «Акт международного терроризма» минимальный порог вырос до 12 лет лишения свободы вплоть до пожизненного заключения (было от 10 лет).
Кроме того, закон вводит в Уголовный кодекс ответственность за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных государственных органов. Это будет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Также закон значительно ужесточает наказание за нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой. Согласно поправкам, наказание последует не только за нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, пользующегося международной защитой, но и за угрозу совершения такого преступления. Это будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 12 лет (было от 2 до 6 лет).