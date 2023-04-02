В Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка — эта и другие новости СВО за 2 апреля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 2 апреля.
Погиб военный корреспондент Владлен Татарский
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка Владлен Татарский. Инцидент произошел в кафе на Университетской набережной, которое принадлежит Евгению Пригожину. Год назад здесь начал работу дискуссионный клуб «Киберфронта», где единомышленники обсуждают события, происходящие в Донбассе, на Украине и мировой арене.
По предварительной информации, взорвался бюст, который Владлену принесла женщина в качестве подарка. «Он поблагодарил, она села метрах в трех, через пять минут это случилось. Пострадали те, кто сидел в первых рядах», — сообщили «Фонтанке» очевидцы.
По последним данным, при взрыве пострадали 16 человек. Подробности об инциденте читайте в нашей онлайн-трансляции.
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Сенаторы предложили организовать паромное сообщение по Азовскому морю с Бердянским и Мариупольским портами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совфеда по экономической политике Андрея Кутепова, это необходимо, «чтобы избежать транспортного коллапса». Также, по его словам, нужно создать транспортные коридоры из воссоединенных территорий в Крым.
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