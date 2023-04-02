В Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент из Донецка — эта и другие новости СВО за 2 апреля

Тем временем авиакомпания Flydubai из ОАЭ возобновила прием российских банковских карт, работающих на платежных системах Visa, Mastercard и «Мир». Комиссия при этом составит 7% от стоимости билета. Кроме того, пассажиру придется заплатить сбор в размере 2 тысяч рублей, если он приобретает билет в эконом-класс, и 4 тысячи рублей за билет в бизнес-класс.