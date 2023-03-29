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Губернатор Омской области Александр Бурков ушел в отставку

Президент назначил временного главу для региона

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Александр Бурков сложил свои полномочия

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Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Александра Буркова. Временные обязанности руководителя региона будет исполнять глава правительства ДНР Виталий Хоценко.

На сайте Кремля уже опубликован указ о назначении:

«В связи с заявлением Губернатора Омской области Буркова А.Л. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 27 и пунктом 2 части 1 статьи 28 Федерального закона от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Губернатора Омской области Буркова А.Л. по собственному желанию.

2. Назначить Хоценко Виталия Павловича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Омскую область Александр Буркова возглавлял с 2018 года.

Омская областьГубернатор Александр БурковОтставка
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