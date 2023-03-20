Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Кремле. Что сказали друг другу политики

В Кремле 20 марта состоялась встреча Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский президент поздравил председателя КНР с переизбранием на этом посту, после чего лидеры стран обменялись мнениями по текущей повестке. Мы подготовили краткий пересказ того, что сказали друг другу главы государств.
Путин отметил, что Китай сделал колоссальный рывок вперёд в своём развитии и «мы даже немножко вам завидуем», система развития экономики и укрепления государства в Китае намного более эффективна, чем во многих других странах. По словам российского президента, у России и Китая много совместных задач и целей.
— Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине, — цитирует слова Путина ТАСС. — Конечно, у нас будет возможность обсудить это.
Однако конкретной обратной связи по этим предложениям Владимир Путин пока не дал. По информации РБК, сегодня неофициальная часть государственного визита китайского лидера, официальная назначена на завтра, 21 марта. Возможно тогда президенты и обсудят события на Украине и предложения Китая подробнее.
Си Цзиньпин заявил, что называет Путина дорогим другом, а между Китаем и Россией должны быть тесные взаимоотношения. Кроме того, он заявил, что россияне наверняка будут и дальше поддерживать Путина, говоря о выборах следующего года.
— Мне известно, что в следующем году в вашей стране состоятся президентские выборы, — цитирует его ТАСС. — Под твердым руководством господина президента развитие и процветание России достигли стремительного прогресса. Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже прокомментировал это заявление — — он утверждает, что китайский лидер не говорил именно об участии Путина в выборах, а просто выразил уверенность в поддержке Путина россиянами.