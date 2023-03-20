Си Цзиньпин и Владимир Путин встретились в Кремле. Что сказали друг другу политики

— Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине, — цитирует слова Путина ТАСС. — Конечно, у нас будет возможность обсудить это.

Однако конкретной обратной связи по этим предложениям Владимир Путин пока не дал. По информации РБК, сегодня неофициальная часть государственного визита китайского лидера, официальная назначена на завтра, 21 марта. Возможно тогда президенты и обсудят события на Украине и предложения Китая подробнее.