Всемирный фонд природы* — иноагент, против России введены новые санкции: новости СВО за 11 марта

Всемирный фонд природы* в ответ заявил, что намерен добиться в суде пересмотра своего статуса. В фонде* подчеркнули, что он работает в России с 1994 года, а его совет состоит из граждан РФ.

Тем временем Александра Зыкова, экс-координатора штаба Алексея Навального** в Костроме, заочно арестовали. Его судят по делу о фейках о ВС РФ. Как следует из открытых данных, сам Зыков сейчас находится за пределами России.

Внешняя политика

Президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Вашингтоне. Тезисы их совместного заявления: