freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 1/10
usd 74.71
eur 79.57
Тема дняМужчина пытался продать пистолет
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

15-летнего мальчика арестовали за попытку поджечь военкомат: главные новости СВО за 25 февраля

Что произошло за последние сутки

118

С начала спецоперации прошло больше года

Поделиться

Год назад, 24 февраля 2022 года, по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 февраля.

Арестовали подростка

Суд в Тюменской области отправил в СИЗО 15-летнего школьника, который, по версии следствия, планировал устроить пожар в военкомате.

— Парень взял «коктейль Молотова», зажигалку и пошел в сторону военкомата. Теракт предотвратили сотрудники ФСБ, которые задержали молодого человека по дороге к месту преступления. Юноша будет находиться под стражей до 22 апреля 2023 года, — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Подросток пробудет под стражей два месяца.

Ситуация на Украине

Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, а другие страны — поспособствовать этому. В российском МИДе ответили, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем — однако этому препятствует указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным.

Владимир Зеленский тем временем заявил о подготовке к захвату Крыма. Конкретных сроков он не назвал.

— Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — сказал президент Украины на пресс-конференции.

По сообщению The Wall Street Journal, Эмманюэль Макрон и Олаф Шольц посоветовали Зеленскому начать переговоры с Россией. Также, по информации агентства AFP, Макрон призвал президента Турции усилить давление на Россию.

Всемирный банк выделит Украине 2,5 миллиарда долларов в виде грантов.

Санкции

Против России ввели целый ряд новых санкций. О мерах, введенных США, мы писали еще вчера. Коротко — о новых:

  • Канада ввела санкции против 129 россиян и 63 юрлиц, а также запретила экспорт в страну ряда химикатов, которые необходимы для производства электроники;
  • Евросоюз одобрил десятый пакет санкций против России: под них попали 121 человек и компания (включая 3 банка), отдельные статьи импорта и экспорта, а также подразделения изданий RT и Sputnik;
  • также новые санкции анонсировал МИД Японии: речь идет о заморозке активов отдельных лиц и компаний, а также о запрете экспорта товаров, связанных с производством беспилотников.

На санкции США внезапно ответил пензенский губернатор Олег Мельниченко (ранее под них попавший). Он запретил Джо Байдену и его семье въезд на территорию области.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

— Пензенцы всегда славились своей отзывчивостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у господина Байдена нет и никогда не было, — написал Мельниченко в своем телеграм-канале.

По подсчетам ТАСС, против граждан и компаний России с начала СВО ввели уже 10,2 тысячи санкционных мер.

Внешняя политика

Страны «большой семерки» провели видеоконференцию, ее главной темой была военная помощь Украине. В совместном заявлении по итогам конференции сказано следующее:

  • G7 никогда не признает вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России;
  • G7 усилят санкции против РФ;
  • лидеры G7 глубоко сожалеют из-за приостановки Россией участия в ДСНВ;
  • если Россия применит любое химическое, биологическое, радиологическое или ядерное оружие, то столкнется с тяжелыми последствиями;

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна передаст Украине еще четыре танка Leopard 2.

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер подчеркнул, что США не будут указывать Украине, когда ей стоило бы перейти к переговорам.

— Мы не будем диктовать Украине, когда она должна прекратить боевые действия. Мы собираемся сосредоточиться на том, чтобы поддержать их и поставить в самое лучшее положение, когда они решат, что пришло время для переговоров, — сказал он.

Администрация США считает, что вероятность применения Россией тактического ядерного оружия на территории Украины низкая. Об этом сообщает издание Politico.

По теме

Владимир ЗеленскийСШАУкраинаАрестВоенкоматСанкцииСпецоперация
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter