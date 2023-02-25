15-летнего мальчика арестовали за попытку поджечь военкомат: главные новости СВО за 25 февраля

Подросток пробудет под стражей два месяца.

Ситуация на Украине

Китай призывает Россию и Украину возобновить переговоры без предварительных условий, а другие страны — поспособствовать этому. В российском МИДе ответили, что Москва открыта к достижению целей СВО политико-дипломатическим путем — однако этому препятствует указ Зеленского о невозможности переговоров с Путиным.



Владимир Зеленский тем временем заявил о подготовке к захвату Крыма. Конкретных сроков он не назвал.

— Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — сказал президент Украины на пресс-конференции.