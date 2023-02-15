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Тема дня10 чиновников мэрии уволились после проверки
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10 чиновников мэрии Новосибирска уволились после проверки прокуратуры — какие нарушения нашли

Мэру вынесли представление

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К ответственности привлекли 14 человек, еще 10 уволились до служебного разбирательства

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Прокуратура Новосибирска выявила нарушения исполнения законодательства о противодействии коррупции в мэрии. Чиновников привлекли к дисциплинарной ответственности.

— По результатам проведенной проверки прокурор города Новосибирска Роман Сивак внес мэру города представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, которое рассмотрено, к дисциплинарной ответственности привлечено 14 чиновников, 10 чиновников до служебных разбирательств прекратили трудовые отношения, — сообщили в ведомстве.

Как уточнили в прокуратуре, среди нарушений были неуказание банковских счетов, некорректное декларирование имущества, недекларирование дополнительных доходов.

В прошлом году коррупционные правонарушения чиновников мэрии тоже касались достоверности и полноты сведений о доходах. Всего к юридической ответственности привлекли 20 человек — в их случаях дело ограничилось выговором и замечаниями.

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