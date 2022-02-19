Мэрия назвала коррупционные нарушения, которые нашла в работе 20 новосибирских чиновников

Новосибирская мэрия сообщила, что почти все выявленные в прошлом году коррупционные правонарушения чиновников касались достоверности и полноты сведений о доходах.



Напомним, всего к юридической ответственности привлекли 20 человек — в их случаях дело ограничилось выговором и замечаниями.



— В 2021 году привлечены 20 муниципальных служащих следующих структурных подразделений: департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, администраций Ленинского, Первомайского, Дзержинского, Октябрьского районов и Центрального округа. В 19 случаях муниципальными служащими были допущены неточности, повлекшие недостоверность или неполноту представленных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. С учетом анализа фактических обстоятельств принято решение о привлечении их к ответственности в виде замечания, — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.

