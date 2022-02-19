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Мэрия назвала коррупционные нарушения, которые нашла в работе 20 новосибирских чиновников

Их не уволили — всё обошлось замечаниями и выговором

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В мэрии рассказали, в каких именно подразделения работали чиновники, в чьей работе заметили нарушения

В мэрии рассказали, в каких именно подразделения работали чиновники, в чьей работе заметили нарушения

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Новосибирская мэрия сообщила, что почти все выявленные в прошлом году коррупционные правонарушения чиновников касались достоверности и полноты сведений о доходах.

Напомним, всего к юридической ответственности привлекли 20 человек — в их случаях дело ограничилось выговором и замечаниями.

— В 2021 году привлечены 20 муниципальных служащих следующих структурных подразделений: департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, администраций Ленинского, Первомайского, Дзержинского, Октябрьского районов и Центрального округа. В 19 случаях муниципальными служащими были допущены неточности, повлекшие недостоверность или неполноту представленных сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. С учетом анализа фактических обстоятельств принято решение о привлечении их к ответственности в виде замечания, — говорится в ответе на запрос корреспондента НГС.

Наказание в виде выговора применили к одному чиновнику — он предоставил недостоверные сведения, «способствующие сокрытию информации о нарушении запретов, связанных с муниципальной службой».

В мэрии подчеркнули, что все нарушения уже устранили.

В России существует публичный реестр, куда попадают госслужащие, лишившиеся своих должностей именно из-за утраты доверия. В нем значатся имена 19 чиновников из Новосибирска — мы рассказали, почему и за что они туда попали.

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коррупциячиновники
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