В мэрии Новосибирска проверили жалобы от горожан на коррупцию — подтвердить их не удалось

Новосибирская мэрия отчиталась об итогах проведенного антикоррупционного мониторинга в 2021 году. Всего к юридической ответственности за этот период было привлечено 20 муниципальных служащих.



Как указано в отчете, 19 чиновникам из них были сделаны замечания, а одному— выговор. Никто из сотрудников мэрии не привлекался к административной или уголовной ответственности, также в прошлом году ни один из чиновников не был уволен из-за утраты доверия.

