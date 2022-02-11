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В мэрии Новосибирска проверили жалобы от горожан на коррупцию — подтвердить их не удалось

Власти обнародовали итоги антикоррупционного мониторинга

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О некоторых коррупционных нарушениях сообщили граждане

О некоторых коррупционных нарушениях сообщили граждане

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Новосибирская мэрия отчиталась об итогах проведенного антикоррупционного мониторинга в 2021 году. Всего к юридической ответственности за этот период было привлечено 20 муниципальных служащих.

Как указано в отчете, 19 чиновникам из них были сделаны замечания, а одному— выговор. Никто из сотрудников мэрии не привлекался к административной или уголовной ответственности, также в прошлом году ни один из чиновников не был уволен из-за утраты доверия.

В отчете также содержится информация о том, что за год в мэрию поступило 14 сообщений от граждан о коррупционных правонарушениях. Все они были рассмотрены, но не нашли своего подтверждения.

Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить информацию о том, где именно работают чиновники, привлекавшиеся к юридической ответственности.

В России существует публичный реестр, куда попадают госслужащие, лишившиеся своих насиженных мест именно из-за утраты доверия. Например, из-за коррупционных нарушений или сокрытия части доходов. Из Новосибирской области в этом реестре значатся имена 19 чиновников, мы рассказывали, из-за чего именно они туда попали.

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мэрияантикоррупционная деятельность
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