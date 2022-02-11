В мэрии Новосибирска проверили жалобы от горожан на коррупцию — подтвердить их не удалось

Новосибирская мэрия отчиталась об итогах проведенного антикоррупционного мониторинга в
Как указано в отчете, 19 чиновникам из них были сделаны замечания, а одному— выговор. Никто из сотрудников мэрии не привлекался к административной или уголовной ответственности, также в прошлом году ни один из чиновников не был уволен из-за утраты доверия.
В отчете также содержится информация о том, что за год в мэрию поступило
Корреспондент НГС отправил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой уточнить информацию о том, где именно работают чиновники, привлекавшиеся к юридической ответственности.
В России существует публичный реестр, куда попадают госслужащие, лишившиеся своих насиженных мест именно из-за утраты доверия. Например, из-за коррупционных нарушений или сокрытия части доходов. Из Новосибирской области в этом реестре значатся имена