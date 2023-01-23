Кто из МВД, а кто из ФСИН? Сложный тест на знание глав российских силовых ведомств

Всего в России в силовых структурах работают порядка 5 миллионов человек. Точных цифр нет, но такую статистику привел глава Чечни в одном из своих постов в телеграм-канале. За последние 20 лет в России действительно увеличилось количество силовиков: например, недавно Владимир Путин подписал указ об увеличении численности полицейских — почти до миллиона человек.
Если попросить вас сходу вспомнить основные силовые ведомства, может, получится вспомнить большую часть. Но помните ли вы, как выглядят главы федеральных силовых ведомств?