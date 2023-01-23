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Кто из МВД, а кто из ФСИН? Сложный тест на знание глав российских силовых ведомств

Вспомните, какими структурами руководят Шойгу, Колокольцев, Нарышкин, Бастрыкин и другие

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Помните, каким ведомством руководят люди на фото?

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Всего в России в силовых структурах работают порядка 5 миллионов человек. Точных цифр нет, но такую статистику привел глава Чечни в одном из своих постов в телеграм-канале. За последние 20 лет в России действительно увеличилось количество силовиков: например, недавно Владимир Путин подписал указ об увеличении численности полицейских — почти до миллиона человек.

Если попросить вас сходу вспомнить основные силовые ведомства, может, получится вспомнить большую часть. Но помните ли вы, как выглядят главы федеральных силовых ведомств?

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